Невилл об «МЮ»: «Ничья с «Брайтоном» не была бы катастрофой – но они проиграли, и перед матчем с «Ливерпулем» возникнет давление. Эта неделя очень важна для тен Хага»

Гари Невилл высказался о предстоящем матче «МЮ» с «Ливерпулем».

Команды встретятся 1 сентября в 3-м туре . Ранее « » уступил «Брайтону» (1:2).

«Я думал о том, как [можно было бы] описать ничью с « ». Не думаю, что это было бы катастрофой. «Брайтон» – хорошая команда, и у «Юнайтед» возникли трудности в этом матче. Но они проиграли, всего неделю назад обыграв «Фулхэм», и это оказывает некоторое давление на игру против «Ливерпуля». Это немного напрягает.

Мы знаем, что на тен будут оказывать давление, если он начнет этот сезон так же, как и предыдущий. Так что неделя перед паузой на сборные действительно важна. [Необходимо] выработать модель и стиль игры, выбрать состав, который, по его мнению, является оптимальным, и следовать этому.

Некоторые [игроки] приехали позже из-за трансферов и Евро, но теперь, когда впереди еще неделя, и до « » осталось восемь дней, самое время.

Я не думаю, что можно подойти к игре, думая, что можно полностью поменять четверку защитников. Так уже было дважды – не думаю, что в третий раз это сработает», – написал бывший игрок «МЮ».