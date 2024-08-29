«Челси» отдал Петровича в аренду «Страсбуру» (BBC)

Теги Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Страсбур Джордже Петрович Филип Йоргенсен Футбол

Джордже Петрович перешел из «Челси» в «Страсбур» на правах аренды.

Арендное соглашение между клубами рассчитано до конца сезона.

Сербский вратарь сыграл за «Челси» 31 матч в прошлом сезоне, а недавно подписал с клубом новый контракт на улучшенных условиях.

С полной статистикой 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

По данным BBC, лондонцы полагают, что сезон в аренде пойдет на пользу долгосрочному развитию игрока. В прошлом месяце клуб подписал Филипа Йоргенсена из «Вильярреала» в качестве его замены.

8 комментариев
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И как теперь лишь с 8 вратарями справляться?
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Ответ Фёдор Кузнецов
Но потом то они вернутся,и у Челси будет 6-7 вратарей примерно одного возраста
Как вернутся, так и продадутся. У того же Кепы будет полное трансферное окно уже безо всяких грёз о Мадриде.
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Кепа, Слонина, Петрович, - воротчики, уже вне состава Челси.
Остались 3 воротчика основы. О чём шумели тут два месяца?:)
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Эх, жаль что не в Сассуоло к Толяну(
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Петрович приличный вратарь. Все видели, как он вполне сносно отстоял в рамке после травмы Санчеса.
Удачи парню!
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Ответ Эден Азаров
И как теперь лишь с 8 вратарями справляться?
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Ответ GrandPapa
Кепа, Слонина, Петрович, - воротчики, уже вне состава Челси. Остались 3 воротчика основы. О чём шумели тут два месяца?:)
Но потом то они вернутся,и у Челси будет 6-7 вратарей примерно одного возраста
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