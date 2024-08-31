Экс-владелец «Пэлас» о Хау: «Ньюкасл» уволит его, если снова будет сезон, как прошлый. Для клуба с такими финансами и амбициями игра в ЛЧ – обязательное условие»
Саймон Джордан считает, что «Нькасл» уволит Эдди Хау, если клуб не выйдет в ЛЧ.
В прошлом сезоне клуб занял 7-е место в АПЛ и не попал в еврокубковые турниры.
«Если у «Ньюкасла» будет еще один такой сезон, как прошлый, Эдди Хау не начнет следующий год в качестве главного тренера.
Команде жизненно важно восстановиться в этом сезоне. Ожидания по отношению к игрокам и тренеру значительно возросли.
Прошлый год был крайне разочаровывающим. Для клуба, за которым стоит такая финансовая мощь и столь амбициозные владельцы, снова попасть в Лигу чемпионов – это обязательное условие», – сказал экс-владелец «Кристал Пэлас» Саймон Джордан в подкасте Three Up Front.