Семак о «Зените»: «Запаса прочности нет, травмы не позволяют ротировать состав. Стараемся побеждать, команда проводит хорошую работу»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Ерохин Пари НН Андрей Мостовой Родригао Вендел Иван Сергеев Максим Глушенков Футбол

Сергей Семак ответил на вопрос о наличие запаса прочности в составе «Зенита».

– Сергей Богданович, не впервые в этом сезоне два выездных матча на одной неделе. Насколько на этом этапе у «Зенита» есть запас прочности, чтобы одинаково эффективно выступать в двух турнирах?

– Запаса прочности нет в этом отношении.

Какие-то повреждения, микроповреждения и травмы не позволяют нам так, как хотелось бы, ротировать состав. Исходим из того, что есть для того, чтобы планомерно подходить и к одному, и к другому турниру.

Стараемся побеждать, пока и в чемпионате дела идут неплохо, и в Кубке. Значит, на данном отрезке команда хорошо работу проводит.

– Список травмированных, к сожалению, меняется довольно часто. Кто не сможет помочь команде в матче с «Пари НН»?

– Список достаточно обширный.

Из тех, кто точно не примет участие – это Родригао и Глушенков, которые продолжают реабилитацию и до перерыва, понятно, не сыграют.

Что касается других игроков, то есть целая группа футболистов, которая находится под большим вопросом. Маловероятно появление Горшкова, который также получил повреждение.

Что касается целой группы других игроков, у которых есть проблемы – и Мостовой, и Ерохин, и Сергеев, у того же Вендела проблемы. Есть и новичок.

Понять, кто из них сколько сыграет, пока сложно. Плотность игр очень большая, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

45 комментариев
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Сколько можно ныть?
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Мне нужны 10 новичков перед каждой игрой, игроки которые проводят со мной долгое время тухнут. мне надо свежих.
Идеальный тренеришка для агентов.
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Ссыкун!
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Сережа, берите меньше неликвида по типу Волкова, Фернандеса,Бакаева
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Выбыл Глушенков и у Семака закончился запас прочности поучись у тренера Локо как надо с ребятами работать а не ныть из года в год
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Уж кому, а Семаку грех жаловаться на состав.
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НАДА БОЛЬШЕ БРАЗИЛОВ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
на каждого игрока основы должно быть по 2-3 запасных !!!!!!!!!!
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Ответ Owen_the_Simple
Плюсики, минусики, шум, крики, СМИ, "преувеличения" по Карпову. Кто громче крикнул, тот и прав. Потому и слабые такие. 2+2=4 не потому, что вы этого хотите, а потому, что 2+2=4. Живёте ложью и богатеете несущественным.
Трансфер Соболева обмываешь? Закусывай хотя бы.
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ПХАХАХХАХА (2).
Кто-то там из Питерских фанов уверял, что Семак не ноет, что Чердак все придумывает?
А теперь оказывается, помимо слабого состава, короткой скамейки, Зениту тяжело приходится из-за ужасных гостевых матчей АЖ в Самаре и Нижнем,а там и Москва... Какая тяжелая судьба Ростов с Краснодаром с упавшими челюстями читают нибось)))
Конечно тяжело Богданычу у него Родригао (резервный защитник) и Глушенков (ну тут понятно) выпали... и все некем играть! Сергеев который маринуется на банке имеет проблемы, Вендел играющий по 90 минут через неделю после тяжелейшей травмы тоже с проблемами, Мостовой и Ерохин баночники, тоже с проблемами, оказывается... Смешно ей богу. Богданыч наверно хочет убедить собственное руководство. Ну и наныть Соболева и Илича (а может Батракова уже нужно?).
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Может пора начать тренировать, а не затыкать дыры покупками ?😆
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25 человек в составе, даже у Реала состав меньше на потенциале 70+ игр, в вы с овном играете раз в неделю...
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Ответ Ксяоми Ноутов
Сколько можно ныть?
Фаны Зенита в каждом посте уверяют, что они и их клуб никогда не ноют, в отличии от остальных, но каждый раз они и их клуб доказывают обратное)))
+5
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Ни у одного клуба российского и близко нет скамейки уровня Зенита, где сидят Артур за 15 млн или Волков за 5, за такие суммы у нас под основу то готовы тратиться единицы клубов, и у Семака хватает наглости жаловаться 🤦‍♂️
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«Надо больше золота!»
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Сельдереич очень настойчив в своём желании заполучить дельфина))
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Господи, какой же Семак физрук всё-таки
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Расскажите ему кто-нибудь про молодежку.
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Ответ a.k.a. DRAGON0928
Сережа, берите меньше неликвида по типу Волкова, Фернандеса,Бакаева
Нормальный комментарий, а simple вот ноет подстать Богданычу.
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Ответ a.k.a. DRAGON0928
Сережа, берите меньше неликвида по типу Волкова, Фернандеса,Бакаева
не просеевая лимиту не найдешь новых Оздоевых и кузяевых
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Бразильцы кончились ?
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бананыч хорош,сколько же тебе надо мукунк, чтоб факел с акроном и химками обыгрывать
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Русский Челси 🤣 игроков на 3 состава а он ещё просит
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У него на скамейке Артур сидит за 15+3 млн

У ЦСКА за всю историю такой трансфер один, а тут скамейка

И еще имеет наглости жаловаться
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А как же Артурчик за 15 миллионов? Дркушича зачем отдали, раз недобор?
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А кто набирал тогда этот состав и зачем? Если он не способен подменить лидеров?
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Скоро же дельфин приплывёт, чем он не доволен?
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Сырожа- Сыроежкин - зимой Эфиопов ещё довезут )))
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Ответ ГШ68
Трансфер Соболева обмываешь? Закусывай хотя бы.
Если ты ничего не понял - так и напиши. Или ничего не пиши, тоже хороший вариант.
Я мог бы ответить встречной фантазией о том, как ты по вене ставишься, но правильно ли это?
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Ответ SMART789
А кто набирал тогда этот состав и зачем? Если он не способен подменить лидеров?
Набирал Семак и РУ, игроки были способны и думаю сейчас способны заменить основных, понятно что с потерей качества, но на то это и замена.
Просто Семак гноит на банке игроков ротации, потом все удивляются, что они не могут выйти сыграть на уровне, если не играть или за сезон сыграть 60 минут в 6 матчах как Коваленко...
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а тут минусют за любой чих в защиту Семака? спросили про травмированных, ответил как есть. Чё не так?
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