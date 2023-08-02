«Ман Сити» продаст 19-летнего вингера Боржеша «Аяксу» за 17 млн фунтов. Он не играл за взрослую команду

19-летний вингер «Манчестер Сити» Карлуш Боржеш перейдет в «Аякс».

Клубы договорились о трансфере 19-летнего футболиста. Он прошел медосмотр в расположении « » прошлой ночью.

По информации Фабрицио Романо, за продажу игрока сборной Португалии U19 «горожане» получат 17 миллионов фунтов. Также «Сити» может получить определенный процент от суммы перепродажи футболиста, у англичан будет право обратного выкупа.

находился в системе « » с 2014 года. В минувшем сезоне U21 он провел 24 матча, отличившись 21 голом и 11 результативными передачами. За основную команду «горожан» вингер не провел ни одного матча.