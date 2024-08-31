Семак о 3:0 с «Пари НН»: «Заслуженная и трудовая победа. Трансферы у «Зенита» возможны как на выход, так и на выход»
Сергей Семак высказался после победы над «Пари НН» (3:0) в Мир РПЛ.
– Матч очень непростой. Напряжение чувствовалось до второго нашего забитого мяча, который снял вопрос о победителе. Заслуженная и трудовая победа.
– Трансферная компания в вашей команде закончена?
– Посмотрим, время еще есть, трансферы возможны как на вход, так и на выход. У нас окно открыто дольше, чем в Европе, – сказал главный тренер «Зенита».
лучше и не скажешь.
на вход уже все что можно и не можно было, сделали(