Бразильским клубам предложили подписать Дуарте. Агент защитника «Спартака» ищет варианты для футболиста

Теги Спартак высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Алексис Дуарте Футбол

Алексис Дуарте может перейти в клуб из чемпионата Бразилии.

Кандидатуру 24-летнего центрального защитника «Спартака» предложили нескольким клубам из Бразилии, сообщает Metaratings.

Агент футболиста ищет варианты для футболиста применительно к дальнейшему продолжению карьеры.

Ранее появлялась информация о том, что главный тренер красно-белых Деян Станкович выступил за продажу парагвайца. В этом сезоне он еще не провел ни одного матча.

Алексис Дуарте выступает за «Спартак» с января 2023 года. Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.

12 комментариев
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Ну и зря, ещё мог пригодиться... Только адаптиривался и начал прогрессировать в паре с Бабичем ...
Получше всех наших паспортистов...
Лучше в аренду хотя бы отдать, если не вписывается в концепцию Станковича или скорее лимит на легионеров ...
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Нахрена? Пацан только раскрываться начал.
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Вот по Дуарте я вообще не понял.
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Если предложили бразильским клубам, значит Зенит тоже им интересуется?!
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печально. смотрелся топ-2 цз в Спартаке
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Как бы с водой не выплеснуть и ребёнка,Дуарте прийдя в клуб постоянно прогрессировал,став цепким и точным в передачах,да и атаках был замечен...
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ну абена получше выглядит, не боится, а Дуарте всегда с опаской играл
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Ответ Вячеслав Припузов
Ну и зря, ещё мог пригодиться... Только адаптиривался и начал прогрессировать в паре с Бабичем ... Получше всех наших паспортистов... Лучше в аренду хотя бы отдать, если не вписывается в концепцию Станковича или скорее лимит на легионеров ...
Я тоже увидел то же, что и вы. Прогрессировал, в паре с Бабичем смотрелся хорошо. Но пока Станкович дает результат и игра команды смотрится - ему виднее. Кроме Оренбурга у ваших провалов в обороне не было
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