У Мбаппе нет голов в 3 матчах Ла Лиги – Килиан нанес 17 ударов. Он забил за «Реал» в Суперкубке Европы
Килиан Мбаппе не забивает за «Реал» в 3 матчах Ла Лиги.
На счету французского нападающего 17 ударов в трех первых играх чемпионата Испании: 11 из пределов штрафной, 3 – из-за нее, 3 – из вратарской. Примечательно, что «Мадрид» выиграл лишь одну из этих встреч.
Сегодня команда Карло Анчелотти сыграла вничью с «Лас-Пальмасом» (1:1) в рамках 3-го тура Ла Лиги. Гол с пенальти забил Винисиус Жуниор.
Перед этим мадридцы обыграли «Вальядолид» (3:0) и поделили очки с «Мальоркой» (1:1).
Свой единственный гол за новый клуб Мбаппе забил в матче Суперкубка Европы против «Аталанты» (2:0).
Нельзя сказать, что все молодцы, а он один не вписался.
А когда смещается на левый фланг, путается под ногами у Винисиуса, и наоборот.
Понятия не имею, как они могут сыграться с Винисиусом. Мбаппе нужно пространство, то есть фланг.
Команды Ла Лиги играют плотно, пространства не дают.
Тут сложно, даже в бей - беги лиге проще.
Даже на унижение пошёл, пригласив его и второй раз.
Интересно, что Перес сейчас думает? Всё хорошо, дайте звезде время? Не уверен, что здесь дело только в адаптации.
Не находит Мбаппе себе позицию на поле.
А вообще транскрипция иностранных имён на русском - вещь свободная, тут переводи как хочешь.
Хочешь Хави, хочешь Чави. Нравится Сульшер или нравится Сольскяр. В сравнении с этим одна или две "л" в середине - это вообще не принципиально.
Для баланса кого то надо на лавку сажать.