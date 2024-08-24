Тен Хаг про 1:2 с «Брайтоном»: «МЮ» был близок к победе, не должны были проигрывать»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Брайтон Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг подвел итоги матча АПЛ с «Брайтоном» (1:2).

«В эпизоде с победным голом «Брайтона» была не одна ошибка. Нужно поговорить об этом. Мы были близки к победе в этом матче, но определенно не должны были проигрывать. Сегодня нам следовало сыграть лучше. В Суперкубке тоже.

Оба гола против «Брайтона» – не самые сложные. Мы должны были сыграть лучше. Я видел несколько хороших моментов в игре... В начале второго тайма следовало больше контролировать игру. В обоих случаях мы должны лучше реализовать момент и быть агрессивными», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

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127 комментариев
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Ничего, в следующем сезоне получится))
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МЮ проиграл текущему лидеру и отстаёт от первого места всего на 3 очка. А разница мячей 2-2 уже даже не отрицательная. Хэйтеры слишком много требуют
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Болельщиков МанЮ поздравляю с началом новой части сериала.
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Ответ Zlatan Ibra
Мне кажется, Тен Хаг, разваливая МЮ, таким образом всё ещё мстит Роналду, который однажды отпраздновал гол/победу перед Тен Хагом
Роналду правду матку резал в той вьюхе, и про базу и про руководство и про тренера бездарного, всё оказалось горькой правдой, а на него некоторые упоротые детишки, ещё и бочку катили.
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Ответ JuVero
Ничего, в следующем сезоне получится))
Еще надо полсостава из Аякса купить и глядишь вырвет ничью у мешка Брайтона
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Мне кажется, Тен Хаг, разваливая МЮ, таким образом всё ещё мстит Роналду, который однажды отпраздновал гол/победу перед Тен Хагом
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Ответ JuVero
Ничего, в следующем сезоне получится))
и в следующем будем близки)))
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Смотрел отрезками.
Храбрый аутсайдер МЮ довольно умело сдерживал Брайтонский мешок, а когда не выходило, удача вставала на сторону храбрых и мяч летел в перекладину и штангу.
Достойное поражение, проиграли фавориту.
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Тен Хаг заучил один текст и повторяет его после каждого поражения: мы были близки, сопернику повезло и т.д. и т.п.
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Ответ Tiffozi
Болельщиков МанЮ поздравляю с началом новой части сериала.
Спасибо конечно ) ждал все лето, когда опять смогу страдать, смотря матчи МЮ
Объективно говоря, картина игры пока не такая печальная, как в прошлом сезоне. И сегодня смотрелись неплохо моментами, глупые голы пропустили
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Жозе физрук, кричали они, выиграл заштатную Лигу Европы с великим МЮ! 🤡🤡🤡.
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Эрик, ты на приколе? Что значит "не должны были проигрывать"? Уступили чайкам по ударам, опасным моментам, проиграли все единоборства, в конце ты снял Бруну и отдал им центр поля, а в последние минут 10 Юнайтед вообще не было на поле! Это исключительно провал тренера!
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Увольте его уже наконец то, никакой мысли в игре у команды нет, все на индивидуальном мастерстве забивается
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ребят, я уже эту мантру выучил,можно мне тренировать мю? мне много не надо, одна игра! мне этих денег с Лелей надолго хватит!😂😂😂
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Ответ gPk
Комментарий скрыт
Несколькими сезонами ранее МЮ даже в еврокубки не попал, но это мы опустим.

И то про, что команда в ЛЕ играла регулярно, мы тоже умолчим. Но Ронадду все развалил, конечно же. Его фантом видимо продолжает МЮ разваливать.
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Тен Хаг после окончания чемпионата: «МЮ» был близок к победе, не должны были финишировать восьмыми»
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Ответ LIv93
Спасибо конечно ) ждал все лето, когда опять смогу страдать, смотря матчи МЮ Объективно говоря, картина игры пока не такая печальная, как в прошлом сезоне. И сегодня смотрелись неплохо моментами, глупые голы пропустили
Печальная, как и тогда. Игры как не было, так и нет. Тут все обрадовались победе над Фулхэмом, но забыли, сколько моментов они запороли.
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Ответ Ваня Точенков
Увольте его уже наконец то, никакой мысли в игре у команды нет, все на индивидуальном мастерстве забивается
Так быстро команда не строится, надо дать время.
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Ответ gPk
Комментарий скрыт
Смешной ты... разваливается ювентус))) какая игра у юве была до роналду? Замечу мне не нравится роналду сам. Но игры у юве не было. В лч он играл и всех тошнило от игры юве и всем не хотели чтобы он проходил дальше.. все играли на роналлу в юве? Смотрим те два сезона. По проникают неожиданно но на роналду- третий результат в команде, по атакам в последней трети он тоже третий по параметров в его направлении, по открываниям на момент завершиться роналлу второй в команде каждый из двух сезонов, и по реализации моментов он первый в команде с огромным отрывом... когда шуольник вроде тебя говорит что ронплду развалил юве я ржу..я даже не вижу ни одного повода по которому вообще ты можешь с кем то спорить о футболк если ты полный ноль. Ни матчи не смотрел, ни разборы не смотрел, ни анализ игры.. сколько было роналду в те года? Почему он был то ли вторым то ли третим игроков по среднему побегу по сезона и за два сезона.. тебе не стыдно нести чушь основываясь на лжи??? Как ты назовёшь человека в жизни который стоит с тобой и врет тебя в лицо как ты сейчас? Я могу назвать такого человека аутрс правильно или дурачком по уму и мышлению? Иди учи или читай или смотри анализ матчей а не счёт на табло. Тебе сколько лет чтобы как школьник себя ведёшь на толпе?
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Он явно не соответствует уровню вложений и задач клуба. Сульшер больше соответствовал.
А это какой-то обман. Надувательство. Строит из себя большого тренера, рассказывает про свое видение и систему...
Но там пустота.
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МЮ был близок к победе, но Брайтон был ближе. ):
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Ну так перестань ставить в основу Магуайра и Рэшфшорда
Магуайр кстати, спасал неоднократно и даже в подкаты успешно стелился. Как только его сняли, Де Лигт не доиграл эпизод и привёз.
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Ответ MU4evainmyheart!!!
Тен Хаг заучил один текст и повторяет его после каждого поражения: мы были близки, сопернику повезло и т.д. и т.п.
Да это он с фифы фразы тренера после матча заучил и херачит)
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Ответ LIv93
Спасибо конечно ) ждал все лето, когда опять смогу страдать, смотря матчи МЮ Объективно говоря, картина игры пока не такая печальная, как в прошлом сезоне. И сегодня смотрелись неплохо моментами, глупые голы пропустили
Да не, типичные голы пропустили. Да и сегодняшний матч полностью был похож на матчи прошлого сезона. Вот после Фулхэма казалось, что что-то улучшилось, но нет.
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Ответ JuVero
Ничего, в следующем сезоне получится))
Или через сезон. В крайнем случае через два.
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Мотор был похож на настоящий но не работал(12 стульев Ильф и Петров)
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краткое резюме - брайтон забил два плохих гола, мы не забили много хороших
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Все гондурасы, я д’артаньян. Часть 3. Тен хаг и кубок оправданий
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И Онана тоже не уровень клуба
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Рома Ротенберг по- английски
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