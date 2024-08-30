«Ренн» купил Жоту Невеша за 8 млн евро. «Аль-Иттихад» подписал вингера за 29 млн в 2023-м

Теги Ренн лига 1 Франция трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Жота Невеш деньги Футбол

«Аль-Иттихад» продал Жоту Невеша дешевле, чем купил.

25-летний полузащитник присоединился к «Ренну», заключив контракт на три года.

По данным Foot Mercato, французский клуб заплатил 8 млн евро. Команда из Саудовской Аравии приобрела португальца год назад за 29 млн.

Жота провел 16 игр в саудовской лиге в прошлом сезоне и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: staderennais.com

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15 комментариев
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В матчах за Селтик в лч ничего в нем на 29 млн не увидел
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Ответ Jadie James
Почему одним нефть на поверхности земли, а другим - мозги? Должна же быть хоть какая-то справедливость?!
Ты про Россию и российских миллиардеров?
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Ответ Дима
все так бегут что один из лучших центр форвардов из топ3 не хочет в апл, а хочет в СА.
может, он хочет 600к в неделю вместо 150?
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Почему одним нефть на поверхности земли, а другим - мозги? Должна же быть хоть какая-то справедливость?!
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Опа, Ренн-то наш хорош
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Почему Спартак его не вёл, хз...
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Потенциально классный игрок, странно, что наши клубы не захотели его приобрести
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История с мужеложеством там парня погубила)
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Ппц они сорят деньгами
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никто никуда не бежит, обычное явление переходы туда и обратно как и в любом чемпионате
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