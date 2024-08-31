Пирс Морган: «Что за фигня? Райс удален за то, что его отпинали? Худшее решение о красной карточке в истории футбола»

Теги премьер-лига Англия Арсенал судьи Брайтон Йоэл Велтман Деклан Райс Пирс Морган Футбол

Пирс Морган возмутился удалением Деклана Райса.

Полузащитник «Арсенала» получил вторую желтую карточку в матче с «Брайтоном» (1:1, второй тайм) за то, что откинул мяч в сторону ногой прямо перед штрафным ударом соперника. При этом Йоэл Велтман ударил его по ноге. 

«Что это за фигня была? Деклан Райс удален с поля за то, что его отпинали? Худшее решение о красной карточке, которое я когда-либо видел.

Это худшее решение о выдаче красной карточки в истории футбола», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала». 

44 комментария
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Ответ Helge
у болел Арсенала подгорает, но фактически судья прав - за помеху при вводе мяча со свободного даётся желтая карточка
Помеху спровоцировал защ тем, что кинул мяч в пятки отходящему Райсу, а не поставил на месте фола. Если штрафовать за откидку, то только если мяч вводился с правильного места
+47
-10
+37
Такие карточки Арсеналу это традиция судей АПЛ, всё нормально
+43
-11
+32
Ответ Helge
у болел Арсенала подгорает, но фактически судья прав - за помеху при вводе мяча со свободного даётся желтая карточка
А еще фактически штрафной надо бить с места нарушения, а не прокидывать в ноги соперника перед ударом. И еще нужно бить по стоячему мячу, а не по катящемуся. Но я так понимаю, одни факты фактичнее других
+28
-7
+21
Морган - дятел, это не обсуждается.
А по факту - обоим нужно по жёлтой, только у Райса она вторая, так что пусть не возмущается.
+24
-12
+12
Николас Джексон который получил тьму желтых за откидывание мяча сейчас недоумевает
+13
-2
+11
Ответ Mohnatiy
Морган - дятел, это не обсуждается. А по факту - обоим нужно по жёлтой, только у Райса она вторая, так что пусть не возмущается.
Если за откидку мяча жёлтая то почему Педро и Сака не получили? Тоже самое делали
+11
-1
+10
Ответ ман сити фейк
При вводе мяча Райс мешал. Какие может быть вопросы? Тут надо обсуждать глупость Райса
Как мешал то? Ты чем смотришь?
Фол где был ( если был)? Мячивоодился с этой точки? Игрок брайтона бросил мяч вперёд в ноги Райса?
+22
-12
+10
Арсенал, добро пожаловать в сезон. Вспомните как в начале позапрошлого сезона Рэмсдейла заблокировали во вратарской при угловом и гол засчитали. У других команд не засчитывали за атаку вратаря. И вот такие моменты которые влияли на результат Арсеналу не замечали а у других команд свистели не в первый и не во второй раз.
+8
-2
+6
Ответ Ernest Imamov
Такие карточки Арсеналу это традиция судей АПЛ, всё нормально
Именно! Арсенал самый обиженный судьями клуб АПЛ! Игра с Ливерпулем на Энфилде (как пример) с "неприкасаемым" Эдегором как аргумент правдивости и адекватности болел гуннеров
+8
-2
+6
Ответ Mohnatiy
Морган - дятел, это не обсуждается. А по факту - обоим нужно по жёлтой, только у Райса она вторая, так что пусть не возмущается.
ага. а велтману за подкат в эдегора не нужно желтой? вот тогда обоим по желтой и дали бы
+7
-2
+5
Посмотрел повтор эпизода: игрок Арсенала отходил от мяча и не смотрел на него - никакой попытки помешать вводу мяча не было. Ошибка судьи 100%.
+19
-15
+4
Ответ Pucheslav
Николас Джексон который получил тьму желтых за откидывание мяча сейчас недоумевает
Вопросов было бы меньше если бы судья был последователен и за остальные откидки мяча карточки раздавал, а не только в одном эпизоде, хотя какая там последовательность у этих английских то ли судей, то ли клоунов
