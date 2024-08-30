У Мбаппе нет голов в 3 матчах Ла Лиги – Килиан нанес 17 ударов. Он забил за «Реал» в Суперкубке Европы

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лас-Пальмас Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе не забивает за «Реал» в 3 матчах Ла Лиги.

На счету французского нападающего 17 ударов в трех первых играх чемпионата Испании: 11 из пределов штрафной, 3 – из-за нее, 3 – из вратарской. Примечательно, что «Мадрид» выиграл лишь одну из этих встреч.

Сегодня команда Карло Анчелотти сыграла вничью с «Лас-Пальмасом» (1:1) в рамках 3-го тура Ла Лиги. Гол с пенальти забил Винисиус Жуниор.

Перед этим мадридцы обыграли «Вальядолид» (3:0) и поделили очки с «Мальоркой» (1:1). 

Свой единственный гол за новый клуб Мбаппе забил в матче Суперкубка Европы против «Аталанты» (2:0).

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77 комментариев
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Сама судьба отводила Реал от контракта с Мбаппе, но Перес оказался настырнее. Есть ощущение, что ничем хорошим для Реала это сотрудничество не закончится.
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Да пока вся команда тяжело входит в сезон.
Нельзя сказать, что все молодцы, а он один не вписался.
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Я думаю рано делать выводы. Идёт процесс адаптации в команде. Всегда так бывает - подписали супер звезду значит должен класть пачками, иначе зачем всё это было. Всему свое время. Видно что Мбаппе неплохо себя чувствует в команде и результат не за горами.
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Бледная тень Холанда
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Ответ bel01
Столько лет Перес мечтал о черепашке-ниндзя. Даже на унижение пошёл, пригласив его и второй раз. Интересно, что Перес сейчас думает? Всё хорошо, дайте звезде время? Не уверен, что здесь дело только в адаптации. Не находит Мбаппе себе позицию на поле.
Во второй раз😁💪Перец его звал еще в 18 году когда тот был в Монако там раза 4 минимум
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Да какие голы, он зажат в центре нападения.
А когда смещается на левый фланг, путается под ногами у Винисиуса, и наоборот.

