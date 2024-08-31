Зобнин удален за вторую желтую на 62-й в матче «Спартака» с «Рубином». Первая – за удар локтем, обе – на Чумиче
Роман Зобнин удалился за полчаса до конца игры с «Рубином».
На 45-й минуте полузащитник «Спартака» локтем ударил Николу Чумича и получил желтую карточку в матче 7-го тура Мир РПЛ (0:0, второй тайм).
На 62-й Зобнин потянул за футболку все того же Чумича и получил второе предупреждение от судьи Сергея Карасева.
«Спартак» не успел провести замену и остался в меньшинстве.
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