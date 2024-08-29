«Реал» сыграет с «Боруссией» и «Миланом» дома в общем этапе ЛЧ, с «Ливерпулем» и «Аталантой» – на выезде

Определились соперники «Реала» на общем этапе Лиги чемпионов.

Сегодня в Монако проходит жеребьевка турнира, который впервые пройдет в новом формате.

В общем этапе « » проведет домашние матчи с дортмундской «Боруссией», « », « » и «Штутгартом».

На выезде мадридский клуб сыграет с « », «Аталантой», «Лиллем» и «Брестом».

На стадии общего этапа каждая команда проведет по 8 матчей – по 4 игры дома и на выезде. Расписание и время начала матчей будет объявлено 31 августа.

Все 36 клубов-участников ранжируются в общей таблице. Напрямую в 1/8 выходят команды, занявшие 8 первых мест. Команды с 9-го по 24-е место проведут спаренные стыковые матчи. Для команд с 25-го по 36-е места евросезон закончится.