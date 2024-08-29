«Челси» отдал Петровича в аренду «Страсбуру» (BBC)

Джордже Петрович перешел из «Челси» в «Страсбур» на правах аренды.

Арендное соглашение между клубами рассчитано до конца сезона.

Сербский вратарь сыграл за « » 31 матч в прошлом сезоне, а недавно подписал с клубом новый контракт на улучшенных условиях.

С полной статистикой 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

По данным BBC, лондонцы полагают, что сезон в аренде пойдет на пользу долгосрочному развитию игрока. В прошлом месяце клуб подписал из «Вильярреала» в качестве его замены.