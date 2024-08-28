«Локомотив» выиграл 7 матчей подряд с общим счетом 19:4. Дальше – «Краснодар»

«Локомотив» продлил победную серию до 7 игр .

Команда Михаила Галактионова сегодня разгромила « » (4:0) в Фонбет Кубке России.

Железнодорожники уступили «Динамо» 27 июля и после этого выиграли все матчи с общим счетом 19:4.

1 сентября « » встретится с «Краснодаром» в Мир .