«Лилль» купил 19-летнего Фернандеса Пардо. У форварда 8+2 в 16 играх за «Гент» в прошлом чемпионате Бельгии

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«Лилль» объявил о трансфере 19-летнего нападающего.

К французскому клубу присоединился Матиас Фернандес Пардо. Футболист сборной Бельгии U19 заключил контракт на пять лет.

Примечательно, что форвард с 2014 по 2020 год занимался в академии «Лилля», после чего перешел в «Гент».

В прошлом сезоне Фернандес Пардо забил 8 голов в 16 матчах в лиге Бельгии, а также сделал 2 голевых паса. Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.

Фото: losc.fr

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