«Аль-Иттихад» исключит купленного за 29 млн евро Жоту из заявки на чемпионат ради защитника Луиса Фелипе

Теги высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда лимит на легионеров Жота Невеш Луис Фелипе Футбол

«Аль-Иттихад» уберет Жоту Невеша из заявки на чемпионат Саудовской Аравии.

Как сообщает Itti Mania со ссылкой на журналиста газеты Al Riyadh Хаттана Альнажара, португалец, приобретенный минувшим летом за 29 млн евро, будет исключен из списка игроков, имеющих право играть за клуб в лиге.

Cabine Desportiva уточняет, что это связано с лимитом на легионеров. Освобожденное за счет Жоты место достанется защитнику Луису Фелипе, сегодня купленному у «Бетиса» за 25 млн.

Жота успел провести в чемпионате Саудовской Аравии 5 игр и забить 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев

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Siveluz
бедняга, будет заниматься фитнесом за эти миллионы...
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rigobersong
Человека отменяют за ориентацию, а Европка молчит и обсуждает гетеросексуальный поцелуй, просто позорище!:)) Вот и вся борьба с дискриминацией:) А ведь могли защитить португальских геев в СА, но видно повестка сегодня не та!:)
+35
-13
+22
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stalkers111
Зенит, не спи
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Артур Артур
Ответ rigobersong
Человека отменяют за ориентацию, а Европка молчит и обсуждает гетеросексуальный поцелуй, просто позорище!:)) Вот и вся борьба с дискриминацией:) А ведь могли защитить португальских геев в СА, но видно повестка сегодня не та!:)
Вот когда он к нам переедет, тогда и начнут поднимать вой.
+9
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tony
А вот и сенсация от Медведева. Были же слухи, что Зенит интересуется Жотой, а также Семак говорил, что хотят взять нападающего и вингера. Вот и все сходится. Изидор в аренду + Жота.
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Антон Фалафель
Вроде писали, што его исключают за то, што он голубой.
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Уолтер Собчак
Ахахахах
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Supreme Allah
Ответ stalkers111
Зенит, не спи
Да можно на халяву урвать , за 15 млн максимум
+3
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Unclemeat
Ответ rigobersong
Человека отменяют за ориентацию, а Европка молчит и обсуждает гетеросексуальный поцелуй, просто позорище!:)) Вот и вся борьба с дискриминацией:) А ведь могли защитить португальских геев в СА, но видно повестка сегодня не та!:)
откуда инфа что он гей, сам встречался с ним?
+2
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f_stahel
всё выиграл в СА, можно и на пенсию.
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