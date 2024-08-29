«Реал» сыграет с «Боруссией» и «Миланом» дома в общем этапе ЛЧ, с «Ливерпулем» и «Аталантой» – на выезде

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Определились соперники «Реала» на общем этапе Лиги чемпионов.

Сегодня в Монако проходит жеребьевка турнира, который впервые пройдет в новом формате.

В общем этапе Лиги чемпионов «Реал» проведет домашние матчи с дортмундской «Боруссией», «Миланом», «Ред Булл Зальцбург» и «Штутгартом».

На выезде мадридский клуб сыграет с «Ливерпулем», «Аталантой», «Лиллем» и «Брестом».

На стадии общего этапа каждая команда проведет по 8 матчей – по 4 игры дома и на выезде. Расписание и время начала матчей будет объявлено 31 августа.

Все 36 клубов-участников ранжируются в общей таблице. Напрямую в 1/8 выходят команды, занявшие 8 первых мест. Команды с 9-го по 24-е место проведут спаренные стыковые матчи. Для команд с 25-го по 36-е места евросезон закончится.

31 комментарий
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Наконец-то встреча с Миланом. Отличной будет игра.
Вообще эта реформа нравится пока. Крутых матчей теперь будет заметно больше
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Да давненько не играли с Миланом. В принципе неплохие группы. Будем посмотреть.
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Интересный матч будет Реала-Боруссии
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Ответ corazon blanco
Да, очень надеялся, что именно Милан достанется Мадриду и наконец-то это случилось. Два самых титулованных клуба турнира сойдутся - это прекрасно. Да и для Карло будет матч однозначно из списка особенных.
Я еще Арсенал очень хотел. Ну видимо в следующий раз. Или в плей офф
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Ответ Александр Кудрявцев
Интересный матч будет Реала-Боруссии
Давно не играли )
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Ответ Dr.S
Да давненько не играли с Миланом. В принципе неплохие группы. Будем посмотреть.
Это не группы)
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Вспомнилось, что в прошлом сезоне Мадрид позволил тренироваться Дортмунду на своих (тренировочных) полях перед игрой в плей-офф с Атлетами в Лиге Чемпионов.

Надеюсь, что такая практика сохранится и при игре с ними самими :)
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Сильно хотелось 3й игры за сезон с МанСити - где ставки были бы не так высоки(т.к. не плей-офф). Но и полученные соперники - прекрасны!
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Ответ Игорь Новиков
Это не группы)
Люди это ещё не скоро поймут)
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У Франции 4 команды в ЛЧ, пропустил этот момент..
Раньше три было, а у Португалии тоже 4?
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Ответ Александр Русанов
Там теперь дают бонусные путевки федерациям. Две лучшим з сезон и еще лучшей не из топ-4 за лет
А почему Бенфика не играла квалификай, опять бонусы какие? В чемпе португалии теперь ж 2 места и тока 1 прямое
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Ответ Александр Русанов
У них 2.5 (2 + квала) +1 бонусная за ударную пятилетку
Бонусные же Германии и Италии достались
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Ответ Бегемотик
Эммм. + бонусная это как? Есть 2 сразу в группу и 1 квалификай, а "+" это как?
Три в общий этап, а Лилль пробился через квалификацию
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Ответ Бегемотик
Эммм. + бонусная это как? Есть 2 сразу в группу и 1 квалификай, а "+" это как?
Там теперь дают бонусные путевки федерациям. Две лучшим з сезон и еще лучшей не из топ-4 за лет
0
0
0
Ответ Александр Русанов
У них 2.5 (2 + квала) +1 бонусная за ударную пятилетку
Эммм. + бонусная это как?
Есть 2 сразу в группу и 1 квалификай, а "+" это как?
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0
Ответ Бегемотик
У Франции 4 команды в ЛЧ, пропустил этот момент.. Раньше три было, а у Португалии тоже 4?
У них 2.5 (2 + квала) +1 бонусная за ударную пятилетку
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Ответ Игорь Новиков
Это не группы)
Да это шляпа полная, как и вся система жеребьевки основанная на рандомайзере. Швейцарка куда интереснее была бы.
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Нормально, все соперники рабочие
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Бресту повезло. Реал привезут
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Реал -Ливерпуль классика Лиги Чемпионов.
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Ответ VuNePonimaete
Наконец-то встреча с Миланом. Отличной будет игра. Вообще эта реформа нравится пока. Крутых матчей теперь будет заметно больше
Да, очень надеялся, что именно Милан достанется Мадриду и наконец-то это случилось. Два самых титулованных клуба турнира сойдутся - это прекрасно. Да и для Карло будет матч однозначно из списка особенных.
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Два центральных защитника у команды. ДВА!
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В целом сетка норм. Интересный формат. Ждем-с.
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Жаль, не самый зрелищный календарь у Реала, можно было бы поинтереснее придумать.
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