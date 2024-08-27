«МЮ» продаст Мактоминея «Наполи» за 30 млн евро с учетом бонусов. Скотту разрешили лететь в Италию
Скотт Мактоминей в ближайшее время полетит в Италию.
Инсайдер Фабрицио Романо информирует о том, что «Манчестер Юнайтед» и «Наполи» согласовали трансфер полузащитника за 30 млн евро с учетом бонусов. Предусмотрено перечисление определенного процента при перепродаже шотландца.
Манкунианцы разрешили Мактоминею отправиться в Неаполь для прохождения медосмотра и подписания контракта.
В прошлом сезоне Скотт провел 32 матча в АПЛ и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Я лично очень рад и за него и за МЮ и за Конте. Все стороны довольны, такое не всегда бывает. Тем более, ему там и зп наверняка побольше дадут, в МЮ был одним из самых низкооплачиваемых.
В каком-то смысле даёт глубину состава,да и в том сезоне не раз ввручал
Скотту удачи в Италии.)
Какую позицию он закрывает? Ложного полузащитника?
Выше только Хойлунд. И это при том, что он в опорке играет. Постоянно выручал лысого по сезону.
Не вижу абсолютно никакого смысла его продавать.
Парень всегда играл с полной самоотдачей!!!
Вероятно следующим летом он и Галлахер вернутся в АПЛ.
Норм управленец с такими условиями его бы нафиг послал.
ни отрекался от нее настоящий инициатор. Ну, купили бы его за 60. Да хоть за 30. Попробуйте его сейчас за тридцатку спихнуть. То есть, Хаг знал, что за это вот это явно переплачивают, да еще как. Но совершенно не возражал.
Скотт отличный джокер-ролевик, но кроме как прибежать вовремя в штрафную больше и не может ничего предложить нынешнему МЮ
Места в старте ему нет, а полноценно дублировать кого-то он не может
Спасибо за всё.