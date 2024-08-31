Пирс Морган: «Что за фигня? Райс удален за то, что его отпинали? Худшее решение о красной карточке в истории футбола»
Пирс Морган возмутился удалением Деклана Райса.
Полузащитник «Арсенала» получил вторую желтую карточку в матче с «Брайтоном» (1:1, второй тайм) за то, что откинул мяч в сторону ногой прямо перед штрафным ударом соперника. При этом Йоэл Велтман ударил его по ноге.
«Что это за фигня была? Деклан Райс удален с поля за то, что его отпинали? Худшее решение о красной карточке, которое я когда-либо видел.
Это худшее решение о выдаче красной карточки в истории футбола», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала».
А по факту - обоим нужно по жёлтой, только у Райса она вторая, так что пусть не возмущается.
Фол где был ( если был)? Мячивоодился с этой точки? Игрок брайтона бросил мяч вперёд в ноги Райса?
совсем не мешал, так на полшишечки может только
Но такой бред там раньше был регулярно, и ВАР похоже ни чего не исправил.