Семак о «Зените»: «Запаса прочности нет, травмы не позволяют ротировать состав. Стараемся побеждать, команда проводит хорошую работу»
Сергей Семак ответил на вопрос о наличие запаса прочности в составе «Зенита».
– Сергей Богданович, не впервые в этом сезоне два выездных матча на одной неделе. Насколько на этом этапе у «Зенита» есть запас прочности, чтобы одинаково эффективно выступать в двух турнирах?
– Запаса прочности нет в этом отношении.
Какие-то повреждения, микроповреждения и травмы не позволяют нам так, как хотелось бы, ротировать состав. Исходим из того, что есть для того, чтобы планомерно подходить и к одному, и к другому турниру.
Стараемся побеждать, пока и в чемпионате дела идут неплохо, и в Кубке. Значит, на данном отрезке команда хорошо работу проводит.
– Список травмированных, к сожалению, меняется довольно часто. Кто не сможет помочь команде в матче с «Пари НН»?
– Список достаточно обширный.
Из тех, кто точно не примет участие – это Родригао и Глушенков, которые продолжают реабилитацию и до перерыва, понятно, не сыграют.
Что касается других игроков, то есть целая группа футболистов, которая находится под большим вопросом. Маловероятно появление Горшкова, который также получил повреждение.
Что касается целой группы других игроков, у которых есть проблемы – и Мостовой, и Ерохин, и Сергеев, у того же Вендела проблемы. Есть и новичок.
Понять, кто из них сколько сыграет, пока сложно. Плотность игр очень большая, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Идеальный тренеришка для агентов.
на каждого игрока основы должно быть по 2-3 запасных !!!!!!!!!!
Кто-то там из Питерских фанов уверял, что Семак не ноет, что Чердак все придумывает?
А теперь оказывается, помимо слабого состава, короткой скамейки, Зениту тяжело приходится из-за ужасных гостевых матчей АЖ в Самаре и Нижнем,а там и Москва... Какая тяжелая судьба Ростов с Краснодаром с упавшими челюстями читают нибось)))
Конечно тяжело Богданычу у него Родригао (резервный защитник) и Глушенков (ну тут понятно) выпали... и все некем играть! Сергеев который маринуется на банке имеет проблемы, Вендел играющий по 90 минут через неделю после тяжелейшей травмы тоже с проблемами, Мостовой и Ерохин баночники, тоже с проблемами, оказывается... Смешно ей богу. Богданыч наверно хочет убедить собственное руководство. Ну и наныть Соболева и Илича (а может Батракова уже нужно?).
У ЦСКА за всю историю такой трансфер один, а тут скамейка
И еще имеет наглости жаловаться
Я мог бы ответить встречной фантазией о том, как ты по вене ставишься, но правильно ли это?
Просто Семак гноит на банке игроков ротации, потом все удивляются, что они не могут выйти сыграть на уровне, если не играть или за сезон сыграть 60 минут в 6 матчах как Коваленко...