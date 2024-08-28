Олусегун про «Краснодар» в 1/4 финала ЛЧ: «Это было бы возможно. Но проверить не можем – только предполагаем»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Краснодар Олакунле Олусегун Футбол

Олакунле Олусегун предположил, как мог бы выступить «Краснодар» в Лиге чемпионов.

– Играть в Лиге чемпионов – большая привилегия для любого футболиста. Это топ-уровень, к нему все стремятся.

– У «Краснодара» были бы шансы дойти до 1/4 финала ЛЧ?

– Да, я считаю, что это было бы возможно. Но проверить никак не можем, поэтому лишь предполагаем, – сказал нападающий «Краснодара».

«За «Краснодар» болеет 50% России, думаю. Нас любит и уважает каждый». Олусегун о клубе

Материалы по теме

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Финал минимум. Тем более с Мусаевым
+28
-1
+27
70 c лишним миллионов поклонников ФК Краснодар в России скажет что это было бы по силам.
+11
-2
+9
Я не понимаю, почему над футболистами все смеются в таких новостях ? Это же журналисты такие тупые вопросы задают…
+8
0
+8
Ответ Миша Асеев
Я не понимаю, почему над футболистами все смеются в таких новостях ? Это же журналисты такие тупые вопросы задают…
Согласен. Какой вопрос, такой ответ))
+6
0
+6
Ответ cmorblr
Финал минимум. Тем более с Мусаевым
Требл
+6
0
+6
да уже из факела кто-нибудь скажите так
+5
0
+5
А почему нет? Конечно возможно, вот только с какой вероятностью?))
+2
0
+2
Судя по последним новостям Краснодар европейский гранд, с армией болельщиков.
+1
0
+1
Олусегун молодец, чувством юмора не обижен) 👍
+1
0
+1
А че не финал? Мусаев как орешки бы щёлкал Реалы с Сити
0
0
0
Краснодар в 1/4 ЛЧ, в финале - Зенит - Спартак. Но проверить это не можем, можем только предполагать.
0
0
0
Факты
0
0
0
Я не понимаю, почему над футболистами все смеются в таких новостях ? Это же журналисты такие тупые вопросы задают…
0
0
0
Я бы мог стать олимпийским чемпионом по боксу? Возможно, я считаю. Проверить всё равно не получится.
+1
-1
0
Классика, как отстранили, так сразу половина клубов претендует как минимум на четвертьфинал ЛЧ, а сборная на полуфинал Евро
0
0
0
Как спросили, так и ответил
0
0
0
Перспективненько
0
0
0
Ответ Гжель
да уже из факела кто-нибудь скажите так
Ждите, Марков скажет 🤣🤣
0
0
0
Я думаю, что и выиграть ЛЧ могли бы, но "проверить никак не можем – только предполагаем" (с).
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий