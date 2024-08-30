«Лилль» купил 19-летнего Фернандеса Пардо. У форварда 8+2 в 16 играх за «Гент» в прошлом чемпионате Бельгии
«Лилль» объявил о трансфере 19-летнего нападающего.
К французскому клубу присоединился Матиас Фернандес Пардо. Футболист сборной Бельгии U19 заключил контракт на пять лет.
Примечательно, что форвард с 2014 по 2020 год занимался в академии «Лилля», после чего перешел в «Гент».
В прошлом сезоне Фернандес Пардо забил 8 голов в 16 матчах в лиге Бельгии, а также сделал 2 голевых паса. Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.
Фото: losc.fr