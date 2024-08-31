Ямаль забивает или ассистирует в 8 матчах подряд – с 1/8 финала Евро-2024. Сегодня – пас Левандовскому в игре с «Вальядолидом»
Ламин Ямаль совершил результативное действие в 8-м матче подряд.
Вингер «Барселоны» ассистировал Роберту Левандовскому в матче 4-го тура Ла Лиги против «Вальядолида» (2:0, первый тайм).
В последний раз вингер покидал поле без гола или ассиста 24 июня – тогда ему не удалось отличиться в игре за сборную Испании против Албании на групповом этапе Евро-2024.
В дальнейшем футболист отдал по голевому пасу в матчах против Грузии, Германии и Англии, а также забил Франции.
Вернувшись в «Барселону», Ямаль сделал результативную передачу в игре с «Валенсией» и «Райо Вальекано», а также забил «Атлетику».
Подробно со статистикой 17-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Нормально вы так игроков своего любимого Реала называете: Кросса, Мбаппе с Тчуамени и Камавингой, Джуда )
Но сейчас уже играет на уровне взрослого игрока )
Так же на высоком уровне в 17 лет, но похуже играли, Ренату Санчес , Иско, Пато в 17-18 лет разрывал серию А. но тем не менее хоть они и грали хорошо, но были уровнем намного ниже Ямаль.