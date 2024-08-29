Роналду о неудачах: «После поражения от Франции на Евро я приходил в себя два дня, а на третий вернулся к тренировкам, потому что еще есть что показать. Надо постоянно работать»

Теги Рио Фердинанд Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду рассказал, что помогает ему справляться с неудачами.

«Некоторые матчи и некоторые моменты расстраивают сильнее. Например, [прийти в себя] после поражения от Франции по пенальти заняло два дня – это особенный момент, давление, но не более того. На третий день ты возвращаешься к тренировкам, работаешь, потому что тебе еще есть что показать. Понимаете?

Жизнь продолжается, нельзя жить прошлым. Ты постоянно сталкиваешься с болью, неопределенностью, но нужно постоянно работать. Неважно, что происходит – нужно просто продолжать. Так я смотрю на жизнь и на футбол в частности», – сказал Роналду в беседе с Рио Фердинандом для своего ютуб-канала.

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24 комментария
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После поражения от Франции я приходил в себя 2 дня, а после решил всем доказать, что это не моя вина, и выложил на ютуб канал как я забиваю мячи в ворота команд из Саудовской Аравии
+41
-10
+31
Ответ Liver0910
После поражения от Франции я приходил в себя 2 дня, а после решил всем доказать, что это не моя вина, и выложил на ютуб канал как я забиваю мячи в ворота команд из Саудовской Аравии
и отписался от Феликса)
+19
-5
+14
После матча Аргентина - Франция 18.12.2022 роналду три недели никто не видел, тишина была в медиапространстве.
Ну а личный журналист Морган написал тогда, что даже не представляет что сейчас чувствует роналду. Это фиаско.
+22
-13
+9
Ответ Вова Пупкин
Жаль что Роналду родился в Португалии, а не в Испании или Германии. Или Италии, Бразилии. Эти сборные периодически, но становятся чемпионами мира. С португалами стать ЧМ практически невозможно. Чемпион мира - единственный титул который не покорился Роналду!
Серьёзно?)
Можно про периодичность Испании до 2010 года узнать?)))
Да и про периодичность Аргентины с 1986?))Там были периоды вылетов в 1/8, невыходов из группы на ЧМ.
В это время Португалия играла в двух финала евро и в 1/2 ЧМ.
Может хватит принижать эту сборную из за игрока, которому банально не дано быть Месси, Пеле или Марадоной?)
+10
-3
+7
Ответ Liver0910
После поражения от Франции я приходил в себя 2 дня, а после решил всем доказать, что это не моя вина, и выложил на ютуб канал как я забиваю мячи в ворота команд из Саудовской Аравии
Ещё голы на тренировках. Чтобы люди наверняка поверили
+5
-2
+3
Ну 2 дня это не запой даже
+2
0
+2
Неважно, что случится с сб. Португалии, главное я буду забивать голы, вот что интересует меня 🤣
+3
-1
+2
Работать, чтобы быть вечно вторым 😆
+9
-8
+1
Ответ rigobersong
Кринж после такого не смог прийти в себя:) Месси🤴🇦🇷🥇 😎😎😎 Величайший 😎😎😎 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🥇🥇🥇🥇🥇🥇💪💪💪💪💪💪 8 ЗМ✅ 6 раз МВП турнира сборных✅ 4 раза МВП финала сборных✅ МЧМ, Олимпиада, Финалиссима, 2КА и ЧМ - флеш-рояль со сборной✅ 2 раза лучший игрок ЧМ✅ Самый результативный игрок гол+пас ЧМ✅ Самый результативный игрок гол+пас Копа✅ Лучший бомбардир топ-5 лиг в истории✅ Лучший ассистент в истории✅ Самый титулованный игрок в истории✅ 6 Золотых бутс✅ Самый результативный игрок Эль-Классико✅ Самый результативный игрок против топ-50 сборных мира✅ 2 требла✅ Единственный игрок в истории делавший пента-трик голов и голевых передач✅ Лучший в истории футбола✅ Кринжтиану - рональду🍓🐬🇵🇹🐓 0 голов в ПО ЧМ 0 голевых в ПО ЧМ 0 медалей на ЧМ 1 из 11 выигранных крупных турниров, и то не принес никакой пользы в финале, на что уже открыто говорят игроки вроде Фонте:)) 7 титулов из 7ми проиграл в пустыне:)) CR7🐓, Siuuuuuu🐬
Ок
+2
-1
+1
А после победы сборной Аргентины на Чемпионате Мира он до сих пор не отошёл. Ха-ха-ха)
+1
0
+1
И когда ж ты уже покажешь что у тебя есть?.. Покажи, Геша.. "Футбол" ты показал на ЧЕ.. Грузыны свидетели.. Хе.. 🤭😂
+2
-1
+1
Кринж после такого не смог прийти в себя:)

