«Зенит» пропустил 1 гол в первых 7 турах РПЛ – это клубный рекорд. Петербуржцы повторили результат «Рубина» Бердыева 2010-го
«Зенит» установил клубный рекорд в РПЛ, пропустив лишь 1 гол в 7 турах.
Команда Сергея Семака разгромила «Пари НН» (3:0) в матче чемпионата.
За 7 сыгранных туров «Зенит» пропустил лишь 1 гол – от «Химок» в 5-м туре. Это клубный рекорд.
Последней командой, которой это удавалось, был «Рубин» Курбана Бердыева образца 2010 года.
Зенит же, досрочно став чемпионом, пропустил по итогу 21.