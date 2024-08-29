Роналду о неудачах: «После поражения от Франции на Евро я приходил в себя два дня, а на третий вернулся к тренировкам, потому что еще есть что показать. Надо постоянно работать»
Криштиану Роналду рассказал, что помогает ему справляться с неудачами.
«Некоторые матчи и некоторые моменты расстраивают сильнее. Например, [прийти в себя] после поражения от Франции по пенальти заняло два дня – это особенный момент, давление, но не более того. На третий день ты возвращаешься к тренировкам, работаешь, потому что тебе еще есть что показать. Понимаете?
Жизнь продолжается, нельзя жить прошлым. Ты постоянно сталкиваешься с болью, неопределенностью, но нужно постоянно работать. Неважно, что происходит – нужно просто продолжать. Так я смотрю на жизнь и на футбол в частности», – сказал Роналду в беседе с Рио Фердинандом для своего ютуб-канала.
Ну а личный журналист Морган написал тогда, что даже не представляет что сейчас чувствует роналду. Это фиаско.
Можно про периодичность Испании до 2010 года узнать?)))
Да и про периодичность Аргентины с 1986?))Там были периоды вылетов в 1/8, невыходов из группы на ЧМ.
В это время Португалия играла в двух финала евро и в 1/2 ЧМ.
Может хватит принижать эту сборную из за игрока, которому банально не дано быть Месси, Пеле или Марадоной?)
Месси🤴🇦🇷🥇
😎😎😎 Величайший 😎😎😎
🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🥇🥇🥇🥇🥇🥇💪💪💪💪💪💪
8 ЗМ✅
6 раз МВП турнира сборных✅
4 раза МВП финала сборных✅
МЧМ, Олимпиада, Финалиссима, 2КА и ЧМ - флеш-рояль со сборной✅
2 раза лучший игрок ЧМ✅
Самый результативный игрок гол+пас ЧМ✅
Самый результативный игрок гол+пас Копа✅
Лучший бомбардир топ-5 лиг в истории✅
Лучший ассистент в истории✅
Самый титулованный игрок в истории✅
6 Золотых бутс✅
Самый результативный игрок Эль-Классико✅
Самый результативный игрок против топ-50 сборных мира✅
2 требла✅
Единственный игрок в истории делавший пента-трик голов и голевых передач✅
Лучший в истории футбола✅
Кринжтиану - рональду🍓🐬🇵🇹🐓
0 голов в ПО ЧМ
0 голевых в ПО ЧМ
0 медалей на ЧМ
1 из 11 выигранных крупных турниров, и то не принес никакой пользы в финале, на что уже открыто говорят игроки вроде Фонте:))
7 титулов из 7ми проиграл в пустыне:)) CR7🐓, Siuuuuuu🐬
Вэличайшы! 🤭😂😂