Месси🤴🇦🇷🥇

😎😎😎 Величайший 😎😎😎

🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🥇🥇🥇🥇🥇🥇💪💪💪💪💪💪

8 ЗМ✅
6 раз МВП турнира сборных✅
4 раза МВП финала сборных✅
МЧМ, Олимпиада, Финалиссима, 2КА и ЧМ - флеш-рояль со сборной✅
2 раза лучший игрок ЧМ✅
Самый результативный игрок гол+пас ЧМ✅
Самый результативный игрок гол+пас Копа✅
Лучший бомбардир топ-5 лиг в истории✅
Лучший ассистент в истории✅
Самый титулованный игрок в истории✅
6 Золотых бутс✅
Самый результативный игрок Эль-Классико✅
Самый результативный игрок против топ-50 сборных мира✅
2 требла✅
Единственный игрок в истории делавший пента-трик голов и голевых передач✅
Лучший в истории футбола✅

Кринжтиану - рональду🍓🐬🇵🇹🐓

0 голов в ПО ЧМ
0 голевых в ПО ЧМ
0 медалей на ЧМ
1 из 11 выигранных крупных турниров, и то не принес никакой пользы в финале, на что уже открыто говорят игроки вроде Фонте:))
7 титулов из 7ми проиграл в пустыне:)) CR7🐓, Siuuuuuu🐬
+17
-16
+1
Работай-работай, Авейру.. Надеюсь у тебя все получится и на ЧМ-26 в америке за счет тренировок ты сможешь добегать до штанг чтобы поставлять свою клюшку🦵, и смогёшь таки побить свое проклятие 0+0 в ПО ЧМ, забив таки в 1/128 Люксембургу! 🇱🇺x🇵🇹 😃
Вэличайшы! 🤭😂😂
+3
-3
0
тень Месси
+4
-4
0
Ответ rigobersong
Да каким вторым, он и в 20ку лучших игроков в истории не войдёт:))
В моём рейтинге он и в сотку не входит как футболист, как скорер да , хорош
+3
-3
0
Ответ rigobersong
Кринж после такого не смог прийти в себя:) Месси🤴🇦🇷🥇 😎😎😎 Величайший 😎😎😎 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🥇🥇🥇🥇🥇🥇💪💪💪💪💪💪 8 ЗМ✅ 6 раз МВП турнира сборных✅ 4 раза МВП финала сборных✅ МЧМ, Олимпиада, Финалиссима, 2КА и ЧМ - флеш-рояль со сборной✅ 2 раза лучший игрок ЧМ✅ Самый результативный игрок гол+пас ЧМ✅ Самый результативный игрок гол+пас Копа✅ Лучший бомбардир топ-5 лиг в истории✅ Лучший ассистент в истории✅ Самый титулованный игрок в истории✅ 6 Золотых бутс✅ Самый результативный игрок Эль-Классико✅ Самый результативный игрок против топ-50 сборных мира✅ 2 требла✅ Единственный игрок в истории делавший пента-трик голов и голевых передач✅ Лучший в истории футбола✅ Кринжтиану - рональду🍓🐬🇵🇹🐓 0 голов в ПО ЧМ 0 голевых в ПО ЧМ 0 медалей на ЧМ 1 из 11 выигранных крупных турниров, и то не принес никакой пользы в финале, на что уже открыто говорят игроки вроде Фонте:)) 7 титулов из 7ми проиграл в пустыне:)) CR7🐓, Siuuuuuu🐬
за такое количество эмоджей на приличных сайтах дают баны
+4
-4
0
Ответ Andrey Maximkin
за такое количество эмоджей на приличных сайтах дают баны
Ключевое слово "приличных"
0
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0
Зато когда избивал ребенка, оговаривал Тен Хага, насиловал Майоргу чувствовал себя хорошо:)) Самый подлый, мерзкий и грязный игрок в истории футбола, тьфу:))
+5
-5
0
Ответ Вова Пупкин
Жаль что Роналду родился в Португалии, а не в Испании или Германии. Или Италии, Бразилии. Эти сборные периодически, но становятся чемпионами мира. С португалами стать ЧМ практически невозможно. Чемпион мира - единственный титул который не покорился Роналду!
еще олимпиаду не выиграл
0
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0
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