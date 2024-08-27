«МЮ» продаст Мактоминея «Наполи» за 30 млн евро с учетом бонусов. Скотту разрешили лететь в Италию

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи Скотт Мактоминей деньги Фабрицио Романо Футбол

Скотт Мактоминей в ближайшее время полетит в Италию.

Инсайдер Фабрицио Романо информирует о том, что «Манчестер Юнайтед» и «Наполи» согласовали трансфер полузащитника за 30 млн евро с учетом бонусов. Предусмотрено перечисление определенного процента при перепродаже шотландца.

Манкунианцы разрешили Мактоминею отправиться в Неаполь для прохождения медосмотра и подписания контракта.

В прошлом сезоне Скотт провел 32 матча в АПЛ и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

56 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ k1t_ru
Не понимаю,зачем его продавать? Добротно выходит на замену,и неплохо закрывает позицию В каком-то смысле даёт глубину состава,да и в том сезоне не раз ввручал
Ему уже 27 лет, парень хочет играть в основе, а в МЮ в основе играть у него никаких шансов. Тут зовет тренер под новый проект, где скорее всего видит его в основе. Самое время сделать такой шаг, тем более зовут в топ чемпионат, в клуб, который недавно только чемпионом был.

Я лично очень рад и за него и за МЮ и за Конте. Все стороны довольны, такое не всегда бывает. Тем более, ему там и зп наверняка побольше дадут, в МЮ был одним из самых низкооплачиваемых.
+94
-2
+92
Не понимаю,зачем его продавать? Добротно выходит на замену,и неплохо закрывает позицию
В каком-то смысле даёт глубину состава,да и в том сезоне не раз ввручал
+67
-6
+61
Один из немногих, к которому претензий по самоотдаче не было почти. Удачи парню!
+42
0
+42
Чет как-то грустно( Хороший парень Скотти, люблю его за его преданность клубу и самоотдачу, никогда не говнил, не портил атмосферу в коллективе, тихо и мирно выполнял свою работу. Удачи Мактеминатору в Италии, пусть найдёт там себя. Спасибо за все, Скотти🙌🏻
+32
0
+32
Новый менеджмент реально топ по трансферам, вменяемые суммы по всем трансферам кроме Йоро (но тут был перехват у Реала). За Биссаку и Скотта хорошие суммы получили с годом до конца контракта. За Межбри умудрились больше 10 млн. евро получить от Бернли, 10 лямов за Камбвалу, короче это трансферное окно мне нравится.

Скотту удачи в Италии.)
+26
-4
+22
Ответ Alexander Yavriantz
Новый менеджмент реально топ по трансферам, вменяемые суммы по всем трансферам кроме Йоро (но тут был перехват у Реала). За Биссаку и Скотта хорошие суммы получили с годом до конца контракта. За Межбри умудрились больше 10 млн. евро получить от Бернли, 10 лямов за Камбвалу, короче это трансферное окно мне нравится. Скотту удачи в Италии.)
Да, кто бы и что ни говорил, это ТО впервые за долгое время выглядит адекватным)
+18
-3
+15
Очень жаль. В прошлом сезоне, тащил команду, как мог, вместе с Магуайром и Эвансом. Удачи Скотти! Настоящий боец!
+12
-2
+10
Ответ k1t_ru
Не понимаю,зачем его продавать? Добротно выходит на замену,и неплохо закрывает позицию В каком-то смысле даёт глубину состава,да и в том сезоне не раз ввручал
Пишут, что хочет играть регулярно
+10
-1
+9
Брёвна типа Маунта, Антони или Рэшфорда в составе, а Мактоминея продаём.
+16
-7
+9
У МЮ вырвали сердце. Но зато кенты остаются. Онаны, Антони. Без голов Скотти, МЮ прошлый чемпионат закончил бы в районе 15 места
+12
-4
+8
Ответ red hikkikomori
Ага, а как тебе обмен Санчо на Стерлинга?)
Во-первых он ещё не произошёл. Во-вторых, даже если произойдёт, то это будет на финансовых условиях выгодных для МЮ, так как Челси его исключили из состава. В третьих, похоже на то, что конфликт Санчо с тренером в реальности улажен не был, а значит в трансфере есть смысл, так как лучше игрок в ротации, чем на трибуне или в молодёжке. В четвёртых, даже нынешний Стерлинг может по ходу сезона стать лучшим вингером в МЮ - Рэшфорд пока не подаёт признаки жизни почти, Антони дно, Амад только делает первые шаги в команде, Гарначо на данный момент по факту лучший, но по сути он и Амад это пока больше про потенциал. Если вдруг Стерлинг на опыте выстрелит, то легко может стать лучшим в команде. И прошлый сезон у него был 8+4 в АПЛ, что не донный показатель, хоть и не топовый.
+6
0
+6
Сити продали какого-то Хервуд Беллс за 23 ляма. У него ни одного сезона в топ лиге. А МЮ продали топ игрока за 30. Кто тут мешок угадайте
+7
-3
+4
Опять один Бруну заряженный на матчи выходить будет. Лучше бы продали Реша или Антони, Мак всегда бился за команду, об этом также говорит его стала, когда он выходил на замену и спасал матчи
+4
0
+4
Ответ k1t_ru
Не понимаю,зачем его продавать? Добротно выходит на замену,и неплохо закрывает позицию В каком-то смысле даёт глубину состава,да и в том сезоне не раз ввручал
Могу в пример привести его выход на 30 минут в матче с МС: 4 касания мяча - 3 передачи - 2 успешно.
Какую позицию он закрывает? Ложного полузащитника?
+5
-1
+4
2 бомбардир команды по итогам АПЛ по проведенным минутам/количеству голов.