Понятия не имею, как они могут сыграться с Винисиусом. Мбаппе нужно пространство, то есть фланг.
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+5
Ответ Simbad
Сама судьба отводила Реал от контракта с Мбаппе, но Перес оказался настырнее. Есть ощущение, что ничем хорошим для Реала это сотрудничество не закончится.
Есть такое ощущение.
Команды Ла Лиги играют плотно, пространства не дают.
Тут сложно, даже в бей - беги лиге проще.
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Столько лет Перес мечтал о черепашке-ниндзя.
Даже на унижение пошёл, пригласив его и второй раз.
Интересно, что Перес сейчас думает? Всё хорошо, дайте звезде время? Не уверен, что здесь дело только в адаптации.
Не находит Мбаппе себе позицию на поле.
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Ответ Domian
Есть такое ощущение. Команды Ла Лиги играют плотно, пространства не дают. Тут сложно, даже в бей - беги лиге проще.
На бей беги лигу сейчас больше Ла Лига похожа, а не АПЛ. В АПЛ самый качественный футбол
+9
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Походу есть шанс, что Азар окажется не самым днищенским приобретением Реала за последние 10 лет, бгг
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И близко не Роналду
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Ответ Burel
да в Испании народ вообще нищий.500 евро если увидят, то глаза на лоб вылезают
Это не только в Испании. Продавцы в магазинах почти везде в Европе дрожащими руками пятисотку берут, как сокровище, и смотрят на тебя как на какого-то крупного подпольного дельца.
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Ответ Proper Chels
Да какие голы, он зажат в центре нападения. А когда смещается на левый фланг, путается под ногами у Винисиуса, и наоборот. Понятия не имею, как они могут сыграться с Винисиусом. Мбаппе нужно пространство, то есть фланг.
пусть чешет на правый фланг
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Ответ FCBayern_2013
Ну пока Холанд выигрывает Мбаппе в этом их противостоянии
Холланд играет в четко выстроенной структуре, а не в управляемом и иногда неуправляемом хаосе. Если бы Холланд на пару сезонов раньше попал к Пепу, он бы уже давно вез Мбаппе вагон и маленькую тележку преимущества.
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Думаю Анчелотти изначально не был рад Мбаппе. Да, на прессу говорил, но сам понимал что встроить его будет трудно. Конечно это не невозможно до сих пор, но проблемы все же есть. Ну и уход Крооса еще большая проблема
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Никогда команда с таким нарушенным балансом не добьется серьезных успехов в современном клубном футболе! Раньше на уровне сборных такое прокатывало, но последний ЧМ и Евро показали, что и там необходим баланс для выхода в решающие раунды. Тройка индивидуалистов Родриго, Мбаппе и Винисиус совершенно не отрабатывает в обороне, отсюда и результаты, и игра
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Ответ rigobersong
А мадридским бабушкам за газ платить нечем:))
да в Испании народ вообще нищий.500 евро если увидят, то глаза на лоб вылезают
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Ответ Nacho13
Вот почему блин все помнят, что Мбаппе пишется с двумя П, а то что долбанный Холанд с одной Л половина спортса запомнить не в состоянии?!
Холланд ему как-то больше идёт.
А вообще транскрипция иностранных имён на русском - вещь свободная, тут переводи как хочешь.
Хочешь Хави, хочешь Чави. Нравится Сульшер или нравится Сольскяр. В сравнении с этим одна или две "л" в середине - это вообще не принципиально.
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Ответ Заяцволк
Походу есть шанс, что Азар окажется не самым днищенским приобретением Реала за последние 10 лет, бгг
Невозможно быть более днищеским, чем Азар в Реале. За него заплатили до 160 млн и выписали гигантскую зарплату, не меньше чем Мбаппе сейчас. А он сразу забил на футбол и начал поглащать бургеры в промышленных масштабах.
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Ответ Ansu Fati
Брать Мбаппе, который один из лучших с мячом и на открытом пространстве так как проявляются его лучшие стороны - скорость и резкость и ставить в ЦН, где ни пространства, ни мяча)) Анчелотти просто гений
Причём тут Анчи, если Мбаппе это бзик Переса?
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Ответ los merengues
Мерзко читать истерики болельщиков в комментариях. Язвительные и гладкие колкости конкурентов - это уже понятно, но от болельщиков… Позорище. Команда каждый год при Пинтусе осенью и в начале апреля буксует, физически игрокам тяжело, вы первый год смотрите матчи? Тьфу. Команда сыграла нормально, некоторые очень понравились. Тчуамени пока не убеждает на 100%, надо стараться ему еще больше. Гюлер хорош, Родриго тоже оживил игру. Все молодцы, ждем следующих игр.
буксует ? У Реала как раз осенью беспроигрышные серии были, особенно при Анчелотти
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Ответ bel01
Столько лет Перес мечтал о черепашке-ниндзя. Даже на унижение пошёл, пригласив его и второй раз. Интересно, что Перес сейчас думает? Всё хорошо, дайте звезде время? Не уверен, что здесь дело только в адаптации. Не находит Мбаппе себе позицию на поле.
А к игре Винисиуса нет претензии?
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Ответ bel01
Столько лет Перес мечтал о черепашке-ниндзя. Даже на унижение пошёл, пригласив его и второй раз. Интересно, что Перес сейчас думает? Всё хорошо, дайте звезде время? Не уверен, что здесь дело только в адаптации. Не находит Мбаппе себе позицию на поле.
Его позиция там где Винисиус.
Для баланса кого то надо на лавку сажать.
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Ответ U
Да пока вся команда тяжело входит в сезон. Нельзя сказать, что все молодцы, а он один не вписался.
Главное у команды есть желание, а Карло в ближайший месяц всё наладит☝🏻
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Килианушка - лепшый♥️🤴
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Ответ Benjamin
Никогда команда с таким нарушенным балансом не добьется серьезных успехов в современном клубном футболе! Раньше на уровне сборных такое прокатывало, но последний ЧМ и Евро показали, что и там необходим баланс для выхода в решающие раунды. Тройка индивидуалистов Родриго, Мбаппе и Винисиус совершенно не отрабатывает в обороне, отсюда и результаты, и игра
Родриго все же работает в обороне больше Вини и Мбаппе
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Ответ people people
Думаю Анчелотти изначально не был рад Мбаппе. Да, на прессу говорил, но сам понимал что встроить его будет трудно. Конечно это не невозможно до сих пор, но проблемы все же есть. Ну и уход Крооса еще большая проблема
Не надо только из него делать гения. Потерять 4 очка на таких командах имея таких игроков,может только маразматик а не тренер.
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Ответ Геннадий Чеботарев
Не надо только из него делать гения. Потерять 4 очка на таких командах имея таких игроков,может только маразматик а не тренер.
То есть, Анчелотти, очередной физрук?
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Ответ VuNePonimaete
пусть чешет на правый фланг
Тогда Реал получит недовольного Родриго.
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Ответ VuNePonimaete
пусть чешет на правый фланг
Он лв.
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