У Мбаппе нет голов в 3 матчах Ла Лиги – Килиан нанес 17 ударов. Он забил за «Реал» в Суперкубке Европы

Килиан Мбаппе не забивает за «Реал» в 3 матчах Ла Лиги.

На счету французского нападающего 17 ударов в трех первых играх чемпионата : 11 из пределов штрафной, 3 – из-за нее, 3 – из вратарской. Примечательно, что « » выиграл лишь одну из этих встреч.

Сегодня команда Карло Анчелотти сыграла вничью с «Лас-Пальмасом» (1:1) в рамках 3-го тура Ла Лиги. Гол с пенальти забил Винисиус Жуниор.

Перед этим мадридцы обыграли «Вальядолид» (3:0) и поделили очки с «Мальоркой» (1:1).

Свой единственный гол за новый клуб забил в матче Суперкубка Европы против «Аталанты» (2:0).