Анчелотти о том, что у Мбаппе нет голов в Ла Лиге: «Он забивал две недели назад – беспокоиться еще рано. Килиан успешно адаптируется»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Мальорка Сборная Франции по футболу Ла Лига Суперкубок Европы Вальядолид Лас-Пальмас Килиан Мбаппе Футбол

Карло Анчелотти не беспокоит отсутствие у Килиана Мбаппе голов в Ла Лиге.

Французский нападающий не отметился результативными действиями в матчах с «Мальоркой» и «Вальядолидом» в первых двух турах чемпионата.

Мбаппе все еще адаптируется?

– И делает успехи. Он смиренно работает и прогрессирует. Его адаптация проходит успешно.

– Как он себя чувствует, по-прежнему не забив ни одного гола?

– Последний раз он забивал 14 августа (в матче с «Аталантой» за Суперкубок Европы – Спортс’’). Прошло всего две недели.

Сейчас еще рано беспокоиться – как нам, так и ему. Он хочет забивать, – сказал главный тренер «Реала» на пресс-конференции перед матчем с «Лас-Пальмасом».

Материалы по теме

26 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рано или поздно начнёт забивать . Состав у Реала лучший в мире и Анчелотти подберёт часики в нужное время . Мадрид фаворит во всех кубках . Как болельщику Барселоны это жалко , но в тот же момент это правда !
+27
-5
+22
Ответ ljolik888
Рано или поздно начнёт забивать . Состав у Реала лучший в мире и Анчелотти подберёт часики в нужное время . Мадрид фаворит во всех кубках . Как болельщику Барселоны это жалко , но в тот же момент это правда !
Согласен полностью. Мне как болельщику Барселоны это признавать неприятно, но как здравомыслящему любителю футбола отрицать это невозможно: у Реала лучший состав в мире. Или, по крайней мере, один из двух лучших, наряду с Ман Сити. Реал — фаворит всех турниров, хорошо это или плохо — вопрос другой.
+9
-2
+7
Конечно начнёт забивать. Куда он денется. И думаю соперники не очень этому образуются, когда он наберёт свою привычную форму.
+4
-1
+3
Это отмазки, Глушенков стал забивать сразу)
+2
0
+2
В Испании забить тяжело в разы, чем лиге1, да и играть на него как в ПСЖ никто не будет, забьет что то конечно, но лидером по голам точно не будет, и ни видать ЗМ как своих ушей.
+4
-3
+1
Пока там и без него есть кому забивать
+1
0
+1
Ответ Артур Сергеевич
Мбаппе сейчас и правда довольно посредственно выглядит. Сложно против автобусов.
тяжеловато выглядит, да. Но моменты у него были, железные - понтовался вместо нормального завершения. Не набрал еще форму. Потом все залетать будет, думаю.
+3
-2
+1
Ответ Дядя ТУРА
24-25 голов в этом сезоне будет думаю
Половину из них бчк
+2
-1
+1
Ответ JohnnyMulka
это ставки для попанов в том году было то же самое, а выиграл Довбик
Ну и что, что Довбик ? Вопрос в вероятности. Буки оценивают потенциал игроков, а не угадывают победителей.
+1
0
+1
Мбаппе вполне нормально играет для игры в центре нападения. Моменты есть, комбинирует с партнерами на уровне. Свой высочайший класс в отдельных эпизодах демонстрирует. Другое дело, что так или иначе, позиция не его профильная, природная. Но Вини с фланга убирать преступление. Остаётся щупать стили игры в поиске наиболее эффективного. Свои голы он забьёт в любом случае, только в прошлом матче, пожалуй, два мог забить.
0
0
0
Комментарий удален модератором
Ответ Игорь Новиков
тяжеловато выглядит, да. Но моменты у него были, железные - понтовался вместо нормального завершения. Не набрал еще форму. Потом все залетать будет, думаю.
24-25 голов в этом сезоне будет думаю
+2
-2
0
Ответ Дядя ТУРА
24-25 голов в этом сезоне будет думаю
38
+1
-1
0
Ответ Siracker
Согласен полностью. Мне как болельщику Барселоны это признавать неприятно, но как здравомыслящему любителю футбола отрицать это невозможно: у Реала лучший состав в мире. Или, по крайней мере, один из двух лучших, наряду с Ман Сити. Реал — фаворит всех турниров, хорошо это или плохо — вопрос другой.
Сити и Реал-фавориты всех турниров,так правильнее!Я тоже болельщик Барселоны-но с удовольствием смотрю дуэли Карло и Пепа-это ОГОНЬ!
0
0
0
Ответ 9wkbc9rjcb
В Испании забить тяжело в разы, чем лиге1, да и играть на него как в ПСЖ никто не будет, забьет что то конечно, но лидером по голам точно не будет, и ни видать ЗМ как своих ушей.
Линия букмекеров на лучшего бомбардира Ла Лиги 24/25, первая тройка:
Мбаппе 1.7
Левандовски 4.5
Винисиус 11.00
...
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий