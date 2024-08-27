Невилл об «МЮ»: «Ничья с «Брайтоном» не была бы катастрофой – но они проиграли, и перед матчем с «Ливерпулем» возникнет давление. Эта неделя очень важна для тен Хага»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Ливерпуль премьер-лига Англия Брайтон Эрик тен Хаг Футбол

Гари Невилл высказался о предстоящем матче «МЮ» с «Ливерпулем».

Команды встретятся 1 сентября в 3-м туре АПЛ. Ранее «Манчестер Юнайтед» уступил «Брайтону» (1:2).

«Я думал о том, как [можно было бы] описать ничью с «Брайтоном». Не думаю, что это было бы катастрофой. «Брайтон» – хорошая команда, и у «Юнайтед» возникли трудности в этом матче. Но они проиграли, всего неделю назад обыграв «Фулхэм», и это оказывает некоторое давление на игру против «Ливерпуля». Это немного напрягает.

Мы знаем, что на тен Хага будут оказывать давление, если он начнет этот сезон так же, как и предыдущий. Так что неделя перед паузой на сборные действительно важна. [Необходимо] выработать модель и стиль игры, выбрать состав, который, по его мнению, является оптимальным, и следовать этому.

Некоторые [игроки] приехали позже из-за трансферов и Евро, но теперь, когда впереди еще неделя, и до «Ливерпуля» осталось восемь дней, самое время.

Я не думаю, что можно подойти к игре, думая, что можно полностью поменять четверку защитников. Так уже было дважды – не думаю, что в третий раз это сработает», – написал бывший игрок «МЮ».

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22 комментария
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Ответ Max Maximus
Помню 2 года назад проиграли Брайтону 1:2 (ещё когда Роналду был в клубе) Сказали что португалец CR7🇵🇹 мешает команде и нужно убрать из состава Спустя 2 года опять проиграли 1:2 тому же сопернику😅 Бгг
Дайте Тен хагу поработать! Не всё сразу. Выгнал Роналду - хотите чтоб через два года сразу же у команды игра появилась?
+41
-8
+33
Ответ Burel
Если МЮ займёт 4-е место, это будет чудо
В прошлом сезоне они чудом заняли 4 место... правда в группе ЛЧ, но тем не менее, опыт у них есть)
+25
-3
+22
Ответ #SharkTeam
Хз причем тут Брайтон, казалось что игры с ливером у них всегда особняком. Уж на что коряво играли в прошлом сезоне, а масла на ход ливеру поразливали
Да потому что они стали как Эвертон. Пофиг на все остальные матчи, пофиг на место в таблице, лишь бы подгадить Ливерпулю, вот и вся задача на сезон))
+19
-5
+14
Ответ Barsenoga
Комментарий скрыт
Брат. Невил это бывший вратарь барсилоны стыдно такое не знать. Ты же их самый лучший фан.
+9
-1
+8
Помню 2 года назад проиграли Брайтону 1:2
(ещё когда Роналду был в клубе)

Сказали что португалец CR7🇵🇹 мешает команде и нужно убрать из состава

Спустя 2 года опять проиграли 1:2 тому же сопернику😅

Бгг
+25
-18
+7
тен хаг, третий год в клубе, ему купили вообще всех и каждого кого он хотел этим летом, если он сейчас проиграет ливерпулю, а он, чую, проиграет, тренеру который в команде 2 месяца, и который летом вообще никого себе не купил, то как это будет называться? давно пора гнать лысого, который единственное что умеет это оправдываться каждый сучий раз
+3
0
+3
Ответ Max Maximus
Помню 2 года назад проиграли Брайтону 1:2 (ещё когда Роналду был в клубе) Сказали что португалец CR7🇵🇹 мешает команде и нужно убрать из состава Спустя 2 года опять проиграли 1:2 тому же сопернику😅 Бгг
По той же причине.
+4
-1
+3
Всё хорошо. Тен Хаг уже раз 30 объяснял, что они идут вперёд, они на правильном пути. Поражение от "Ливерпуля" ничего не изменит. Он твёрдой рукой доведёт команду до руч... до победы во всех турнирах.
+5
-3
+2
Ответ m1t9
тен хаг, третий год в клубе, ему купили вообще всех и каждого кого он хотел этим летом, если он сейчас проиграет ливерпулю, а он, чую, проиграет, тренеру который в команде 2 месяца, и который летом вообще никого себе не купил, то как это будет называться? давно пора гнать лысого, который единственное что умеет это оправдываться каждый сучий раз
Не надо лысого гонять, у него есть какая-то тактика и он её придерживается.
+1
0
+1
Ответ tzasasa
Говорят, он уже всю неделю перед зеркалом ходит и репетирует мотивационную речь на случай поражения. На фоне включены лучшие выступления Тони Роббинса, по стенам развешаны цитаты Стетхэма. Серьезно взялся за дело мужик.
И он репетирует, и его защитники тоже.
Всякие небылицы и отмазы в ход пойдут ради того чтобы его выгородить )
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Ответ Lavinka
В прошлом сезоне в 38 туре обыграли 2-0.бггг
Ну так достижение же? 2:0 у Брайтона, есть чем гордиться Тен Хагу
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0
+1
Хз причем тут Брайтон, казалось что игры с ливером у них всегда особняком. Уж на что коряво играли в прошлом сезоне, а масла на ход ливеру поразливали
+8
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+1
Если и в этом матче проиграет, тем более с Тейлором на судье.... охххх главным фаворитом на увольнение станет боюсь. Вот именно что боюсь, хочется чтоб он подольше оставался у руля МЮ)))
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уволить, назначить РВН
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Хитрый расчет на то, что Ливерпуль опять расслабится
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Ответ Max Maximus
Помню 2 года назад проиграли Брайтону 1:2 (ещё когда Роналду был в клубе) Сказали что португалец CR7🇵🇹 мешает команде и нужно убрать из состава Спустя 2 года опять проиграли 1:2 тому же сопернику😅 Бгг
не, а кто это минусит. Чел факты говорит
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Во всем виноват Роналду ))
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Не дайте им забить 7
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Говорят, он уже всю неделю перед зеркалом ходит и репетирует мотивационную речь на случай поражения.
На фоне включены лучшие выступления Тони Роббинса, по стенам развешаны цитаты Стетхэма.
Серьезно взялся за дело мужик.
+1
-1
0
Если МЮ займёт 4-е место, это будет чудо
+2
-2
0
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