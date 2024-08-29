Слуцкий о матчах с Вьетнамом и Таиландом: «Сборная должна существовать в каком-либо виде. Все равно, что жить с аппаратом ИВЛ – или умереть»

Леонид Слуцкий считает, что сборная России должна играть с любыми соперниками.

5 и 7 сентября Россия сыграет товарищеские матчи с и – игры пройдут в Ханое.

– Вы согласны с позицией, что лучше играть, чем не играть? Даже с такими соперниками, как Вьетнам и Таиланд.

– Согласен, сборная должна жить в каком-либо виде. Все равно, что с аппаратом ИВЛ жить с шансом на выздоровление – или умереть.

Если это единственная возможность для существования сборной, то лучше, чтобы она была, – сказал главный тренер «Шанхай Шеньхуа».