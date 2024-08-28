Анчелотти о том, что у Мбаппе нет голов в Ла Лиге: «Он забивал две недели назад – беспокоиться еще рано. Килиан успешно адаптируется»

Карло Анчелотти не беспокоит отсутствие у Килиана Мбаппе голов в Ла Лиге.

Французский нападающий не отметился результативными действиями в матчах с «Мальоркой» и « » в первых двух турах чемпионата.

– все еще адаптируется?

– И делает успехи. Он смиренно работает и прогрессирует. Его адаптация проходит успешно.

– Как он себя чувствует, по-прежнему не забив ни одного гола?

– Последний раз он забивал 14 августа (в матче с «Аталантой» за – Спортс’’). Прошло всего две недели.

Сейчас еще рано беспокоиться – как нам, так и ему. Он хочет забивать, – сказал главный тренер « » на пресс-конференции перед матчем с « ».