«Аль-Иттихад» уберет Жоту Невеша из заявки на чемпионат Саудовской Аравии.

Как сообщает Itti Mania со ссылкой на журналиста газеты Al Riyadh Хаттана Альнажара, португалец, приобретенный минувшим летом за 29 млн евро, будет исключен из списка игроков, имеющих право играть за клуб в лиге.

Cabine Desportiva уточняет, что это связано с лимитом на легионеров. Освобожденное за счет место достанется защитнику , сегодня купленному у «Бетиса» за 25 млн.

Жота успел провести в чемпионате Саудовской Аравии 5 игр и забить 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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