В «Реале» обеспокоены из-за игры и психологического состояния Винисиуса. Главной причиной считают интерес из Саудовской Аравии
В «Реале» насторожены в отношении состояния Винисиуса.
Вингер «Реала» забил первый гол в сезоне Ла Лиги в матче третьего тура против «Лас-Пальмаса» (1:1) с пенальти.
Но, как пишет Marca, мадридский клуб обеспокоен игрой бразильца и его психологическим состоянием.
Основной версией такого настроения Винисиуса считается интерес к нему из Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что бразильцу предлагали вплоть до 350 миллионов евро в год.
Лучшим футболистом в истории не станет, даже одним из лучших, не того уровня. Выиграл достаточно к 24 годам. Выиграет сейчас 1 ЗМ - это его потолок.
И если раньше для Винисиуса были идеальные условия в Реале, то теперь в команде два лентяя и это уже ощутимо. Интересно как Анчелотти выйдет из этой ситуации
Сейчас баланса нет
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