Копмейнерс перейдет в «Ювентус» из «Аталанты» за 52+7 млн евро. Хавбек пройдет медосмотр в среду

Тен Копмейнерс переходит в «Ювентус».

Как сообщает инсайдер , туринцы договорились с «Аталантой» о трансфере полузащитника за 52+7 млн евро. Нидерландец подпишет с « » 5-летний контракт.

Ожидается, что отправится в Турин для завершения трансфера уже сегодня вечером, если « » подпишет все необходимые документы. Медосмотр для нового клуба запланирован на среду.