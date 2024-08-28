«Локомотив» выиграл 7 матчей подряд с общим счетом 19:4. Дальше – «Краснодар»

Теги Локомотив Химки премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Михаил Галактионов Футбол

«Локомотив» продлил победную серию до 7 игр .

Команда Михаила Галактионова сегодня разгромила «Химки» (4:0) в Фонбет Кубке России.

Железнодорожники уступили «Динамо» 27 июля и после этого выиграли все матчи с общим счетом 19:4.

1 сентября «Локомотив» встретится с «Краснодаром» в Мир РПЛ.

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20 комментариев
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Меня как и других давних болельщиков Локо радует микроклимат в команде и отсутсвие понтов….
Раньше эти сытые коты в виде Джордана, Самеда, Глушака и левых легионеров ….просто нервировали и вот сейчас прямо как Пердивом команда очистилась…
Яркий пример Сулейманова… парень каждый матч в кровь бьется, а когда забивает то бежит партнёров поздравлять кто пас выдал а не красоваться…..
Так что Тимуру и ко не звездиться и любит футбол в себе …! И результаты будут!!!
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Продолжаем победную поступь, шикарная игра🔥 по хозяйски контролировали ход игры, без суеты, душили атаками и накрывали большую часть времени, разбавляли диагональными передачами.
Митай очень порадовал, Сулейманова с дублем, был отлично заряжен, отыгрывал каждый эпизод. Резервисты так же картину не портили, Радиковский мега дебют !
Всех с 7 победой, команда вновь дарит радость !🚂
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Двигаемся от матча к матчу!💪
Галактионов – лучший тренер августа, без вариантов!)
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Ответ Ден Ден
Двигаемся от матча к матчу!💪 Галактионов – лучший тренер августа, без вариантов!)
С момента назначения Галактионова ни один клуб не набрал больше очков в РПЛ, чем Локомотив. При этом в Локо постоянные сложности с составом - недовольный Дзюба, бунт Изидора, продажа Глушенкова, уход Миранчука, слабая селекция на фоне конкурентов. Для меня Галактионов лучший тренер России на данный момент.
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даешь отбивную из говядины!
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Если честно, когда потеряли Глушенкова, Миранчука, Жемалетдинова, Дзюбу - я думал, что здравствуй, *опа, новый год, будем биться за верхнюю восьмёрку.

А получилось неслабое такое обновление состава.

И здесь надо сказать спасибо президентам, начиная с Наумова, которые вкладывали и вкладывали в академию, понимая, что плодами воспользуется кто-то другой. Просто напомню, что МСА в Черкизово построил именно Наумов, наплевав на бумажки, а до него пацаны играли на асфальте. Смородская потом плевалась ядом, ну она по-другому не умеет, но не снесла арену, а порешала вопросики и оформила всё как надо.
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Локо играет просто потрясающе! С желанием на кураже, глоток свежего воздуха в РПЛ, особенно учитывая количество молодежи. Вот что значит доверять воспитанникам
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Ответ Пинающий Достоинства
Меня как и других давних болельщиков Локо радует микроклимат в команде и отсутсвие понтов…. Раньше эти сытые коты в виде Джордана, Самеда, Глушака и левых легионеров ….просто нервировали и вот сейчас прямо как Пердивом команда очистилась… Яркий пример Сулейманова… парень каждый матч в кровь бьется, а когда забивает то бежит партнёров поздравлять кто пас выдал а не красоваться….. Так что Тимуру и ко не звездиться и любит футбол в себе …! И результаты будут!!!
Команда очистилась немцами)
+17
-1
+16
На игру Митая приятно смотреть. Очень хотелось бы видеть его не только в играх Кубка
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0
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Классная атмосфера на стадионе. Приятно видеть полную Южную трибуну. Только Локо, только победа!
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Ответ xomamb
даешь отбивную из говядины!
Аппетит приходит во время еды! А пока медленно в углу поедаем свой стейк ;)
Надеюсь, погода порадует, и в конце сентября еще получится сходить на шашлычок 🐽
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Ответ xomamb
даешь отбивную из говядины!
Хочу хорошо прожаренный стейк!
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Красавцы учитывая состав
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Очень хочется победы! Важнейший отрезок из 3 матчей хотелось бы выиграть
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Джентльмены, Гай Ричи, там тоже ражили стейки, 🥩, но если Локомотив также будет побеждать, точно, с женой и детьми и с друзьями, отпразднуем по полной программе, вперёд паровоз.🚂
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Вот в воскресенье и посмотрим. "Матч за матчем" - хорошая тактика.

Хотя сегодня был кайф в Черкизово вне зависимости от ...
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Мало кто ожидал от ЛОКО такой уверенной, мощной, изобретательной игры. Точно команда способна бороться за чемпионство.
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Ответ Михо
Локо играет просто потрясающе! С желанием на кураже, глоток свежего воздуха в РПЛ, особенно учитывая количество молодежи. Вот что значит доверять воспитанникам
Если у тебя на подходе Раков и Батраков, которые по своим возрастам котировались как топы, тогда - да - можно доверять воспитанникам. Если больших талантов нет - то ты хоть обдоверяйся - результата не будет
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Ответ azfotki
Команда очистилась немцами)
Немножко потемнело, чуть-чуть)
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