Ямаль забивает или ассистирует в 8 матчах подряд – с 1/8 финала Евро-2024. Сегодня – пас Левандовскому в игре с «Вальядолидом»

Ламин Ямаль совершил результативное действие в 8-м матче подряд.

Вингер «Барселоны» ассистировал Роберту Левандовскому в матче 4-го тура против « » (2:0, первый тайм).

В последний раз вингер покидал поле без гола или ассиста 24 июня – тогда ему не удалось отличиться в игре за сборную Испании против Албании на групповом этапе Евро-2024.

В дальнейшем футболист отдал по голевому пасу в матчах против Грузии, Германии и Англии, а также забил Франции.

Вернувшись в «Барселону», сделал результативную передачу в игре с «Валенсией» и «Райо Вальекано», а также забил «Атлетику».

Подробно со статистикой 17-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.