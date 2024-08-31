Новичок «Ахмата» Самородов о Грозном: «Тут что-то строится. Через лет 10 будет шикарный город! Пока увидел все только положительное»

Форвард «Ахмата» Максим Самородов рассказал о впечатлениях от Грозного.

«Город достойный, тут что-то строится. Через лет десять будет шикарный город! Пока увидел все только положительное. Национальную кухню еще не попробовал, но надеюсь, что скоро попробую (улыбается).

Я смотрел ролики про Грозный, там говорится об одном и том же, кроме того, что нужно носить трико, а девушкам – длинные юбки и платья. В принципе, ничего особенного», – сказал .

22-летний вингер сборной присоединился к клубу в августе.