+4
0
+4
Судья забыл, что у Райса есть желтая и решил быть педантичным... Когда выяснилось, что это вторая для опорника - решил идти до конца. 9/10 никогда за такой фол вторую желтую не дадут.
+9
-6
+3
Ответ Mohnatiy
А разве я говорил, что судейство идеальное?
Нет ты чёрным по белому написал что Райса нужна вторая жёлтая, почему? Потому что пнул мяч после назначения штрафной? Так ещё как минимум три человека тоже самое сделали, почему им не дали, вот в чем главный вопрос
+3
0
+3
Ответ Владимир Маньков
Посмотрел повтор эпизода: игрок Арсенала отходил от мяча и не смотрел на него - никакой попытки помешать вводу мяча не было. Ошибка судьи 100%.
Посмотри ещё раз, он опускает голову, видит мяч и откидывает его в сторону.
+7
-4
+3
Райс, конечно, зря так
+5
-3
+2
Ответ Владимир Маньков
Посмотрел повтор эпизода: игрок Арсенала отходил от мяча и не смотрел на него - никакой попытки помешать вводу мяча не было. Ошибка судьи 100%.
https://dropmefiles.com/wqNVh
совсем не мешал, так на полшишечки может только
+2
0
+2
Ответ Владимир Маньков
Да, заметил. Небольшая откидка есть, после того, как мяч от его ноги отскочил. Формально можно дать желтую, если очень захотеть. Не фанат Арсенала, но это очень обидное удаление.
Обидное, безусловно, но винить в нем надо Райса в первую очередь
+3
-2
+1
При вводе мяча Райс мешал. Какие может быть вопросы? Тут надо обсуждать глупость Райса
+28
-27
+1
Ответ grauda
Арсенал, добро пожаловать в сезон. Вспомните как в начале позапрошлого сезона Рэмсдейла заблокировали во вратарской при угловом и гол засчитали. У других команд не засчитывали за атаку вратаря. И вот такие моменты которые влияли на результат Арсеналу не замечали а у других команд свистели не в первый и не во второй раз.
Ден Хея передаёт привет
+1
0
+1
Ответ Сергей Фетисов
Игрок его просто спровоцировал,Райс повёлся.Пусть Арсенал с ним разбирается.
Я АПЛ не смотрю, ни за кого не болею, раньше за челси топил.
Но такой бред там раньше был регулярно, и ВАР похоже ни чего не исправил.
+1
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+1
В Бекхэм и Симеоне в 1998 не худшее решение?)
+1
0
+1
И потом этих двух очков как раз и не хватит......
+3
-3
0
Ответ sintenced
Посмотри ещё раз, он опускает голову, видит мяч и откидывает его в сторону.
Да, заметил. Небольшая откидка есть, после того, как мяч от его ноги отскочил. Формально можно дать желтую, если очень захотеть. Не фанат Арсенала, но это очень обидное удаление.
+1
-1
0
Пирс Морган рассуждает как опытный судья. Британских телевизионных конкурсов и шоу.
+3
-3
0
Ответ vladimir.kostrichko
Ничего))Главное судья получил выплату от сити..Остальное -неважно.
Ты представь, Сити на +150 млн. евро игроков продал в это лето чистыми. Это сколько судей можно купить?) Скулить будешь весь сезон)
0
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Удаление Абидаля?
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Ответ Амантур Бакытбеков
Если за откидку мяча жёлтая то почему Педро и Сака не получили? Тоже самое делали
А разве я говорил, что судейство идеальное?
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Можно обсуждать жёсткость наказания, конечно... но если кто-то "не увидел" очевидной откидки мяча райсом, то у меня для этих людей действительно плохие новости)
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Ответ Александр
Я АПЛ не смотрю, ни за кого не болею, раньше за челси топил. Но такой бред там раньше был регулярно, и ВАР похоже ни чего не исправил.
Вар не исправляет жёлтую карточку, а Райсу дали именно ее - вторую. Если бы была прямая красная, то посмотрели бы
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