Экс-владелец «Пэлас» о Хау: «Ньюкасл» уволит его, если снова будет сезон, как прошлый. Для клуба с такими финансами и амбициями игра в ЛЧ – обязательное условие»

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА отставки Кристал Пэлас Эдди Хау Саймон Джордан Футбол

Саймон Джордан считает, что «Нькасл» уволит Эдди Хау, если клуб не выйдет в ЛЧ.

В прошлом сезоне клуб занял 7-е место в АПЛ и не попал в еврокубковые турниры. 

«Если у «Ньюкасла» будет еще один такой сезон, как прошлый, Эдди Хау не начнет следующий год в качестве главного тренера.

Команде жизненно важно восстановиться в этом сезоне. Ожидания по отношению к игрокам и тренеру значительно возросли.

Прошлый год был крайне разочаровывающим. Для клуба, за которым стоит такая финансовая мощь и столь амбициозные владельцы, снова попасть в Лигу чемпионов – это обязательное условие», – сказал экс-владелец «Кристал Пэлас» Саймон Джордан в подкасте Three Up Front. 

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5 комментариев
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Ага обязательное условия, подумаешь какие то сити, арсенал, челси, ливерпуль, да ещё не бедствующие мю, тт, астон вилла, вот первая восьмёрка для ньюкасла обязательное условия, тут согласен..
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+4
А какие у них у них финансы? Они и не купили толком никого, вот хоть Тонали вернулся.
+2
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+2
Руки прочь от Хау!
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Ответ Максим Черкашин
А какие у них у них финансы? Они и не купили толком никого, вот хоть Тонали вернулся.
Исака взяли, но вроде не дорого
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Ответ MVL
Исака взяли, но вроде не дорого
Ну я про это лето.😉😉😉
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