«Зенит» пропустил 1 гол в первых 7 турах РПЛ – это клубный рекорд. Петербуржцы повторили результат «Рубина» Бердыева 2010-го

«Зенит» установил клубный рекорд в РПЛ, пропустив лишь 1 гол в 7 турах.

Команда Сергея Семака разгромила « » (3:0) в матче чемпионата.

За 7 сыгранных туров « » пропустил лишь 1 гол – от «Химок» в 5-м туре. Это клубный рекорд.

Последней командой, которой это удавалось, был « » образца 2010 года.