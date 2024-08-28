Тонали о лечении зависимости от ставок: «Разговоры очень помогают. Я встретил много людей, которые решили обратиться за помощью, когда моя история стала публичной»

Теги Милан Ньюкасл премьер-лига Англия серия А Италия Ставки на спорт Эдди Хау Жоэлинтон Ставки на футбол Бруно Гимараэс Сандро Тонали Здоровье Футбол

Сандро Тонали рассказал о лечении от игровой зависимости.

Итальянец сегодня сыграет в матче Кубка лиги против «Ноттингем Форест». Тонали вернется в футбол после 10-месячной дисквалификации за ставки на матчи «Милана», за который он выступал до перехода в «Ньюкасл» прошлым летом. Он не играл с октября и провел всего 12 матчей за «сорок».

По словам футболиста, часть реабилитации включала встречи с другими людьми, страдающими от той же проблемы.

«Разговоры очень помогают. В первые три месяца я встретил много людей, представителей обычных профессий, особенно в Ньюкасле, у которых была эта проблема, но они никогда не говорили об этом до сих пор. Они решили обратиться за помощью и перестать держать все в себе, когда моя проблема стала публичной. Это меня очень порадовало.

Первый шаг – это способность говорить о том огромном грузе, который ты носишь внутри, о котором у тебя никогда не хватало смелости заговорить. У тебя есть эта огромная преграда. Беседа – это самый большой шаг к решению проблемы.

Я в предвкушении, потому что чувствую себя новым игроком, новым приобретением. В прошлом сезоне я сыграл всего восемь матчей (в АПЛ – Спортс’‘), и это было очень сложно для меня. Я рад быть здесь, в Ньюкасле, а не где-то еще, потому что у меня есть топ-команда, топ-фанаты, и я не могу дождаться возвращения на поле.

Десять месяцев – это долгий срок, потому что футболист живет ради матчей. Все, кто работает в «Ньюкасле», всегда были рядом со мной с первого дня. Я ни разу не был один за эти 10 месяцев. Это очень важно. Мне было очень, очень трудно в октябре, ноябре и декабре. Сейчас я чувствую, что наступило новое время. Это новый этап моей жизни.

Нет ни одного человека, который не поддержал бы меня – то же самое с фанатами. Они дарили мне ту же любовь, которую подарили бы, если бы я был здесь 10 лет. Это заставило меня понять, кто такие болельщики «Ньюкасла». Не думаю, что такое можно найти в другом городе. Я много об этом думал.

Эдди (Хау – тренер «Ньюкасла» – Спортс’‘) был моим первым другом в Ньюкасле. Я говорил с ним каждый день на протяжении 10 месяцев. Также на первую игру, в которой я не мог играть, против «Вулверхэмптона», я поехал с командой. Бруно (Гимараэс) и Жоэлинтон помогали мне всю ночь перед игрой. Они были рядом со мной. Они отличные люди. Я хочу поблагодарить своего тренера, команду и фанатов», – сказал полузащитник «Ньюкасла».

Тонали идет в бан на 10 месяцев

Оказалось, Тонали ставил на матчи «Ньюкасла» – но только на победы. Избежал жесткого бана

17 комментариев
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тотализатор это ужасная вещь.В начале вроде все канает, потом все, нервы, трата денег, депрессия. Слава Богу не играю 4 года ,и не собираюсь.
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А в посте огромный баннер рекламы пагубной зависимости. Когда уже ставки приравняют к казино и прекратят пропаганду яда?
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-Здравствуйте, меня зовут Сандро и я употребляю алкоголь, наркотики и сплю с проститутками.
- Здравствуй, Сандро, спасибо что поделился с нами своей проблемой
- Какой еще проблемой?
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Ответ заблокированному пользователю
тотализатор это ужасная вещь.В начале вроде все канает, потом все, нервы, трата денег, депрессия. Слава Богу не играю 4 года ,и не собираюсь.
Вещь конечно ужасная, но в АПЛ по-моему у всех клубов спонсоры букмекеры.
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Ответ Egor Potashov
Люди с которыми он разговаривал на курсе лечения наверно были в шоке. С одной стороны понятно что лудомания это болезнь и вызывает привыкание. А с другой столько денег зарабатывает, неужели ещё больше хочется поставив ставку? Я уверен что он зарабатывал больше чем все сотрудники реабилитационного центра по борьбе с лудлманией, плюс пациенты. Хорошо что все обошлось, теперь осталось посмотреть не растерял ли мастерство за 10 месяцев. Надеюсь сегодня покажет себя во всей красе.
Суть не в деньгах вообще. Эмоциональные качели
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Ответ MVL
Вещь конечно ужасная, но в АПЛ по-моему у всех клубов спонсоры букмекеры.
Во многих лигах спонсоры букмекеры. Сейчас в спорт заходят именно они, потому что очень много денег. В России вообще весь спорт отдан букмекерским конторам
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Очень странно, что только футболистов наказывают за ставки. Есть же еще политические ставки на победу одного из кандидатов, что же теперь всем избирателям запрещать походы к букам. Или там Ненси Пелосси, которая была исключительно удачным "брокером", находясь на должности спикера палаты представителей США.
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Давным-давно уже надо было прировнять букмекеров к наркодиллерам, суть одна и та же у них
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Мистер Тонали, ваша ставка бита, ставок больше нет!
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В конце разговора Тонали и его новые знакомые решили стать капперами))
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Стесняюсь спросить, как ныне именуется Кубок России по футболу?
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Ответ Барыга блинами
А в посте огромный баннер рекламы пагубной зависимости. Когда уже ставки приравняют к казино и прекратят пропаганду яда?
Когда об этой проблеме будут везде говорить, зависимые говорят про ставки только когда выигрывают, но когда проиграют все своё и ещё кредиты, то закрываются и молчат
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Ответ Барыга блинами
А в посте огромный баннер рекламы пагубной зависимости. Когда уже ставки приравняют к казино и прекратят пропаганду яда?
Пока букмекеры выгодны правительствам они будут легальны
Как только они будут не нужны,тут же
Их закроют
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