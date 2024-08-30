Защитник «Химок» Степанов о «Зените»: «Мы остановили их первыми, молодцы. Уже 3 игры не побеждают – можно бороться. Легкого чемпионства не будет»

Теги Локомотив Зенит Химки премьер-лига Россия Чемпионат.com Данил Степанов Футбол

Защитник «Химок» Данил Степанов считает, что «Зениту» не видать легкого титула.

«Мы первыми остановили «Зенит», молодцы, но это обычная игра – идем дальше. Но мы даже не выиграли.

«Зенит» уже три игры не побеждает, сами видите, что с ним можно бороться. Мне «Локомотив» больше нравится.

Легкого чемпионства у «Зенита» не будет, как все говорят», – сказал Степанов

В 5-м туре Мир РПЛ «Химки» сыграли вничью с клубом из Санкт-Петербурга (1:1). В 6-м туре питерцы разделили очки со «Спартаком» (0:0), а затем проиграли «Акрону» в Фонбет Кубке России по пенальти. 

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18 комментариев
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Мослига вроде вся против.
Только Химки под Спартак легли, как бы не взначай. 😅
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Реально смешно. Стоит кому-нибудь сыграть с Зенитом вничью, так сразу ничинают бороться за чемпионство.
Вот только результат обычно один - Зенит чемпион.
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До встречи в Питере 😈
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Нашему бы теляти да волка поймати.
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«Остановители» хреновы.
+7
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Во дурак!!!
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+4
Ответ Виктор
Реально смешно. Стоит кому-нибудь сыграть с Зенитом вничью, так сразу ничинают бороться за чемпионство. Вот только результат обычно один - Зенит чемпион.
Знаете, мне смешно другое: всем ведь понятно, что спад у Зенита вполне объяснимый, временный; это не учитывают, предполагая, что у остальных спада не будет и Зенит обойдут со свистом))
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Зазвездился.
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Мало ещё клубов РПЛ в Москве)
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Ответ Олег Попов
"Навалимся всей лигой! Не дадим Зениту встретить столетие чемпионом! ". Главный лозунг премьер лиги на этот сезон.
У вас что-то упало...
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Ответ Олег Попов
"Навалимся всей лигой! Не дадим Зениту встретить столетие чемпионом! ". Главный лозунг премьер лиги на этот сезон.
Ты уже навалил...
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ляжем дружно под локомотив лишь бы зарембе насолить
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У ничьих много отцов, а поражение всегда сирота.
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Полегли костьми... Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
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Вбухали сотни миллионов евро в свою канализацию и сидят радуются какие гегемоны...
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Химки сыграли вничью с Зенитом. О! Гегемон почти повержен.Пора покупать деревянные медали.
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