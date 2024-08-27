Копмейнерс перейдет в «Ювентус» из «Аталанты» за 52+7 млн евро. Хавбек пройдет медосмотр в среду
Тен Копмейнерс переходит в «Ювентус».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, туринцы договорились с «Аталантой» о трансфере полузащитника за 52+7 млн евро. Нидерландец подпишет с «Ювентусом» 5-летний контракт.
Ожидается, что Копмейнерс отправится в Турин для завершения трансфера уже сегодня вечером, если «Аталанта» подпишет все необходимые документы. Медосмотр для нового клуба запланирован на среду.
Вот с флангами может быть перебор, если Санчо еще купят, а они похоже купят.