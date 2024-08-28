Арриго Сакки: «Ювентус» никогда не показывал великолепного футбола, он побеждал благодаря экономической и политической мощи. Посмотрим, дадут ли Мотте работать так, как он хочет»

Теги Рома Милан Чемпионат Украины по футболу Шахтер Ювентус Тиаго Мотта серия А Италия Болонья Арриго Сакки Паулу Фонсека Футбол

Арриго Сакки дал оценку работе главных тренеров «Ювентуса» и «Милана».

«Мотта очень хорош, и я говорю это потому, что бывал на его тренировках в «Болонье».

Но нужно учитывать две вещи. Во-первых, он выпускал на первые матчи молодых футболистов, которые еще не сформировались в полной мере и, возможно, считают простыми некоторые ситуации, не являющиеся таковыми.

Во-вторых, исторически сложилось так, что «Ювентус» никогда не показывал великолепного футбола. Посмотрим, даст ли новое руководство работать Мотте так, как он хочет. Прежде «Ювентус» побеждал благодаря экономической и политической мощи, а не благодаря своей игре.

Что касается Фонсеки, нужно дать время, прежде чем выносить суждения. Я бы сказал, что надо дать ему поработать. Его команда в Украине показывала хороший футбол, насколько я помню. А «Рома» не показатель, там слишком сложно работать, никто там себя не проявляет», – сказал бывший главный тренер «Милана».

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7 комментариев
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Ответ Александр Попов
Ну, конечно, не показывал. С составами без архизвезд до 3 финалов ЛЧ подряд доходил в середине 90х. Уж точно не Челси Моура.
в 90ых Сериал был сильнейшей лигой и в этой лиге сильнейшей командой был Ювентус. Зидан это не архизвезда? Или Дель Пьеро? Или Индзаги? Не пиши больше такую чушь здесь есть люди кто смотрел футбол в90 ых
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Бред больного старика
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Шок контент!
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И в итоге, что он этим хотел сказать?
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Несите деду таблетки уже
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