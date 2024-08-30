«Ренн» купил Жоту Невеша за 8 млн евро. «Аль-Иттихад» подписал вингера за 29 млн в 2023-м
«Аль-Иттихад» продал Жоту Невеша дешевле, чем купил.
25-летний полузащитник присоединился к «Ренну», заключив контракт на три года.
По данным Foot Mercato, французский клуб заплатил 8 млн евро. Команда из Саудовской Аравии приобрела португальца год назад за 29 млн.
Жота провел 16 игр в саудовской лиге в прошлом сезоне и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: staderennais.com