Бразильским клубам предложили подписать Дуарте. Агент защитника «Спартака» ищет варианты для футболиста

Алексис Дуарте может перейти в клуб из чемпионата Бразилии.

Кандидатуру 24-летнего центрального защитника « » предложили нескольким клубам из Бразилии, сообщает Metaratings.

Агент футболиста ищет варианты для футболиста применительно к дальнейшему продолжению карьеры.

Ранее появлялась информация о том, что главный тренер красно-белых Деян Станкович выступил за продажу парагвайца. В этом сезоне он еще не провел ни одного матча.

выступает за «Спартак» с января 2023 года. Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.