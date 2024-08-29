«Челси» отдал Петровича в аренду «Страсбуру» (BBC)
Джордже Петрович перешел из «Челси» в «Страсбур» на правах аренды.
Арендное соглашение между клубами рассчитано до конца сезона.
Сербский вратарь сыграл за «Челси» 31 матч в прошлом сезоне, а недавно подписал с клубом новый контракт на улучшенных условиях.
С полной статистикой 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
По данным BBC, лондонцы полагают, что сезон в аренде пойдет на пользу долгосрочному развитию игрока. В прошлом месяце клуб подписал Филипа Йоргенсена из «Вильярреала» в качестве его замены.
Остались 3 воротчика основы. О чём шумели тут два месяца?:)
Удачи парню!