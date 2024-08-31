Рафинья о 7:0 с «Вальядолидом»: «Матч показал, что у «Барсы» нет необходимости в новых игроках. Флик хотел больше голов, и мы тоже»

Рафинья поделился впечатлениями после матча против «Вальядолида».

« » разгромила соперника со счетом 7:0 в 4-м туре . Бразилец сделал хет-трик и отдал две результативные передачи.

«Не знаю, был ли это мой лучший матч, но он точно входит в число таковых. Я постараюсь быть еще лучше. Я очень счастлив, это первый хет-трик в моей карьере, рад, что могу помочь команде. Я чувствую себя превосходно.

Я усердно работал с тех пор, как вернулся из отпуска, знал, что этот сезон будет очень важным для меня, я хотел помогать команде. Сегодняшний матч показал, что нет необходимости в новых игроках. Мы очень рады этому.

Тренер хотел еще больше голов, и мы тоже. Мы хотим забивать как можно больше мячей, всегда уважая наших соперников. Когда стараешься забивать больше – значит проявляешь уважение, без издевок», – сказал в интервью для DAZN.