Выше только Хойлунд. И это при том, что он в опорке играет. Постоянно выручал лысого по сезону.

Не вижу абсолютно никакого смысла его продавать.
+5
-1
+4
Интересно, кто теперь меньше всех в МЮ получает(Эванса не беру в расчёт). У Скотти вроде самая низкая ЗП была, не считая молодых типа Гарначо и Майну. При этом один из немногих кто соответствовал своей ЗП, наряду с Бруно и всё теми же Гарначо и Майну.
+3
0
+3
Удачи Скотту!
Парень всегда играл с полной самоотдачей!!!
+3
0
+3
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Мактоминей - не любовник Тен Хага. Вот поэтому его и продают
Ты постоянно под постами с МЮ про любовников пишешь, очень нездоровая фиксация, завязывай с этим
+9
-6
+3
Ответ ОттоДракула
Брёвна типа Маунта, Антони или Рэшфорда в составе, а Мактоминея продаём.
А попробуйте их продать? Кто готов потянуть их зпшки, да еще и за игрока заплатив какие-то деньги? Если Маунта или даже Рэша, наверное, можно было бы за 20-30 лямов кому-то всучить, то за Антони еще и доплачивать придется. А тан Хаг в жизни на такое не пойдет - признавать свои ошибки. Он Антоню до конца контракта будет держать, даже не выпуская на поле, и рассказывать сказки о его неимоверном потенциале.
+3
0
+3
Отличный игрок. Ну точно полезнее многих из тех, кто остался
+2
0
+2
Ответ k1t_ru
Не понимаю,зачем его продавать? Добротно выходит на замену,и неплохо закрывает позицию В каком-то смысле даёт глубину состава,да и в том сезоне не раз ввручал
Значит с Парижем по Угарте договорились.
+2
0
+2
Ответ ОттоДракула
Брёвна типа Маунта, Антони или Рэшфорда в составе, а Мактоминея продаём.
Мактоминей - не любовник Тен Хага. Вот поэтому его и продают
+13
-11
+2
Очень странный выбор.
Вероятно следующим летом он и Галлахер вернутся в АПЛ.
+2
0
+2
Ответ Nickolay Lyskov
А попробуйте их продать? Кто готов потянуть их зпшки, да еще и за игрока заплатив какие-то деньги? Если Маунта или даже Рэша, наверное, можно было бы за 20-30 лямов кому-то всучить, то за Антони еще и доплачивать придется. А тан Хаг в жизни на такое не пойдет - признавать свои ошибки. Он Антоню до конца контракта будет держать, даже не выпуская на поле, и рассказывать сказки о его неимоверном потенциале.
Ну, правды ради, это не его косяк что идиот Мёрто подписал за 95 млн евро и дал почти 200тыс в неделю.
Норм управленец с такими условиями его бы нафиг послал.
+1
0
+1
Ответ Dred
Ну, правды ради, это не его косяк что идиот Мёрто подписал за 95 млн евро и дал почти 200тыс в неделю. Норм управленец с такими условиями его бы нафиг послал.
Да, но... Очевидно же, что сама идея приобретения этого кудесника мяча принадлежит не Мерто, как бы
ни отрекался от нее настоящий инициатор. Ну, купили бы его за 60. Да хоть за 30. Попробуйте его сейчас за тридцатку спихнуть. То есть, Хаг знал, что за это вот это явно переплачивают, да еще как. Но совершенно не возражал.
+1
0
+1
Ответ red hikkikomori
Интересно, кто теперь меньше всех в МЮ получает(Эванса не беру в расчёт). У Скотти вроде самая низкая ЗП была, не считая молодых типа Гарначо и Майну. При этом один из немногих кто соответствовал своей ЗП, наряду с Бруно и всё теми же Гарначо и Майну.
Самая низкая у Майну, Амада и Алтая
+1
0
+1
Ответ И здесь и там
выбрал один неудачный матч и делаешь выводы. Лучше вспомни сколько он мю в прошлом сезоне очков принес своими голами в концовках матчей
Голы в концовках это хорошо, однако кроме этого команда играла в 10-м.
+1
0
+1
Ответ красная_карточка
Конте собирает добротных деревяшек и будет тащить
это его стандартный стиль, с которым он добивается успеха почти везде, лучше иметь бойцов и трудяг на каждой позиции, готовых биться за тренера, чем ораву капризных звёзд, которые тянут на себя одеяло
+1
0
+1
Ответ И здесь и там
выбрал один неудачный матч и делаешь выводы. Лучше вспомни сколько он мю в прошлом сезоне очков принес своими голами в концовках матчей
Ну возьми удачный матч, думаешь что-то сильно изменится?
Скотт отличный джокер-ролевик, но кроме как прибежать вовремя в штрафную больше и не может ничего предложить нынешнему МЮ
Места в старте ему нет, а полноценно дублировать кого-то он не может
+1
0
+1
Удачи Скотти.
Спасибо за всё.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий