Леонид Слуцкий: «Работа тренера а-ля Фергюсон или Венгер в современных условиях невозможна, каждая игра – огромный стресс. Оптимальная схема – 3 года работаешь и год отдыхаешь»

Теги Леонид Слуцкий Алекс Фергюсон Жозе Моуринью Арсен Венгер Юрген Клопп высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Футбол

Леонид Слуцкий рассказал об оптимальной продолжительности работы в одном клубе.

– Тяжело было сделать шаг обратно в тренерскую работу после успешных выступлений в шоу?

– Считаю, что в современных условиях работа тренера а-ля Алекс Фергюсон или Арсен Венгер невозможна. То есть когда ты находишься в топовом клубе со сверхдавлением, когда каждая игра – огромный стресс. Времена, когда соцсети были менее развиты, совсем другие. Сейчас каждый год снижается среднее время работы тренера в одном клубе. Уже даже в Европе оно составляет около восемь месяцев, а еще совсем недавно было два года.

В современных условиях работы тренера и с таким сумасшедшим выгоранием и давление оптимальная схема, по мне, – «3+1». То есть три года работаешь (в идеальном раскладе, в одном клубе) и год отдыхаешь, а потом снова три года работаешь. Лично я, может быть, в силу возраста, больше не могу. Пример того же Клоппа показателен. А Моуринью, например, очень правильно действует – работает несколько лет, берет паузу, снова за работу.

– Вы долго работали без пауз.

– В РПЛ – с 2005 года. Первый год, который пропустил по своему желанию, – 2023-й. Я 18 лет работал без перерывов и всегда нужно было что-то доказывать. Неважно, в России или за рубежом.

– То есть просто отдыхали?

– Не отдыхал. Агент продолжал искать варианты, было много переговоров. Если бы предложение, которое всех удовлетворило бы, появилось через полгода, пауза столько и продлилась бы, – сказал главный тренер «Шанхай Шеньхуа».

15 комментариев
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Гвардиола?
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Ответ Крыло советов
Гвардиола?
Гвардиола давно без отдыха, но все же после Барсы год отдыхал перед Баварией
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Кажется в наших реалиях Семак опровергает
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Пусть расскажет это Валере!
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А Симеоне в Атлетико?
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Бургер кинг: "Оптимальная схема – 3 года работаешь и отправляешь команду в пердив. Рубин не даст соврать"
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Ответ кuraakula belov
Кажется в наших реалиях Семак опровергает
Да и Карпин.
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Три года пашешь тренером на скамейке, год отдыхаешь шахтером в шахте, нормально!
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Пусть расскажет это Пепу)
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Ответ Крыло советов
Гвардиола?
Скажешь тоже. Куда ему до Слуцкого?
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Ответ Алексей Петров
Пусть расскажет это Валере!
А что Валера со сверхдавлением работает?Не смеши.Только Семак подходит и то с натяжкой учитывая ресурсы Зенита
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Так иногда бухгалтеры в сомнительных фирмах работают, только наоборот: год работаю и три "отдыхают"
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3 года тренер, и ещё год блогер
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Возможно всё и всегда. Важные условия лишь особенная психологическая конституция, талант, фанатичность и полная вовлеченность в процесс. Другой вопрос, что интенсификация нагрузок, скорость появления новых тактических идей требуют больших энергозатрат и интеллектуальных возможностей - то и фильтрует большую массу тренеров.
**А Семак? (в российском Топе))
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Ответ Крыло советов
Гвардиола?
А почему Гвардиола ушел с Барсы не расскажешь?Об этом он и говорит
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