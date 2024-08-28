Олусегун про «Краснодар» в 1/4 финала ЛЧ: «Это было бы возможно. Но проверить не можем – только предполагаем»
Олакунле Олусегун предположил, как мог бы выступить «Краснодар» в Лиге чемпионов.
– Играть в Лиге чемпионов – большая привилегия для любого футболиста. Это топ-уровень, к нему все стремятся.
– У «Краснодара» были бы шансы дойти до 1/4 финала ЛЧ?
– Да, я считаю, что это было бы возможно. Но проверить никак не можем, поэтому лишь предполагаем, – сказал нападающий «Краснодара».
«За «Краснодар» болеет 50% России, думаю. Нас любит и уважает каждый». Олусегун о клубе