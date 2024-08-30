Медведев о Соболеве и «Зените»: «Александр приехал в Петербург и проходит углубленное медобследование. В четверг не прошел, ночью не проходят»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Медведев Александр Соболев ТАСС Футбол

Александр Медведев сообщил, что Александр Соболев проходит обследование в «Зените».

«Соболев приехал в Санкт-Петербург и проходит углубленное медицинское обследование.

В четверг он не прошел медобследование. Ночью обследования не проходят», – сказал председатель правления клуба из Санкт-Петербурга. 

Напомним, в июле Соболев был отстранен от тренировок со «Спартаком» на фоне слухов о переходе в «Зенит». Статистику 27-летнего форварда можно найти здесь.

Материалы по теме

89 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Медведев, как и те, кто продавил этот трансфер, могут смело идти в том же направлении, что и Соболев, то есть на ###.
Юбилей со вкусом говна лично мне не нужен. Открыто и бесцеремонно насрали на своих болельщиков. Играете вы для себя, а не для нас...
+85
-16
+69
Ответ pyritanza
Медведев, как и те, кто продавил этот трансфер, могут смело идти в том же направлении, что и Соболев, то есть на ###. Юбилей со вкусом говна лично мне не нужен. Открыто и бесцеремонно насрали на своих болельщиков. Играете вы для себя, а не для нас...
Последний Зенит, который играл для болельщиков был году этак в 2008, потом начали играть для одного единственного опухшего болельщика, сцена вместо виража тому подтверждение
+81
-13
+68
Ответ Трент Резнор
Хоть бы не прошёл.
Ванька ? Сергеев ? Ты ?
+32
-1
+31
Ответ Трент Резнор
Хоть бы не прошёл.
Хоть бы прошел, игрок и клуб однозначно стоят друг друга
+46
-17
+29
Топовая сделка для Спартака, по сути почти трансфер Угальде отбили, попутно сплавив ненужного и токсичного игрока. Станкович хороший мужик (видно было по жесту к Эраковичу), видимо с токсичными игроками не хочет работать, прям по рельсам Клоппа, который говорил: «Говнюкам в моей команде не место»😃
+23
-5
+18
Он просто по ночам немного занят, в 5 утра встанет из-за компа и можно проходить )
+17
0
+17
Ответ pyritanza
Медведев, как и те, кто продавил этот трансфер, могут смело идти в том же направлении, что и Соболев, то есть на ###. Юбилей со вкусом говна лично мне не нужен. Открыто и бесцеремонно насрали на своих болельщиков. Играете вы для себя, а не для нас...
Неужели у некоторых озарение пришло.
Они и так все делали для себя.
А на болельщиков и фанатов им давно начхать. Пример с выселением виража - самый яркий.
Ну а вираж что, взглотнул и пересел на противоположную трибуну.
+19
-6
+13
Ответ pyritanza
Медведев, как и те, кто продавил этот трансфер, могут смело идти в том же направлении, что и Соболев, то есть на ###. Юбилей со вкусом говна лично мне не нужен. Открыто и бесцеремонно насрали на своих болельщиков. Играете вы для себя, а не для нас...
Кафешка, ты что ли?
+13
-2
+11
Кал сдал, мочу сдал, на дриблинге поскользнулся.
+10
-1
+9
Ответ pyritanza
Медведев, как и те, кто продавил этот трансфер, могут смело идти в том же направлении, что и Соболев, то есть на ###. Юбилей со вкусом говна лично мне не нужен. Открыто и бесцеремонно насрали на своих болельщиков. Играете вы для себя, а не для нас...
Будто болельщики Зенита это не проглотят, как с Быстровым, как с чернокожими в составе и т.д. Как скажут, так и будет:)) Если они спокойно вираж прогнали со стадиона и сказали как надо себя вести, то о чем вообще говорить:))
+17
-10
+7
Хоть бы не прошёл.
+18
-13
+5
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Скорее Игоря Николаева с песней "Дельфин и русалка"
Дельфин и Кассьера, они если честно, не пара, не пара, не пара
+5
0
+5
Так теперь дельфин или нет?:))
+6
-2
+4
Ответ Benjamin
