Арриго Сакки: «Ювентус» никогда не показывал великолепного футбола, он побеждал благодаря экономической и политической мощи. Посмотрим, дадут ли Мотте работать так, как он хочет»

Арриго Сакки дал оценку работе главных тренеров «Ювентуса» и «Милана».

« очень хорош, и я говорю это потому, что бывал на его тренировках в «Болонье».

Но нужно учитывать две вещи. Во-первых, он выпускал на первые матчи молодых футболистов, которые еще не сформировались в полной мере и, возможно, считают простыми некоторые ситуации, не являющиеся таковыми.

Во-вторых, исторически сложилось так, что « » никогда не показывал великолепного футбола. Посмотрим, даст ли новое руководство работать Мотте так, как он хочет. Прежде «Ювентус» побеждал благодаря экономической и политической мощи, а не благодаря своей игре.

Что касается Фонсеки, нужно дать время, прежде чем выносить суждения. Я бы сказал, что надо дать ему поработать. Его команда в показывала хороший футбол, насколько я помню. А « » не показатель, там слишком сложно работать, никто там себя не проявляет», – сказал бывший главный тренер « ».