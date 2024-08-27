«МЮ» продаст Мактоминея «Наполи» за 30 млн евро с учетом бонусов. Скотту разрешили лететь в Италию

Скотт Мактоминей в ближайшее время полетит в Италию.

Инсайдер Фабрицио Романо информирует о том, что «Манчестер Юнайтед» и «Наполи» согласовали трансфер полузащитника за 30 млн евро с учетом бонусов. Предусмотрено перечисление определенного процента при перепродаже шотландца.

Манкунианцы разрешили Мактоминею отправиться в Неаполь для прохождения медосмотра и подписания контракта.

В прошлом сезоне Скотт провел 32 матча в АПЛ и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.