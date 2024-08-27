Невилл об «МЮ»: «Ничья с «Брайтоном» не была бы катастрофой – но они проиграли, и перед матчем с «Ливерпулем» возникнет давление. Эта неделя очень важна для тен Хага»
Гари Невилл высказался о предстоящем матче «МЮ» с «Ливерпулем».
Команды встретятся 1 сентября в 3-м туре АПЛ. Ранее «Манчестер Юнайтед» уступил «Брайтону» (1:2).
«Я думал о том, как [можно было бы] описать ничью с «Брайтоном». Не думаю, что это было бы катастрофой. «Брайтон» – хорошая команда, и у «Юнайтед» возникли трудности в этом матче. Но они проиграли, всего неделю назад обыграв «Фулхэм», и это оказывает некоторое давление на игру против «Ливерпуля». Это немного напрягает.
Мы знаем, что на тен Хага будут оказывать давление, если он начнет этот сезон так же, как и предыдущий. Так что неделя перед паузой на сборные действительно важна. [Необходимо] выработать модель и стиль игры, выбрать состав, который, по его мнению, является оптимальным, и следовать этому.
Некоторые [игроки] приехали позже из-за трансферов и Евро, но теперь, когда впереди еще неделя, и до «Ливерпуля» осталось восемь дней, самое время.
Я не думаю, что можно подойти к игре, думая, что можно полностью поменять четверку защитников. Так уже было дважды – не думаю, что в третий раз это сработает», – написал бывший игрок «МЮ».
(ещё когда Роналду был в клубе)
Сказали что португалец CR7🇵🇹 мешает команде и нужно убрать из состава
Спустя 2 года опять проиграли 1:2 тому же сопернику😅
Бгг
Всякие небылицы и отмазы в ход пойдут ради того чтобы его выгородить )
На фоне включены лучшие выступления Тони Роббинса, по стенам развешаны цитаты Стетхэма.
Серьезно взялся за дело мужик.