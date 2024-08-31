Рафинья о 7:0 с «Вальядолидом»: «Матч показал, что у «Барсы» нет необходимости в новых игроках. Флик хотел больше голов, и мы тоже»

Теги Барселона Ла Лига Вальядолид Ханс-Дитер Флик Рафинья Диас Футбол

Рафинья поделился впечатлениями после матча против «Вальядолида».

«Барселона» разгромила соперника со счетом 7:0 в 4-м туре Ла Лиги. Бразилец сделал хет-трик и отдал две результативные передачи.

«Не знаю, был ли это мой лучший матч, но он точно входит в число таковых. Я постараюсь быть еще лучше. Я очень счастлив, это первый хет-трик в моей карьере, рад, что могу помочь команде. Я чувствую себя превосходно.

Я усердно работал с тех пор, как вернулся из отпуска, знал, что этот сезон будет очень важным для меня, я хотел помогать команде. Сегодняшний матч показал, что нет необходимости в новых игроках. Мы очень рады этому.

Тренер хотел еще больше голов, и мы тоже. Мы хотим забивать как можно больше мячей, всегда уважая наших соперников. Когда стараешься забивать больше – значит проявляешь уважение, без издевок», – сказал Рафинья в интервью для DAZN.

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26 комментариев
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Очень рад за Рафу, он целиком и полностью заслужил этот хет-трик. Один из тех игроков который всего себя отдает на поле. Удачи ему!
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Хорошо что Нико отказался переходить
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У Рафиньи часто бывают корявые пасы, плохая обработка, неудачные попытки дриблинга, но то, как он буквально весь матч борется и работает заставляет забыть все вышеописанное
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Рафинья заряженно играет. На 90 минуте после подачи углового у ворот Вальядолида при счете 7-0 Рафинья как угорелый побежал в защиту страховать. Молодчик.
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Ответ песидог
Хорошо что Нико отказался переходить
Нико не отказывался переходить. Он сегодня переходил всё поле шагом, вдоль и поперёк . А в конце ещё и гол привёз , фактичекси. Отдал идиотскую передачу назад в центральную зону защиты, причём дал между своими игроками, так что они запутались кому идти на мяч ,и Серлот выгрыз у них игровой снаряд, раскрутив голевую контратаку на пространстве
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Сыграли как в старые добрые времена, но глубины состава нет от слова совсем.
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Рафинья> мбуппе
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Рафинья заряженно играет. На 90 минуте после подачи углового у ворот Вальядолида при счете 7-0 Рафинья как угорелый побежал в защиту страховать. Молодчик.
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Ответ Simbad
Он не отказывался, Атлетик отказался рассрочку Барсе давать.
С каких пор отступные в рассрочку дают? ЛаЛига подписала контракт с МВидео?
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Ответ rigobersong
Рафинья> мбуппе
Рафинья > Винисиус
Ямаль > Мбаппе
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Ответ rigobersong
Рафинья> мбуппе
Factos 😎
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Ответ прощай Роналду
С каких пор отступные в рассрочку дают? ЛаЛига подписала контракт с МВидео?
В Европе никто сразу не выплачивает всю сумму
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Ну почитайте про проблемы с переходом
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Заклинило что ли у тебя?
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Рафинья заряженно играет. На 90 минуте после подачи углового у ворот Вальядолида при счете 7-0 Рафинья как угорелый побежал в защиту страховать. Молодчик.
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Рафинья заряженно играет. На 90 минуте после подачи углового у ворот Вальядолида при счете 7-0 Рафинья как угорелый побежал в защиту страховать. Молодчик.
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Рафинья заряженно играет. На 90 минуте после подачи углового у ворот Вальядолида при счете 7-0 Рафинья как угорелый побежал в защиту страховать. Молодчик.
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