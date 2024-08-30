«Интер» купил защитника «Тальереса» Паласиоса за 6,5+4,5 млн евро
Томас Паласиос присоединился к «Интеру».
Миланский клуб объявил о подписании 21-летнего защитника «Тальереса». Срок действия контракта не разглашается.
По информации Sky Sport, сумма сделки составила 6,5 миллиона евро. Также предусмотрены бонусные выплаты на общую сумму 4,5 млн евро.
Согласно данным Transfermarkt, рост игрока составляет 196 сантиметров.
Изображение: https://www.inter.it/
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