«Интер» купил защитника «Тальереса» Паласиоса за 6,5+4,5 млн евро

Теги Интер серия А Италия высшая лига Аргентина трансферы Тальерес Футбол

Томас Паласиос присоединился к «Интеру».

Миланский клуб объявил о подписании 21-летнего защитника «Тальереса». Срок действия контракта не разглашается. 

По информации Sky Sport, сумма сделки составила 6,5 миллиона евро. Также предусмотрены бонусные выплаты на общую сумму 4,5 млн евро. 

Согласно данным Transfermarkt, рост игрока составляет 196 сантиметров. 

Изображение: https://www.inter.it/

6 комментариев
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Выглядит мощно
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По этому поводу требую разбанить мой старый акк!
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- Ни *** себе! Ты глянь, какой здоровенный! Скока в тебе росту?
- Пацаны, сколько в нем?
- Здоровенный, ага. (с)
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Ответ Андрей торхов
Ого, игрок моложе 30 лет! не похоже на Интер
Октри запретили тратить на игроков в районе 30
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