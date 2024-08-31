Ямаль забивает или ассистирует в 8 матчах подряд – с 1/8 финала Евро-2024. Сегодня – пас Левандовскому в игре с «Вальядолидом»

Теги Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу Вальядолид Евро-2024 Роберт Левандовски Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль совершил результативное действие в 8-м матче подряд.

Вингер «Барселоны» ассистировал Роберту Левандовскому в матче 4-го тура Ла Лиги против «Вальядолида» (2:0, первый тайм).

В последний раз вингер покидал поле без гола или ассиста 24 июня – тогда ему не удалось отличиться в игре за сборную Испании против Албании на групповом этапе Евро-2024.

В дальнейшем футболист отдал по голевому пасу в матчах против Грузии, Германии и Англии, а также забил Франции.

Вернувшись в «Барселону», Ямаль сделал результативную передачу в игре с «Валенсией» и «Райо Вальекано», а также забил «Атлетику».

Подробно со статистикой 17-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

31 комментарий
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Ответ войд
Комментарий скрыт
А на Евро тоже против «табуретов» перло ?)
Нормально вы так игроков своего любимого Реала называете: Кросса, Мбаппе с Тчуамени и Камавингой, Джуда )
+48
-2
+46
Ламин - не по годам грамотно играет!
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+32
Самое главное - это чтобы Ламин обошелся без травм !
Но сейчас уже играет на уровне взрослого игрока )
+24
-1
+23
С момента начала Евро один из лучших игроков в мире, если не лучший! Даже, если не учитывать клубные предпочтения.
+22
-3
+19
Новый король футбола!:) Станет вслед за Месси, Пеле, Марадоной и Ломана Луа-Луа:)
+20
-4
+16
Ответ Кирилл
А на Евро тоже против «табуретов» перло ?) Нормально вы так игроков своего любимого Реала называете: Кросса, Мбаппе с Тчуамени и Камавингой, Джуда )
а он не думает ,что пишет))у него кредо по жизни такое .проснутся ,отписаться на ветке Барсы ,сходить под себя ,и снова уснуть 😁
+10
-2
+8
А юзер Шмойд или Войд говорил,что он простой бегунок
+9
-2
+7
А где страдальцы из столичного кабинета, которые говорили, что на евро была просто вспышка?🤣
+9
-2
+7
Ответ Barcelonafun
С момента начала Евро один из лучших игроков в мире, если не лучший! Даже, если не учитывать клубные предпочтения.
Начиная с февраля! Он был шикарен и в лиге и в ЛЧ во всех 4х матчах. Если бы Хави не убрал его после удаление он мог бы вытащить тот матч
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Парню бы отдых. В 17 лет столько матче.
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Круто что Ямаль есть у Барсы
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Ямаль конечно монстр , но сегодня вся команда играет ! Давненько я не наслаждался игрой Барсы )) очень жду гола Ольмо
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Какая крутая молодежь, первый пас Кубарси, конфета просто, и очевидно, что лучше, чем первый пас любого игрока ФК Африканда, исключение и уважение только Луке Модричу. Его видение на уровне. Остальные таким пас и близко не владеют.
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красавец Ямаль!!!!!
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Ответ ЭкспертДиванный
А юзер Шмойд или Войд говорил,что он простой бегунок
у войда работа такая - нехорошая/вредная - и сам он человек видимо сложный/противоречивый:)))
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Хотелось бы чтобы вышел на уровень Месси, но сейчас ещё рано об таком говорить
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Лишь бы без травм. Результат в этом матче сделан, лучше менять когда есть возможность.
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Заменить на втором тайме хорошо было бы. Ему нужен отдых.
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Вполне очевидно что в 17 лет отлично играет на топ уровне. Тут ближе вероятность, что станет звездой на уровне Месси, Неймар, Мбаппе. В 17 лет если отбросить "старое поколение", смотреть примерно с 2005-2010 годов, в 17 лет так же хорошо играли, Мбаппе, Месси, Неймар , Руни.
Так же на высоком уровне в 17 лет, но похуже играли, Ренату Санчес , Иско, Пато в 17-18 лет разрывал серию А. но тем не менее хоть они и грали хорошо, но были уровнем намного ниже Ямаль.
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Будущее легенда Футбола. Прямо сейчас в тройке лучших,не смотря свой возраст. удачи и без травм
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Ответ rigobersong
Новый король футбола!:) Станет вслед за Месси, Пеле, Марадоной и Ломана Луа-Луа:)
Вполне возможно, нельзя отрицать сей факт. Но на мой взгяд об этом говорить ещё рано, ни за, ни против. 17 лет только исполнилось парню.
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Ответ фан Барсы
Неопытность Хави.
А если бы Хави поставил Ямаля больше играть, и он как большинство молодых игроков Барсы, травмировался бы на 2-4 месяца, то он не успел показать себя и его не забрали бы на Евро, и чемпионами были бы Англия либо Германия.
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Ответ vova123456
А если бы Хави поставил Ямаля больше играть, и он как большинство молодых игроков Барсы, травмировался бы на 2-4 месяца, то он не успел показать себя и его не забрали бы на Евро, и чемпионами были бы Англия либо Германия.
Это уже слишком, если бы если
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Ответ Rachid
Ламин - не по годам грамотно играет!
Ещё тренер хороший пришёл. И помощников привёл. Надеюсь дальше будет ещё лучше
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Ответ Benjamin
А где страдальцы из столичного кабинета, которые говорили, что на евро была просто вспышка?🤣
они до сих пор не понимают чем он сильнее Браима
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