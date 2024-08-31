Новичок «Ахмата» Самородов о Грозном: «Тут что-то строится. Через лет 10 будет шикарный город! Пока увидел все только положительное»

Теги премьер-лига Россия Ахмат сборная Казахстана по футболу Максим Самородов Sports – Казахстан Футбол

Форвард «Ахмата» Максим Самородов рассказал о впечатлениях от Грозного.

«Город достойный, тут что-то строится. Через лет десять будет шикарный город! Пока увидел все только положительное. Национальную кухню еще не попробовал, но надеюсь, что скоро попробую (улыбается).

Я смотрел ролики про Грозный, там говорится об одном и том же, кроме того, что нужно носить трико, а девушкам – длинные юбки и платья. В принципе, ничего особенного», – сказал Самородов.

22-летний вингер сборной Казахстана присоединился к клубу в августе. 

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10 комментариев
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Ответ Bucefall
Ничего особенного, только шорты запрещены.
Там же сказали , что-то строится) представил такую хохму, а вдруг, что строится завод по пошиву шорт на экспорт по всем другим регионам)
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Здесь будет город сад, дон
+2
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+2
Ничего особенного, только шорты запрещены.
+2
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Мужчины в трико (с)
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Ответ Алешка Терминатор
Вангую, что в комментариях к этой новости дети будут много ныть и путать свои налоги с доходами от продажи природных ресурсов.
Скучали по вам)))
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