Пирс Морган: «Что за фигня? Райс удален за то, что его отпинали? Худшее решение о красной карточке в истории футбола»

Пирс Морган возмутился удалением Деклана Райса.

Полузащитник «Арсенала» получил вторую желтую карточку в матче с « » (1:1, второй тайм) за то, что откинул мяч в сторону ногой прямо перед штрафным ударом соперника. При этом ударил его по ноге.

«Что это за фигня была? удален с поля за то, что его отпинали? Худшее решение о красной карточке, которое я когда-либо видел.

Это худшее решение о выдаче красной карточки в истории футбола», – написал телеведущий и болельщик « ».