Зобнин удален за вторую желтую на 62-й в матче «Спартака» с «Рубином». Первая – за удар локтем, обе – на Чумиче

Роман Зобнин удалился за полчаса до конца игры с «Рубином».

На 45-й минуте полузащитник «Спартака» локтем ударил и получил желтую карточку в матче 7-го тура Мир (0:0, второй тайм).

На 62-й потянул за футболку все того же Чумича и получил второе предупреждение от судьи Сергея Карасева.

« » не успел провести замену и остался в меньшинстве.