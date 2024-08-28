«Локомотив» лидирует в группе В Кубка России с 9 очками после 3 туров. «Ростов» – 2-й с 6 баллами

«Локомотив» выиграл все три матча в Фонбет Кубке России.

Команда Михаила Галактионова сегодня разгромила « » (4:0), и теперь у нее 9 очков.

Железнодорожники опережают « » на 3 балла. «Химки» идут третьими с 3 очками, а замыкает таблицу группы В « », проигравший все матчи.