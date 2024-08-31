Зобнин удален за вторую желтую на 62-й в матче «Спартака» с «Рубином». Первая – за удар локтем, обе – на Чумиче

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия дисквалификации судьи Сергей Карасев Роман Зобнин Никола Чумич Футбол

Роман Зобнин удалился за полчаса до конца игры с «Рубином».

На 45-й минуте полузащитник «Спартака» локтем ударил Николу Чумича и получил желтую карточку в матче 7-го тура Мир РПЛ (0:0, второй тайм).

На 62-й Зобнин потянул за футболку все того же Чумича и получил второе предупреждение от судьи Сергея Карасева.

«Спартак» не успел провести замену и остался в меньшинстве.

27 комментариев
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Зобнин ужасен
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Ответ Rurik Gislasson
Гений конечно,а пенальти левейшее.После рикошета,от ноги и газага и комментатор еще говорит,надо было убирать руку. мясная душа.
Нам в Оренбурге такой ставили
Мяч от груди Денисова в руку отлетел
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Как всегда играл на оте…Сь. Почему Мартинс не играет с первых минутах.
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Ответ Владимир Матюхин
Зенит все купил. Устраняем "конкурента".
сине-бело-ГОЛУБЫЕ не ныть! Ваш радужный единорог - лучшая защита!
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К сожалению по делу… Рома подвел нас
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Ответ Доктор Щульц
Даже в большинстве Рубин не стал пытаться давить Спартак
он вообще не очень собирался в футбол играть
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Он сам виноват конечно, но подставил его Литвинов, гений паса.
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Зоба как обычно. не в первый раз уже...устал он от Спартака.
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Ответ Jetro-Gibbs
К сожалению по делу… Рома подвел нас
до игры писАл,что Зобнин лишний
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Кажется Зобнин становится грузилом
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Ответ Владимир Матюхин
Зенит все купил. Устраняем "конкурента".
Да победил твой гегемон сегодня, успокойся уже…
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Что Рома подсидел капитана и облил дерьмом вицекапитана, которых выперли с твоего молчаливого, а в случае с Соболевым и активного радостного участия из клуба. Думаешь они это оценят и заступятся за тебя в скором времени, когда надо будет найти нового крайнего. Зря... никто и пальцем не пошевелит.
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Даже в большинстве Рубин не стал пытаться давить Спартак
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На его фоне даже, прости господи, Умяров - Пирло в прайме
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Лавка в ожидании...
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Зря конечно фолил, там до ворот еще далеко было, догнали бы этого Чумича, чай он не мбаппе.
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Ответ T622222
Зобнин ужасен
Да ничего необычного, Зобнин как Зобнин, у него было пару хороших сезонов после перехода из динамы.
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Вот вообще уже назрело по поводу Зобнина - на выход!
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На следующий матч сразу с Мартинсом или Пруцевым в старте. Можно сказать-усиление с первых минут!
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я рад за тебя
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Ответ Музыкант Джо
до игры писАл,что Зобнин лишний
Кто писАл?)
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Ответ Jetro-Gibbs
Кто писАл?)
Я
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Ответ Музыкант Джо
Я
Понял. Ну бывает
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2 необязательных фола. Осложнил положение команды.
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