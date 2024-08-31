«Динамо» рассматривает подписание Тикнизяна. «Локомотив» оценивает игрока в 8 млн евро (Metaratings)

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Наир Тикнизян Тимур Гурцкая Футбол

«Динамо» интересен Наир Тикнизян.

Как сообщает Metaratings.ru, бело-голубые хотят подписать игрока левого фланга до закрытия трансферного окна. Клуб рассматривает кандидатуры Тикнизяна и футболиста из Бразилии, который в данный момент является приоритетной целью.

В «Динамо» сомневаются в трансфере Наира. «Локомотив» оценивает 25-летнего игрока в 8 миллионов евро. 

Возможный переход футболиста сборной Армении в «Динамо» курирует футбольный агент Тимур Гурцкая. Он уже предварительно общался с клубами о трансфере.

В текущем сезоне Мир РПЛ Тикнизян провел 5 матчей и забил 2 гола. Его статистику можно найти здесь

54 комментария
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Зачем ему уходить? У него и в Локо все замечательно!
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-2
+40
Ответ Amalfitano
Комментарий скрыт
какие трофеи
когда они у водолазов в последний раз были? при Союзе?
+35
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Ответ Amalfitano
Комментарий скрыт
В Локо выиграть трофеи намного реальнее, чем на дне)
+28
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Ответ Юрий Кечко
Тем не менее шансов сейчас у них больше
шанс был в том сезоне
все
теперь еще 20 лет ждите
+17
-1
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Утомили уже. Не пойдет он в Динамо
+11
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+9
Ответ Amalfitano
Комментарий скрыт
Ахахахахахаха, буль-буль, ахахахахах.
+9
-2
+7
Ответ сергей петров
Что то у паровозов распродажа в этом году или черная пятница
это бизнес, ничего личного
+6
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Ответ Amalfitano
Локо в этом сезоне просто приятная вспышка. Будет честны. В октябре-ноябре у них будет яма и серия проигрышей. У Динамо же тренер опытный, состав сбалансированный, трансферы точечные.
И маяк работает
+6
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Ответ Dinamik1
Какие восемь лямов? Трешка за глаза.
12 и договорились
+5
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возьмут дешёвого бразильца, хотя быстрый и надежный Наир больше подходит сегодняшнему Динамо...
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Ответ Amalfitano
Локо в этом сезоне просто приятная вспышка. Будет честны. В октябре-ноябре у них будет яма и серия проигрышей. У Динамо же тренер опытный, состав сбалансированный, трансферы точечные.
щас везде пишут, что Локо на дистанции не сможет... а остальные смогут? почему так уверены? Зенит уже посыпался
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"Динамо" без армяна, как свадьба без баяна.
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ЦСКА - Локо - Динамо - путешествие Наира по Москве.
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Ответ Amalfitano
Локо в этом сезоне просто приятная вспышка. Будет честны. В октябре-ноябре у них будет яма и серия проигрышей. У Динамо же тренер опытный, состав сбалансированный, трансферы точечные.
Раскройте ка нам развёрнутую аналитику про октябрь-ноябрь.
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Ответ Виталик Украинский
Это не попытка ослабить конкурента? Ну, нет же...?
Это было бы так если бы на позиции Тикнизяна был бы сильный игрок и его бы купили и усадили на скамейку. Если это так и будет, тогда это ослабление конкурента. Без вопросов.
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Это не попытка ослабить конкурента? Ну, нет же...?
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Ответ сергей петров
Что то у паровозов распродажа в этом году или черная пятница
Руководство Локо готово продать кому угодно кого угодно за небольшой прайс.
Того же Тикнизяна в Севилью за 6 млн не отпустили (брали из ЦСКА за 5,5 млн), а теперь в Динамо за 8 отпустят, ага.
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Ответ Чётко_как_чечётка
А кого Локо продал?
Глушенкова.
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Ответ trashbox
Глушенкова.
Ну да, помню как его выставили на трансфер. А новости о том, что Зенит просто активировал опцию выкупа в его контракте не более чем ложь, ты прав.
Кого ещё Локо продал?
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Ответ Dinamik1
Какие восемь лямов? Трешка за глаза.
Да успокойся, никто вам его не продаст
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Ответ Dinamik1
Не,не катит. У нас Бразил на подходе, зачем нам российский дорогой не леквид.
вообще то голы зениту в прошлом сезоне, победный гол ЦСКА в этом сезоне, а Бразил у вас без гарантий, а тут отечественное, Роскачество.
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Ответ сергей петров
Что то у паровозов распродажа в этом году или черная пятница
А кого Локо продал?
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Ответ сергей петров
Что то у паровозов распродажа в этом году или черная пятница
Скидывают балласт для всплытия..
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Ответ dreamstep
ЦСКА - Локо - Динамо - путешествие Наира по Москве.
На Торпедо цикл замкнется))
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Ответ Dinamik1
Не всё равно дорого. Если только обмен на Макарова, ну плюс ещё Лесовой.
Договорились. Но Макарова перепродадим Вам в следующем сезоне за 6🍋
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Ответ Б81
На Торпедо цикл замкнется))
А к пенсии ждут Химки )
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Ответ Dinamik1
Я там ещё написал прочти.
за штатного шашлычника ещё 4 и договорились)
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Ответ Overkiller
Кто кому когда звонил и что подсказывал? Или так, написано лишь бы пукнуть?
Всё-то ты знаешь... Скучно...
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Ответ Overkiller
Да вы что. У нас в РПЛ только исключительно при переходе в Зенит начинаются адские вопли и слёзы про "ослабление конкурентов". А в случае трансферов Смоловых, Тикнизянов прочих - неее!!! Это другое!!!
Ну да, Вы же знаете какой Зенитт клуб Российского футбола.
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Ответ Overkiller
Да вы что. У нас в РПЛ только исключительно при переходе в Зенит начинаются адские вопли и слёзы про "ослабление конкурентов". А в случае трансферов Смоловых, Тикнизянов прочих - неее!!! Это другое!!!
При переходе в Динамо тоже могут из администрации позвонить подсказать ?))
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