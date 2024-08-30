«Динамо» купит вингера «Крузейро» Артура Гомеса за 5 млн евро. Контракт – по схеме «4+1»

Теги Крузейро премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Артур Гомес деньги Футбол

Артур Гомес близок к переходу в «Динамо».

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, московский клуб заключит с вингером контракт на 4 года с опцией продления еще на один. В ближайшее время 26-летний футболист вылетит в Россию на медосмотр.

По данным O Tempo, «Динамо» cделало «Крузейро» официальное предложение на сумму 5 млн евро.

В 2024 году Гомес провел 21 матч в высшей лиге Бразилии и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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45 комментариев
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Ответ AYAYA
лучше бы бесплатно взяли миранчука. а деньги, вместе с последним легионерским место, потратили на крайнего защитника
Миранчук с его запросами по зарплате, подъёмным и агентским может даже дороже обойтись.
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+24
лучше бы бесплатно взяли миранчука. а деньги, вместе с последним легионерским место, потратили на крайнего защитника
+22
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Ответ SMART789
Комментарий скрыт
а какое количество у них Бразильцев?Сколько Бразильцев в зените?Не пытайся убедить всех что это одно и то же.
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+14
Ответ Spartakus1984
а какое количество у них Бразильцев?Сколько Бразильцев в зените?Не пытайся убедить всех что это одно и то же.
Да он типо дохера сарказмист
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+5
Ответ kostyan89
Фланги защиты никакие, и берём еще одного Вингера…
Муми сломался.
+4
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+3
Ответ AYAYA
лучше бы бесплатно взяли миранчука. а деньги, вместе с последним легионерским место, потратили на крайнего защитника
Ну не бесплатно конечно получается, но дело говоришь
+3
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+3
Ответ Dynamite
Миранчук с его запросами по зарплате, подъёмным и агентским может даже дороже обойтись.
Так он может и до выпендриваться со своими хотелками, мало ли таких было.
+3
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+2
Ответ Tatykirr
Берут какого-то второсортного бразилу вместо того, чтобы дать больше игрового времени таланту Окишору.
Разные позиции - Окишор не играет на фланге
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+2
Ответ Serchio1977
Нафига он нужен? Лучше бы крайних защитников взяли или опорника!
Так мы в обороне собрались играть? или всë-таки в атаку бело-голубые ( вспомни старый гимн, а не этот сегодняшний протяжный и унылый).
+3
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+2
Огонь 🔥!
+3
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+2
Фланги защиты никакие, и берём еще одного Вингера…
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Ответ Tatykirr
Берут какого-то второсортного бразилу вместо того, чтобы дать больше игрового времени таланту Окишору.
Ну чемп то длинный, ещё и Кубок из двух игр.
+2
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+1
Ответ AYAYA
лучше бы бесплатно взяли миранчука. а деньги, вместе с последним легионерским место, потратили на крайнего защитника
Миранчука бесплатно не возьмёшь. Там бонус за подписание - ого-го. Пивоваров обещал 1-2 трансфера. Крайний защитник конечно нужен.
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Ответ Ростовский
Всё больше и больше классных легионеров в России. А ведь нам грозились и обещали какой-то всемирный бойкот.
Скоро не в Америке доигрывать будут, а у нас в Медиалиге.
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Ответ валя_стакан
Дриблер он хороший - результативность не очень.
Ну если в пас хорошо играет сгодится,да и с Бителло потрещять о чëм будет.
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Ответ Viktor Martunov
Ну если в пас хорошо играет сгодится,да и с Бителло потрещять о чëм будет.
Под результативностью я как раз и голевые передачи подразумевал. Но будем посмотреть, если подпишут
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Ответ Viktor Martunov
Ну если в пас хорошо играет сгодится,да и с Бителло потрещять о чëм будет.
Привет Виктор!!! Вот с Бителло они точно потрещат, и думаю здорово.....
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Ответ Nikita Sergeevich
в прошлом сезоне упустили титул из-за того, что вовремя не взяли вратаря. в этом проиграют из-за того, что не взяли правого защитника
Сплюнь через левое плечо, при чëм три раза. Правый, левый, да теперь всех поменять надо?
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Ответ Viktor Martunov
Валера мы же тут обсуждаем, вроде как на своей ветке? а некоторые в наш монастырь со своими советами и минусами приходят, как там в народе говорят: незванный гость хуже татарина. У меня в бригаде их двое, просто о#утительные ребята, один брат моего покойного друга Инсара. Ребята его помнят(Женя, Игорь, Виталий).
С минусами на наши ветки и свои приходят, не только чужие. Я тебе об этом уже не раз писал.....
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Ответ Viktor Martunov
Это да, ещё аргентинца не хватает до Коп Америка, вроде все латиносы у нас кроме Боки Хуниорс.
Если подпишут этого Гомеса, то больше места для легов у нас не будет. Если только не сплавят кого нибудь типа Дасы или Карраскаля....
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Ответ skorpy55
Я спорить не буду Виктор, но что то у них не так пока.....
Валера мы же тут обсуждаем, вроде как на своей ветке? а некоторые в наш монастырь со своими советами и минусами приходят, как там в народе говорят: незванный гость хуже татарина. У меня в бригаде их двое, просто о#утительные ребята, один брат моего покойного друга Инсара. Ребята его помнят(Женя, Игорь, Виталий).
+1
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0
Ответ валя_стакан
Под результативностью я как раз и голевые передачи подразумевал. Но будем посмотреть, если подпишут
Так ты же понятный Валя.
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Ответ skorpy55
Привет Виктор!!! Вот с Бителло они точно потрещат, и думаю здорово.....
Это да, ещё аргентинца не хватает до Коп Америка, вроде все латиносы у нас кроме Боки Хуниорс.
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Ответ Айвaр Абдулин
Вейналдум выходи, мы тебя узнали!)
Нужно Джикию взять
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Ответ Viktor Martunov
Да неплохие ребята когда на одном фланге играют, чувствуют, ощущают друг друга, вот присмотрелись бы все ,мне с трибуны так видется.
Я спорить не буду Виктор, но что то у них не так пока.....
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Ответ skorpy55
Если подпишут этого Гомеса, то больше места для легов у нас не будет. Если только не сплавят кого нибудь типа Дасы или Карраскаля....
Да неплохие ребята когда на одном фланге играют, чувствуют, ощущают друг друга, вот присмотрелись бы все ,мне с трибуны так видется.
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Ответ Максим Семин
Левша? На правый фланг? Кто в курсе?
Нормальный обеими ногами играть должен.
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Ответ Зелёный гопник
Спартак теперь и вторым не будет 😅
Это точно.
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Ответ kostyan89
Фланги защиты никакие, и берём еще одного Вингера…
Пусть играет Бессмертный, неплох парень
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Ответ kostyan89
Фланги защиты никакие, и берём еще одного Вингера…
Только без паники, забыл как у нас нападающих в защитников делали?
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