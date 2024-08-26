Леонид Слуцкий рассказал об оптимальной продолжительности работы в одном клубе.

– Тяжело было сделать шаг обратно в тренерскую работу после успешных выступлений в шоу?

– Считаю, что в современных условиях работа тренера а-ля или невозможна. То есть когда ты находишься в топовом клубе со сверхдавлением, когда каждая игра – огромный стресс. Времена, когда соцсети были менее развиты, совсем другие. Сейчас каждый год снижается среднее время работы тренера в одном клубе. Уже даже в Европе оно составляет около восемь месяцев, а еще совсем недавно было два года.

В современных условиях работы тренера и с таким сумасшедшим выгоранием и давление оптимальная схема, по мне, – «3+1». То есть три года работаешь (в идеальном раскладе, в одном клубе) и год отдыхаешь, а потом снова три года работаешь. Лично я, может быть, в силу возраста, больше не могу. Пример того же показателен. А Моуринью, например, очень правильно действует – работает несколько лет, берет паузу, снова за работу.

– Вы долго работали без пауз.

– В РПЛ – с 2005 года. Первый год, который пропустил по своему желанию, – 2023-й. Я 18 лет работал без перерывов и всегда нужно было что-то доказывать. Неважно, в России или за рубежом.

– То есть просто отдыхали?

– Не отдыхал. Агент продолжал искать варианты, было много переговоров. Если бы предложение, которое всех удовлетворило бы, появилось через полгода, пауза столько и продлилась бы, – сказал главный тренер « ».