Медведев о Соболеве и «Зените»: «Александр приехал в Петербург и проходит углубленное медобследование. В четверг не прошел, ночью не проходят»
Александр Медведев сообщил, что Александр Соболев проходит обследование в «Зените».
«Соболев приехал в Санкт-Петербург и проходит углубленное медицинское обследование.
В четверг он не прошел медобследование. Ночью обследования не проходят», – сказал председатель правления клуба из Санкт-Петербурга.
Напомним, в июле Соболев был отстранен от тренировок со «Спартаком» на фоне слухов о переходе в «Зенит». Статистику 27-летнего форварда можно найти здесь.
Юбилей со вкусом говна лично мне не нужен. Открыто и бесцеремонно насрали на своих болельщиков. Играете вы для себя, а не для нас...
Они и так все делали для себя.
А на болельщиков и фанатов им давно начхать. Пример с выселением виража - самый яркий.
Ну а вираж что, взглотнул и пересел на противоположную трибуну.
Планируется игра в три ЦЗ?
И в 3 ЦЗ, и в схеме с 4 защитниками при двух нападающих - куда девать Глушенкова?