«Ман Сити» продаст 19-летнего вингера Боржеша «Аяксу» за 17 млн фунтов. Он не играл за взрослую команду

Теги высшая лига Нидерланды Аякс Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы сборная Португалии U-19 Карлуш Боржеш Футбол

19-летний вингер «Манчестер Сити» Карлуш Боржеш перейдет в «Аякс».

Клубы договорились о трансфере 19-летнего футболиста. Он прошел медосмотр в расположении «Аякса» прошлой ночью.

По информации Фабрицио Романо, за продажу игрока сборной Португалии U19 «горожане» получат 17 миллионов фунтов. Также «Сити» может получить определенный процент от суммы перепродажи футболиста, у англичан будет право обратного выкупа.

Боржеш находился в системе «Манчестер Сити» с 2014 года. В минувшем сезоне АПЛ U21 он провел 24 матча, отличившись 21 голом и 11 результативными передачами. За основную команду «горожан» вингер не провел ни одного матча. 

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5 комментариев

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AL27
Этим летом Сити продали уже троих игроков своей молодежной команды, которые не играли во взрослой. Общая сумма трансферов (если я не ошибаюсь) - порядка 50 млн.
Великолепный результат и показатель эффективности академии.
А ещё прошлым летом продали Базуну и Лавию. Браво.
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Фатхулло Халимов
Ответ AL27
Этим летом Сити продали уже троих игроков своей молодежной команды, которые не играли во взрослой. Общая сумма трансферов (если я не ошибаюсь) - порядка 50 млн. Великолепный результат и показатель эффективности академии. А ещё прошлым летом продали Базуну и Лавию. Браво.
Номер 1 Манчестер
+4
-2
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Артур Мкртычян
Ответ AL27
Этим летом Сити продали уже троих игроков своей молодежной команды, которые не играли во взрослой. Общая сумма трансферов (если я не ошибаюсь) - порядка 50 млн. Великолепный результат и показатель эффективности академии. А ещё прошлым летом продали Базуну и Лавию. Браво.
да, а также всем прописывают процент от перепродажи и обратный выкуп. максимально выгодные сделки. тот же Санчо перейдя в мю принес сити ещё десятку. и Лавия сейчас тоже перейдет куда-то и ещё 10 лямов принесет.
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Alexander Yavriantz
Kак они это делают? МЮ Элангу за 15 продал, а он играл за первую команду и даже забил пару голов))
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a.sh.s.
Ответ AL27
Этим летом Сити продали уже троих игроков своей молодежной команды, которые не играли во взрослой. Общая сумма трансферов (если я не ошибаюсь) - порядка 50 млн. Великолепный результат и показатель эффективности академии. А ещё прошлым летом продали Базуну и Лавию. Браво.
не удивительно, они с нуля построили целый город схема рабочая вкладывать деньги и потом обратно их получить при этом все инфраструктуры останется у них самих всем рекомендую в ютубе канал poslezavtra, парень чётко, грамотно объясняет как арабы делают бизнес. Я думал у них только нефть нет оказывается у них очень много других бизнесы, Катарцы вовсе почти все Французские бренды покупали, короче посмотрите не пожалейте.
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