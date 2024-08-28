Анчелотти о том, что у Мбаппе нет голов в Ла Лиге: «Он забивал две недели назад – беспокоиться еще рано. Килиан успешно адаптируется»
Карло Анчелотти не беспокоит отсутствие у Килиана Мбаппе голов в Ла Лиге.
Французский нападающий не отметился результативными действиями в матчах с «Мальоркой» и «Вальядолидом» в первых двух турах чемпионата.
– Мбаппе все еще адаптируется?
– И делает успехи. Он смиренно работает и прогрессирует. Его адаптация проходит успешно.
– Как он себя чувствует, по-прежнему не забив ни одного гола?
– Последний раз он забивал 14 августа (в матче с «Аталантой» за Суперкубок Европы – Спортс’’). Прошло всего две недели.
Сейчас еще рано беспокоиться – как нам, так и ему. Он хочет забивать, – сказал главный тренер «Реала» на пресс-конференции перед матчем с «Лас-Пальмасом».
Мбаппе 1.7
Левандовски 4.5
Винисиус 11.00
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