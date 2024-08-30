«Динамо» купит вингера «Крузейро» Артура Гомеса за 5 млн евро. Контракт – по схеме «4+1»

Артур Гомес близок к переходу в «Динамо».

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, московский клуб заключит с вингером контракт на 4 года с опцией продления еще на один. В ближайшее время 26-летний футболист вылетит в Россию на медосмотр.

По данным O Tempo, « » cделало « » официальное предложение на сумму 5 млн евро.

В 2024 году провел 21 матч в высшей лиге Бразилии и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.