Семак о 3:0 с «Пари НН»: «Заслуженная и трудовая победа. Трансферы у «Зенита» возможны как на выход, так и на выход»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия возможные трансферы Пари НН Матч ТВ Футбол

Сергей Семак высказался после победы над «Пари НН» (3:0) в Мир РПЛ.

– Матч очень непростой. Напряжение чувствовалось до второго нашего забитого мяча, который снял вопрос о победителе. Заслуженная и трудовая победа.

– Трансферная компания в вашей команде закончена?

– Посмотрим, время еще есть, трансферы возможны как на вход, так и на выход. У нас окно открыто дольше, чем в Европе, – сказал главный тренер «Зенита».

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14 комментариев
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Можно продать Соболева,все равно в состав не проходит.
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Очень понравился дебют Лусиано
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Ответ home run
Комментарий удален модератором
Отберите деньги у Москвы и не будет у них 20 команд.
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Ответ rom-alexandr
Еще лет 10 будете врать про трансфер малкома? хехехе
И останется только Спартак - гордость российской наркоторговли!
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Трансферы у «Зенита» возможны как на выход, так и на выход»

лучше и не скажешь.
на вход уже все что можно и не можно было, сделали(
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О.. мы еще не закончили с покупками?
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Комментарий удален модератором
На выход дельфина в Сочи на черноморское побережье. Так сказать в естественную среду обитания.
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Там после продажи Малкома еще на 5 игроков деньги остались,так что надо покупать обязаьельно
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Ответ Blaumerc
Сколько раз просят здесь на спортсе. Читайте дальше заголовка.
Спасибо за ваше мнение, оно мне очень интересно.
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