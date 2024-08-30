В «Реале» обеспокоены из-за игры и психологического состояния Винисиуса. Главной причиной считают интерес из Саудовской Аравии

В «Реале» насторожены в отношении состояния Винисиуса.

Вингер « » забил первый гол в сезоне в матче третьего тура против «Лас-Пальмаса» (1:1) с пенальти.

Но, как пишет Marca, мадридский клуб обеспокоен игрой бразильца и его психологическим состоянием.

Основной версией такого настроения считается интерес к нему из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что бразильцу предлагали вплоть до 350 миллионов евро в год.