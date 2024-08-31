«Зенит» пропустил 1 гол в первых 7 турах РПЛ – это клубный рекорд. Петербуржцы повторили результат «Рубина» Бердыева 2010-го

Теги Зенит Рубин Сергей Семак Курбан Бердыев премьер-лига Россия рекорды Пари НН Футбол

«Зенит» установил клубный рекорд в РПЛ, пропустив лишь 1 гол в 7 турах.

Команда Сергея Семака разгромила «Пари НН» (3:0) в матче чемпионата.

За 7 сыгранных туров «Зенит» пропустил лишь 1 гол – от «Химок» в 5-м туре. Это клубный рекорд.

Последней командой, которой это удавалось, был «Рубин» Курбана Бердыева образца 2010 года.

9 комментариев
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Рубин завершил тот сезон на 3 месте, с 16 пропущенными мячами.
Зенит же, досрочно став чемпионом, пропустил по итогу 21.
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С защитой вроде стало спокойно, особенно с Латышонком на воротах. Осталось только решить с нападением, прошлые матчи показали, что при выполнении пары человек, все сразу становится блеклым.
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Рубин 2010 чемпионство кстати не взял)
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Жаль,что пропустили от Химок,но часто конечно пропускает от не самых грожных соперников.
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Ответ Dmitriy Vin
С защитой вроде стало спокойно, особенно с Латышонком на воротах. Осталось только решить с нападением, прошлые матчи показали, что при выполнении пары человек, все сразу становится блеклым.
Гонду сегодня порадовал. Когда Глуш восстановится, будет интереснее
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А что по забитым?
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Рубин это сделал в более сильном чемпионате(это факт) и не обладая таким преимуществом над остальными клубами в плане бюджета и состава, как Зенит сейчас на фоне остальных.
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Знатный автобус Семак соорудил
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Ответ Roman Araslanov
Рубин 2010 чемпионство кстати не взял)
Но проиграл всего 2 раза за чемпионат, пропустив меньше всех. Но там были гигантские проблемы с забитыми голами, а следовательно с победами, а следовательно с очками. Однако этого хватило для бронзовых медалей.
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