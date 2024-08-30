Защитник «Химок» Степанов о «Зените»: «Мы остановили их первыми, молодцы. Уже 3 игры не побеждают – можно бороться. Легкого чемпионства не будет»
Защитник «Химок» Данил Степанов считает, что «Зениту» не видать легкого титула.
«Мы первыми остановили «Зенит», молодцы, но это обычная игра – идем дальше. Но мы даже не выиграли.
«Зенит» уже три игры не побеждает, сами видите, что с ним можно бороться. Мне «Локомотив» больше нравится.
Легкого чемпионства у «Зенита» не будет, как все говорят», – сказал Степанов.
В 5-м туре Мир РПЛ «Химки» сыграли вничью с клубом из Санкт-Петербурга (1:1). В 6-м туре питерцы разделили очки со «Спартаком» (0:0), а затем проиграли «Акрону» в Фонбет Кубке России по пенальти.
Только Химки под Спартак легли, как бы не взначай. 😅
Вот только результат обычно один - Зенит чемпион.