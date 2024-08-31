«Динамо» рассматривает подписание Тикнизяна. «Локомотив» оценивает игрока в 8 млн евро (Metaratings)

«Динамо» интересен Наир Тикнизян.

Как сообщает Metaratings.ru, бело-голубые хотят подписать игрока левого фланга до закрытия трансферного окна. Клуб рассматривает кандидатуры Тикнизяна и футболиста из Бразилии, который в данный момент является приоритетной целью.

В « » сомневаются в трансфере . « » оценивает 25-летнего игрока в 8 миллионов евро.

Возможный переход футболиста сборной Армении в «Динамо» курирует футбольный агент . Он уже предварительно общался с клубами о трансфере.

В текущем сезоне Мир РПЛ Тикнизян провел 5 матчей и забил 2 гола. Его статистику можно найти здесь.