В «Реале» обеспокоены из-за игры и психологического состояния Винисиуса. Главной причиной считают интерес из Саудовской Аравии

Теги Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Винисиус Жуниор Футбол

В «Реале» насторожены в отношении состояния Винисиуса.

Вингер «Реала» забил первый гол в сезоне Ла Лиги в матче третьего тура против «Лас-Пальмаса» (1:1) с пенальти.

Но, как пишет Marca, мадридский клуб обеспокоен игрой бразильца и его психологическим состоянием.

Основной версией такого настроения Винисиуса считается интерес к нему из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что бразильцу предлагали вплоть до 350 миллионов евро в год.

82 комментария
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Сложно оставаться психологически стабильным, когда тебе предлагают миллиард.
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Ага, а Мбаппе в таком же состоянии, потому что столько бабла предлагают не ему. В итоге -2 на поле
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Ответ Трент Резнор
Сложно оставаться психологически стабильным, когда тебе предлагают миллиард.
Многоходовочка Лапорты
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Зато новая модная причёска аля макарошки. Поль Ходьба одобряет.
+54
-7
+47
А точно не то что он с черепашкой не могут фланг поделить?
+31
-4
+27
Ответ Knife707
Многоходовочка Лапорты
Так вот откуда долги у Барселоны...)
+32
-5
+27
От таких цифр у любого голова кругом пойдёт
+26
-2
+24
Попробуйте игру без него. Дублирует по функциям полностью Мбаппе. Чего бы не продать? И купить Вирца и универсала Киммиха. С качеством вертикального продвижения все станет гораздо лучше.
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Волнения по поводу того что его дразнят и обзывают прошли теперь волнения по поводу огромных бабок. Не спокойно живёт юноша.
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Ответ Денис
Не в деньгах счастье, к тому же в Мадриде он далеко не бедствует. С возрастом пожалеет если перейдёт, что променял мечту на деньги.
Какую мечту?
Лучшим футболистом в истории не станет, даже одним из лучших, не того уровня. Выиграл достаточно к 24 годам. Выиграет сейчас 1 ЗМ - это его потолок.
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Может причина в том, что у вас на одну позицию два игрока? )
И если раньше для Винисиуса были идеальные условия в Реале, то теперь в команде два лентяя и это уже ощутимо. Интересно как Анчелотти выйдет из этой ситуации
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пусть соболеву позвонит и спросит что делать и как себя вести
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этот макак уже всех достал
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ну, а что тут - европейский футбольный ценности бразильцев не интересуют, - бабло - приоритет - они из бедной страны, где больше половины семей живут в бедности и это с ними рядом...так что...игра игрой, а Бабло - Бог!
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так пусть продадут за 300, на эти деньги можно штук 10 таких проспектов накупить в ЮА
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Ответ Нефанатик
Никто ему млрд не предлагал, а такой футбол он показывал и в прошлом сезоне. Сыграет 3-4 матча на высоком уровне и опять все будут его восхвалять.
🤡🤡🤡
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Ответ Трент Резнор
Сложно оставаться психологически стабильным, когда тебе предлагают миллиард.
Просто он думает как потратить миллиард на борьбу с расизмом
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Бразилец. Все выиграл, пора отдохнуть.
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Надо было беспокоиться, когда он решил что все вокруг расисты и нужно с ними бороться. Нужно оставаться человеком прежде всего, и вести себя культурно, и уважительно к другим. У него явно проблемы с психикой, как вовремя появились эти арабские деньги ммм
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Ну и отпустите его. Стабильней станет команда
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Ответ войд
Сказал фанат чела,который на левых пенках стал чемпионом мира
У Рональду вся карьера левая получается раз больше всех пенальти в истории футбола забил
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Видно снятся ему сны где он арабский шейх, окружённый наложницами. А проснувшись всего лишь должен идти на тренировку и пахать, пахать... Понятно что настроение будет как-то не очень.
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Ответ Вrin
Помню, ещё когда ждали Мбаппе, писали что они с Винисиусом не поместятся.
Мбаппе лучший левый нападающий,причем его позиция даже не вингер а их рок полуфланга,то что нам и нужно. А винисиус обычный бегунок,бровочник и он даже на своем фланге не может играть в полуфланге.
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Вини, бери контракт, подписывай и лети в СА. Такое предложение может быть только раз в жизни. Ты выиграл ЛЧ и чемпион Испании. О таком можно только мечтать. Сейчас можно заработать на всю жизнь поработав пару лет в СА
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Ответ Трент Резнор
Сложно оставаться психологически стабильным, когда тебе предлагают миллиард.
Я бы рискнул)
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Ответ Евгения Тиунова
Какую мечту? Лучшим футболистом в истории не станет, даже одним из лучших, не того уровня. Выиграл достаточно к 24 годам. Выиграет сейчас 1 ЗМ - это его потолок.
А кто-то что-то сказал про лучшего футболиста в истории?🤦 ЗМ мечта каждого футболиста! И ему она вполне по силам! А может ему все на деньги променять? Так что-ли лучше?
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Ответ Блуждающий странник
Может причина в том, что у вас на одну позицию два игрока? ) И если раньше для Винисиуса были идеальные условия в Реале, то теперь в команде два лентяя и это уже ощутимо. Интересно как Анчелотти выйдет из этой ситуации
Надо кого-то на лавку сажать. Если 1 лентяй при обороне еще нормально,то 2 уже перебор.
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Ответ abdulakushev@yandex.ru
Попробуйте игру без него. Дублирует по функциям полностью Мбаппе. Чего бы не продать? И купить Вирца и универсала Киммиха. С качеством вертикального продвижения все станет гораздо лучше.
Верно мыслите
Сейчас баланса нет
Еще и Кроос завершил карьеру
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Ответ Игорь Новиков
Продать одного из лучших игроков мира ради Мбаппе, который не факт что заиграет - гениальная идея. Нет.
Это один из лучших,тот кто за 5 лет в основе Реала вчера забил свой 50й гол в лл?))) очень сильный по азатель для "лучшего" игрока. А кто тогда середняк?
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На его месте я бы уехал на 2-3 года в СА. Молодой еще, успеет и в Европке поиграть, а тут денег на всю жизнь)
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