Копмейнерс перейдет в «Ювентус» из «Аталанты» за 52+7 млн евро. Хавбек пройдет медосмотр в среду

Теги Аталанта Ювентус серия А Италия возможные трансферы Тен Копмейнерс Фабрицио Романо Футбол

Тен Копмейнерс переходит в «Ювентус».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, туринцы договорились с «Аталантой» о трансфере полузащитника за 52+7 млн евро. Нидерландец подпишет с «Ювентусом» 5-летний контракт.

Ожидается, что Копмейнерс отправится в Турин для завершения трансфера уже сегодня вечером, если «Аталанта» подпишет все необходимые документы. Медосмотр для нового клуба запланирован на среду.

27 комментариев
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Отличное ТО. Джунтоли красавец.
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Добро пожаловать! Отличный трансфер!
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ну наконец то, в самом конце нахватали парней нормальных.
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Ответ Barsenoga
Развели старуху на посредственого футболера в его возрасте мой месси уже имел 5 золотых мечей а чем может похватсатся этот копмейнерс.
даже не надо в профиль заходить, чтоб узнать диагноз
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Уже очевидно, что Ювентус единственный, кто может не позволить Интеру взять второе скудо подряд. У Милана нет баланса, Наполи даже с Конте в лучшем случае топ-4, в Аталанту слабо верится. Про Рому, Лацио, Фио, Болонью вообще молчу.
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Ответ Bosk
Куда им столько? Дуглас на лавке сидит, Гонсалеса вроде купили, сейчас и его. Вот им весело на лавке будет).
под осень все - кубок, чемпионат и ЛЧ
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Неплохо так Юве усиливается
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Ответ Kubinec_
даже не надо в профиль заходить, чтоб узнать диагноз
Даже не надо заходить в профиль, чтобы узнать новичка, который вообще не выкупает Барсеногу
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Редакторы, может я упустил, конечно. Но можно в материалы добавить аналитику с трансферами клубов серии А в это ТО? Рома много покупала, Юве. Интересно
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Дербанят Аталанту потихоньку.
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Хочется верить, что нидер оправдает вложенные в него - 52+7 млн евро☝️ уже за 1-2 года.👍🤌
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Ну Юве весьма не дурно прикупился, главное чтобы заиграли
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А В Аталанту второго Миранчука)
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Джун, родной, давай еще Калимуэндо на смену Милику и можно заканчивать)
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Вот что значит системный профессионал у руля! Полный газ!
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Ответ JuVero
Отличное ТО. Джунтоли красавец.
Ага, всё провернул тихо и без шума
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Ответ JuVero
Отличное ТО. Джунтоли красавец.
Согласен
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Куда им столько? Дуглас на лавке сидит, Гонсалеса вроде купили, сейчас и его. Вот им весело на лавке будет).
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Ответ Bosk
Куда им столько? Дуглас на лавке сидит, Гонсалеса вроде купили, сейчас и его. Вот им весело на лавке будет).
Коп чуть ли не главная хотелка Юве в это ТО. Место для него есть - под Влаховичем в центре, где сейчас Йылдыз играет. Турка можно на фланг или замену, он пока сыроват для регулярной игры в основе.

Вот с флангами может быть перебор, если Санчо еще купят, а они похоже купят.
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Ответ MrGudba
Коп чуть ли не главная хотелка Юве в это ТО. Место для него есть - под Влаховичем в центре, где сейчас Йылдыз играет. Турка можно на фланг или замену, он пока сыроват для регулярной игры в основе. Вот с флангами может быть перебор, если Санчо еще купят, а они похоже купят.
Я про Дугласа думал что под основу, но пока что даже полноценно на замене не играет.
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еще Санчо не помешает - бабуля, соберись, 3 дня ТО осталось!
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Нихуахуа
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