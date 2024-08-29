Бразильским клубам предложили подписать Дуарте. Агент защитника «Спартака» ищет варианты для футболиста
Алексис Дуарте может перейти в клуб из чемпионата Бразилии.
Кандидатуру 24-летнего центрального защитника «Спартака» предложили нескольким клубам из Бразилии, сообщает Metaratings.
Агент футболиста ищет варианты для футболиста применительно к дальнейшему продолжению карьеры.
Ранее появлялась информация о том, что главный тренер красно-белых Деян Станкович выступил за продажу парагвайца. В этом сезоне он еще не провел ни одного матча.
Алексис Дуарте выступает за «Спартак» с января 2023 года. Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.
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