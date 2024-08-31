«Динамо» рассматривает подписание Тикнизяна. «Локомотив» оценивает игрока в 8 млн евро (Metaratings)
«Динамо» интересен Наир Тикнизян.
Как сообщает Metaratings.ru, бело-голубые хотят подписать игрока левого фланга до закрытия трансферного окна. Клуб рассматривает кандидатуры Тикнизяна и футболиста из Бразилии, который в данный момент является приоритетной целью.
В «Динамо» сомневаются в трансфере Наира. «Локомотив» оценивает 25-летнего игрока в 8 миллионов евро.
Возможный переход футболиста сборной Армении в «Динамо» курирует футбольный агент Тимур Гурцкая. Он уже предварительно общался с клубами о трансфере.
В текущем сезоне Мир РПЛ Тикнизян провел 5 матчей и забил 2 гола. Его статистику можно найти здесь.
когда они у водолазов в последний раз были? при Союзе?
все
теперь еще 20 лет ждите
Того же Тикнизяна в Севилью за 6 млн не отпустили (брали из ЦСКА за 5,5 млн), а теперь в Динамо за 8 отпустят, ага.
Кого ещё Локо продал?