«Ренн» купил Жоту Невеша за 8 млн евро. «Аль-Иттихад» подписал вингера за 29 млн в 2023-м

«Аль-Иттихад» продал Жоту Невеша дешевле, чем купил.

25-летний полузащитник присоединился к « », заключив контракт на три года.

По данным Foot Mercato, французский клуб заплатил 8 млн евро. Команда из Саудовской Аравии приобрела португальца год назад за 29 млн.

провел 16 игр в саудовской лиге в прошлом сезоне и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: staderennais.com