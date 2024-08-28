«Локомотив» лидирует в группе В Кубка России с 9 очками после 3 туров. «Ростов» – 2-й с 6 баллами

Теги Локомотив Ростов Химки премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Оренбург Михаил Галактионов Футбол

«Локомотив» выиграл все три матча в Фонбет Кубке России.

Команда Михаила Галактионова сегодня разгромила «Химки» (4:0), и теперь у нее 9 очков.

Железнодорожники опережают «Ростов» на 3 балла. «Химки» идут третьими с 3 очками, а замыкает таблицу группы В «Оренбург», проигравший все матчи.

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20 комментариев
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Локо в атакееее,береги соперник сракииии)))
+39
-6
+33
Ответ Илья Коски
Казалось бы Локо после ухода многих лидеров, будет явно обескровлен, а он вопреки всему расправил крылья
Тренеру видимо заслуженные ветераны больше мешали, чем помогали)
+22
0
+22
Локо в огне!
+22
-1
+21
Казалось бы Локо после ухода многих лидеров, будет явно обескровлен, а он вопреки всему расправил крылья
+13
0
+13
По праву ! Локомотив на ходу✊
+11
-1
+10
Такие матчи я могу смотреть по два на день) Когда любимая команда весь матч только и делает, что атакует, а воспитанники забивают голы!
+10
0
+10
Ответ azfotki
Локо в атакееее,береги соперник сракииии)))
И только Локомотив,
Только Локомотив
Навсегдаааа!!!
+10
-1
+9
Давненько не помню такого разгона от нашего Паровоза!💪🏻
И ведь не вымученные победы, а н размашисто и на кураже! Душа радуется🎉
+7
0
+7
Ответ Оксолиновая Мразь
И только Локомотив, Только Локомотив Навсегдаааа!!!
Шалала лалала лалаааааа
И только Локомотииив...Великий Локомотив...навсегдааааааа....
+8
-1
+7
Весь матч доминировали, круто! Молодцы! Не сбавлять!
+3
0
+3
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
https://www.sports.ru/football/tournament/russian-cup/table/ Вот такую?
да, блин все обыскал не могу найти где она находится, только таблицы чемпионатов есть, спасибо)
+3
0
+3
Ответ Диванный дядя
Что удивитедьного,кубок никому не нужен,это так для команд разминка среди недели,товарищеские матчи и не более
Ну по сути и чемпионат не нужен, еврокубков же нет, так что ли?
+3
0
+3
почему бы не сделать таблицу кубка?
+2
0
+2
Ответ Антон Кирпилянский
почему бы не сделать таблицу кубка?
https://www.sports.ru/football/tournament/russian-cup/table/
Вот такую?
+2
0
+2
Везде первые,так держать!
+3
-1
+2
Ответ Илья Коски
Казалось бы Локо после ухода многих лидеров, будет явно обескровлен, а он вопреки всему расправил крылья
а что локомотив себе враг что бы убрать сильных сильных и остаться в жопе таблицы Локо видит Батракова ага игрок одаренный значит глушенкова можно отпустить локо с новыми лидерами это нормально)))
+3
-1
+2
Ответ Антон Кирпилянский
да, блин все обыскал не могу найти где она находится, только таблицы чемпионатов есть, спасибо)
https://www.livescore.in/ru/standings/dnMdKtbf/IDPSohXb/#/IDPSohXb/table/overall
+1
0
+1
Ответ Антон Кирпилянский
да, блин все обыскал не могу найти где она находится, только таблицы чемпионатов есть, спасибо)
Пожалуйста. Под новостью тег "Фонбет Кубок России", на него надо нажать.
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Ответ Антон Кирпилянский
да, блин все обыскал не могу найти где она находится, только таблицы чемпионатов есть, спасибо)
Набери в Яндексе : таблица кубка РФПЛ сезона 2024 /2025!
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