«Локомотив» лидирует в группе В Кубка России с 9 очками после 3 туров. «Ростов» – 2-й с 6 баллами
«Локомотив» выиграл все три матча в Фонбет Кубке России.
Команда Михаила Галактионова сегодня разгромила «Химки» (4:0), и теперь у нее 9 очков.
Железнодорожники опережают «Ростов» на 3 балла. «Химки» идут третьими с 3 очками, а замыкает таблицу группы В «Оренбург», проигравший все матчи.
Только Локомотив
Навсегдаааа!!!
И ведь не вымученные победы, а н размашисто и на кураже! Душа радуется🎉
И только Локомотииив...Великий Локомотив...навсегдааааааа....
Вот такую?