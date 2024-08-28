«Локомотив» выиграл 7 матчей подряд с общим счетом 19:4. Дальше – «Краснодар»
«Локомотив» продлил победную серию до 7 игр .
Команда Михаила Галактионова сегодня разгромила «Химки» (4:0) в Фонбет Кубке России.
Железнодорожники уступили «Динамо» 27 июля и после этого выиграли все матчи с общим счетом 19:4.
1 сентября «Локомотив» встретится с «Краснодаром» в Мир РПЛ.
Раньше эти сытые коты в виде Джордана, Самеда, Глушака и левых легионеров ….просто нервировали и вот сейчас прямо как Пердивом команда очистилась…
Яркий пример Сулейманова… парень каждый матч в кровь бьется, а когда забивает то бежит партнёров поздравлять кто пас выдал а не красоваться…..
Так что Тимуру и ко не звездиться и любит футбол в себе …! И результаты будут!!!
Митай очень порадовал, Сулейманова с дублем, был отлично заряжен, отыгрывал каждый эпизод. Резервисты так же картину не портили, Радиковский мега дебют !
Всех с 7 победой, команда вновь дарит радость !🚂
Галактионов – лучший тренер августа, без вариантов!)
А получилось неслабое такое обновление состава.
И здесь надо сказать спасибо президентам, начиная с Наумова, которые вкладывали и вкладывали в академию, понимая, что плодами воспользуется кто-то другой. Просто напомню, что МСА в Черкизово построил именно Наумов, наплевав на бумажки, а до него пацаны играли на асфальте. Смородская потом плевалась ядом, ну она по-другому не умеет, но не снесла арену, а порешала вопросики и оформила всё как надо.
Надеюсь, погода порадует, и в конце сентября еще получится сходить на шашлычок 🐽
Хотя сегодня был кайф в Черкизово вне зависимости от ...