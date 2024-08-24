Тен Хаг про 1:2 с «Брайтоном»: «МЮ» был близок к победе, не должны были проигрывать»
Эрик тен Хаг подвел итоги матча АПЛ с «Брайтоном» (1:2).
«В эпизоде с победным голом «Брайтона» была не одна ошибка. Нужно поговорить об этом. Мы были близки к победе в этом матче, но определенно не должны были проигрывать. Сегодня нам следовало сыграть лучше. В Суперкубке тоже.
Оба гола против «Брайтона» – не самые сложные. Мы должны были сыграть лучше. Я видел несколько хороших моментов в игре... В начале второго тайма следовало больше контролировать игру. В обоих случаях мы должны лучше реализовать момент и быть агрессивными», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
Храбрый аутсайдер МЮ довольно умело сдерживал Брайтонский мешок, а когда не выходило, удача вставала на сторону храбрых и мяч летел в перекладину и штангу.
Достойное поражение, проиграли фавориту.
Объективно говоря, картина игры пока не такая печальная, как в прошлом сезоне. И сегодня смотрелись неплохо моментами, глупые голы пропустили
И то про, что команда в ЛЕ играла регулярно, мы тоже умолчим. Но Ронадду все развалил, конечно же. Его фантом видимо продолжает МЮ разваливать.
А это какой-то обман. Надувательство. Строит из себя большого тренера, рассказывает про свое видение и систему...
Но там пустота.