Топовая сделка для Спартака, по сути почти трансфер Угальде отбили, попутно сплавив ненужного и токсичного игрока. Станкович хороший мужик (видно было по жесту к Эраковичу), видимо с токсичными игроками не хочет работать, прям по рельсам Клоппа, который говорил: «Говнюкам в моей команде не место»😃
После трёх проигрышей вы Станковича с потрохами жрать станете.
+14
-10
+4
Ответ Проблемы Аршавина
Седьмой он выбрал
Получается станет наследником Бакаева😁
+3
0
+3
Надеюсь повторит путь Бакаева
+4
-1
+3
Обследование на глубине получается. Логично
+3
0
+3
Ответ pyritanza
Медведев, как и те, кто продавил этот трансфер, могут смело идти в том же направлении, что и Соболев, то есть на ###. Юбилей со вкусом говна лично мне не нужен. Открыто и бесцеремонно насрали на своих болельщиков. Играете вы для себя, а не для нас...
Говорят, это личная хотелка Сережи, Медведев был против.
+2
0
+2
Ответ Benjamin
Последний Зенит, который играл для болельщиков был году этак в 2008, потом начали играть для одного единственного опухшего болельщика, сцена вместо виража тому подтверждение
Коллега, одновременно написали одну и туже мысль, но им все писай в глаза, божья Миллеровская роса))
+5
-3
+2
Ответ Богдан Агафонов
Сергеев в Крылья, Кассьерра куда и за сколько? Зачем вообще Кассьерру сливать? Хороший второй сезон уже проводит
Я так понял Семак планирует против автобусов играть в 2 форварда. Для такой схемы надо в составе 3 равных нападающих.
+3
-1
+2
Медведев о трансфере Соболева в Зенит: "Это не так".
+2
0
+2
Ответ pyritanza
Медведев, как и те, кто продавил этот трансфер, могут смело идти в том же направлении, что и Соболев, то есть на ###. Юбилей со вкусом говна лично мне не нужен. Открыто и бесцеремонно насрали на своих болельщиков. Играете вы для себя, а не для нас...
Ну не хочет он играть за Спартак, переход в Зенит ступенька вверх в карьере. Зацепится или нет будет зависеть от него. Так как игрок он неплохой, а человек какой ни мне ни вам не судить так как с ним лично не общались. Вообще вся эта ситуация до конца не понятна. Просто так лучшего бомбардира от тренировок не отстраняют.
+5
-4
+1
Ответ pyritanza
Медведев, как и те, кто продавил этот трансфер, могут смело идти в том же направлении, что и Соболев, то есть на ###. Юбилей со вкусом говна лично мне не нужен. Открыто и бесцеремонно насрали на своих болельщиков. Играете вы для себя, а не для нас...
Вишенкой на этом торте станет 10 номер на его спине 🤣
+1
0
+1
Ответ N23
Если про 10 миллионов правда, то это очень хорошая сделка, респект руководству Спартака
При том что Зенит никогда его за такие деньги не продаст.
+1
0
+1
Ответ Кузбасс
На презентацию Соболева Зенит пригласит Бориса Моисеева. Ну и Дзюбу можно для дуэта. А питерских олдов поздравляю с обретением нового кумира!)
Скорее Игоря Николаева с песней "Дельфин и русалка"
+3
-2
+1
Сплавить ещё -бы пару - тройку токсичных....
+1
0
+1
Если про 10 миллионов правда, то это очень хорошая сделка, респект руководству Спартака
+1
0
+1
Ответ Проблемы Аршавина
Я так понял Семак планирует против автобусов играть в 2 форварда. Для такой схемы надо в составе 3 равных нападающих.
Вернется Глушенков, Вендел и Клаудинью явно не уйдут. Барриос на месте.

Планируется игра в три ЦЗ?
И в 3 ЦЗ, и в схеме с 4 защитниками при двух нападающих - куда девать Глушенкова?
0
0
0
Ответ Богдан Агафонов
Сергеев в Крылья, Кассьерра куда и за сколько? Зачем вообще Кассьерру сливать? Хороший второй сезон уже проводит
Ваня в крылья, Касьерра в аренду или продадут. Лег и паспорт уходят, лег и паспорт приходят. Касьерра очень аморфно смотрится в атаке Зенита, ну вот совсем без борьбы. Рокировка, на мой взгляд с усилением.
0
0
0
Ответ Проблемы Аршавина
Я так понял Семак планирует против автобусов играть в 2 форварда. Для такой схемы надо в составе 3 равных нападающих.
Разве что Глушенков будет справа со смещением в середину, а по флангу высоко поднимается правый защитник
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий