Семак о «Зените»: «Запаса прочности нет, травмы не позволяют ротировать состав. Стараемся побеждать, команда проводит хорошую работу»

Сергей Семак ответил на вопрос о наличие запаса прочности в составе «Зенита».

– Сергей Богданович, не впервые в этом сезоне два выездных матча на одной неделе. Насколько на этом этапе у «Зенита» есть запас прочности, чтобы одинаково эффективно выступать в двух турнирах?

– Запаса прочности нет в этом отношении.

Какие-то повреждения, микроповреждения и травмы не позволяют нам так, как хотелось бы, ротировать состав. Исходим из того, что есть для того, чтобы планомерно подходить и к одному, и к другому турниру.

Стараемся побеждать, пока и в чемпионате дела идут неплохо, и в Кубке. Значит, на данном отрезке команда хорошо работу проводит.

– Список травмированных, к сожалению, меняется довольно часто. Кто не сможет помочь команде в матче с «Пари НН»?

– Список достаточно обширный.

Из тех, кто точно не примет участие – это Родригао и Глушенков, которые продолжают реабилитацию и до перерыва, понятно, не сыграют.

Что касается других игроков, то есть целая группа футболистов, которая находится под большим вопросом. Маловероятно появление Горшкова, который также получил повреждение.

Что касается целой группы других игроков, у которых есть проблемы – и Мостовой, и Ерохин, и Сергеев, у того же Вендела проблемы. Есть и новичок.

Понять, кто из них сколько сыграет, пока сложно. Плотность игр очень большая, – сказал главный тренер « » .