Защитник «Химок» Степанов о «Зените»: «Мы остановили их первыми, молодцы. Уже 3 игры не побеждают – можно бороться. Легкого чемпионства не будет»

Защитник «Химок» Данил Степанов считает, что «Зениту» не видать легкого титула.

«Мы первыми остановили « », молодцы, но это обычная игра – идем дальше. Но мы даже не выиграли.

«Зенит» уже три игры не побеждает, сами видите, что с ним можно бороться. Мне «Локомотив» больше нравится.

Легкого чемпионства у «Зенита» не будет, как все говорят», – сказал .

В 5-м туре Мир « » сыграли вничью с клубом из Санкт-Петербурга (1:1). В 6-м туре питерцы разделили очки со «Спартаком» (0:0), а затем проиграли «Акрону» в Фонбет Кубке России по пенальти.