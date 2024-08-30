Медведев о Соболеве и «Зените»: «Александр приехал в Петербург и проходит углубленное медобследование. В четверг не прошел, ночью не проходят»

Александр Медведев сообщил, что Александр Соболев проходит обследование в «Зените».

«Соболев приехал в Санкт-Петербург и проходит углубленное медицинское обследование.

В четверг он не прошел медобследование. Ночью обследования не проходят», – сказал председатель правления клуба из Санкт-Петербурга.

Напомним, в июле был отстранен от тренировок со « » на фоне слухов о переходе в «Зенит». Статистику 27-летнего форварда можно найти здесь.