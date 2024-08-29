Слуцкий о матчах с Вьетнамом и Таиландом: «Сборная должна существовать в каком-либо виде. Все равно, что жить с аппаратом ИВЛ – или умереть»

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Таиланда по футболу высшая лига Китай Сборная Вьетнама по футболу Шанхай Шеньхуа товарищеские матчи (сборные) Спорт-Экспресс Футбол

Леонид Слуцкий считает, что сборная России должна играть с любыми соперниками.

5 и 7 сентября Россия сыграет товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом – игры пройдут в Ханое.

– Вы согласны с позицией, что лучше играть, чем не играть? Даже с такими соперниками, как Вьетнам и Таиланд.

– Согласен, сборная должна жить в каком-либо виде. Все равно, что с аппаратом ИВЛ жить с шансом на выздоровление – или умереть.

Если это единственная возможность для существования сборной, то лучше, чтобы она была, – сказал главный тренер «Шанхай Шеньхуа».

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Слуцкий назвал сборную России умирающим старцем :):):)
Весьма точное определение.
+12
-1
+11
Спортивного интереса нет. Смысл сборной один - Карпин наигрывает состав.
Для наигрывания больше пользы от двусторонок будет.
И соперник сильнее, и в два раза больше игроков наиграть можно )
+4
0
+4
Вот когда допустят сборную до турниров, тогда и можно собирать состав. Будут уже другие футболисты и в другой форме. А сейчас просто бессмысленные матчи за границей тем более.
+4
0
+4
Ответ Knife707
Увидел Риго, автоматически рука потянулась поставить минус, но прочёл комментарий. Как быть? 🤔
Да какая разница, кто комментарий написал, главное же содержание. Если по фактам всё, то плюс конечно !
+4
-2
+2
Сборная должна играть в официальных матчах, а Израиль с США должны быть отстранены за все свои военные преступления:))
+15
-14
+1
Адекватно, страна действительно походит на больного под аппаратом ивл.
+1
-1
0
Ответ rigobersong
Сборная должна играть в официальных матчах, а Израиль с США должны быть отстранены за все свои военные преступления:))
Увидел Риго, автоматически рука потянулась поставить минус, но прочёл комментарий. Как быть? 🤔
+5
-5
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий