«Реал» сыграет с «Боруссией» и «Миланом» дома в общем этапе ЛЧ, с «Ливерпулем» и «Аталантой» – на выезде
Определились соперники «Реала» на общем этапе Лиги чемпионов.
Сегодня в Монако проходит жеребьевка турнира, который впервые пройдет в новом формате.
В общем этапе Лиги чемпионов «Реал» проведет домашние матчи с дортмундской «Боруссией», «Миланом», «Ред Булл Зальцбург» и «Штутгартом».
На выезде мадридский клуб сыграет с «Ливерпулем», «Аталантой», «Лиллем» и «Брестом».
На стадии общего этапа каждая команда проведет по 8 матчей – по 4 игры дома и на выезде. Расписание и время начала матчей будет объявлено 31 августа.
Все 36 клубов-участников ранжируются в общей таблице. Напрямую в 1/8 выходят команды, занявшие 8 первых мест. Команды с 9-го по 24-е место проведут спаренные стыковые матчи. Для команд с 25-го по 36-е места евросезон закончится.
Вообще эта реформа нравится пока. Крутых матчей теперь будет заметно больше
Надеюсь, что такая практика сохранится и при игре с ними самими :)
Раньше три было, а у Португалии тоже 4?
Есть 2 сразу в группу и 1 квалификай, а "+" это как?