Тонали о лечении зависимости от ставок: «Разговоры очень помогают. Я встретил много людей, которые решили обратиться за помощью, когда моя история стала публичной»

Сандро Тонали рассказал о лечении от игровой зависимости.

Итальянец сегодня сыграет в матче Кубка лиги против «Ноттингем Форест». Тонали вернется в футбол после 10-месячной дисквалификации за ставки на матчи « », за который он выступал до перехода в «Ньюкасл» прошлым летом. Он не играл с октября и провел всего 12 матчей за «сорок».

По словам футболиста, часть реабилитации включала встречи с другими людьми, страдающими от той же проблемы.

«Разговоры очень помогают. В первые три месяца я встретил много людей, представителей обычных профессий, особенно в Ньюкасле, у которых была эта проблема, но они никогда не говорили об этом до сих пор. Они решили обратиться за помощью и перестать держать все в себе, когда моя проблема стала публичной. Это меня очень порадовало.

Первый шаг – это способность говорить о том огромном грузе, который ты носишь внутри, о котором у тебя никогда не хватало смелости заговорить. У тебя есть эта огромная преграда. Беседа – это самый большой шаг к решению проблемы.

Я в предвкушении, потому что чувствую себя новым игроком, новым приобретением. В прошлом сезоне я сыграл всего восемь матчей (в – Спортс’‘), и это было очень сложно для меня. Я рад быть здесь, в Ньюкасле, а не где-то еще, потому что у меня есть топ-команда, топ-фанаты, и я не могу дождаться возвращения на поле.

Десять месяцев – это долгий срок, потому что футболист живет ради матчей. Все, кто работает в «Ньюкасле», всегда были рядом со мной с первого дня. Я ни разу не был один за эти 10 месяцев. Это очень важно. Мне было очень, очень трудно в октябре, ноябре и декабре. Сейчас я чувствую, что наступило новое время. Это новый этап моей жизни.

Нет ни одного человека, который не поддержал бы меня – то же самое с фанатами. Они дарили мне ту же любовь, которую подарили бы, если бы я был здесь 10 лет. Это заставило меня понять, кто такие болельщики «Ньюкасла». Не думаю, что такое можно найти в другом городе. Я много об этом думал.

(Хау – тренер «Ньюкасла» – Спортс’‘) был моим первым другом в Ньюкасле. Я говорил с ним каждый день на протяжении 10 месяцев. Также на первую игру, в которой я не мог играть, против «Вулверхэмптона», я поехал с командой. Бруно ( ) и Жоэлинтон помогали мне всю ночь перед игрой. Они были рядом со мной. Они отличные люди. Я хочу поблагодарить своего тренера, команду и фанатов», – сказал полузащитник « ».

Тонали идет в бан на 10 месяцев

Оказалось, Тонали ставил на матчи «Ньюкасла» – но только на победы. Избежал жесткого бана