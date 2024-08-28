«Краснодар» лидирует в группе C Кубка России с 9 очками в 3 матчах. У ЦСКА 5 баллов и 2-е место

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Ахмат Краснодар Пари НН Мурад Мусаев Футбол

«Краснодар» выиграл все три матча в Фонбет Кубке России.

Команда Мурада Мусаева сегодня одолела «Пари НН» в гостях – 1:0.

После трех туров «быки» лидируют в группе С, набрав 9 очков. На второй строчке – ЦСКА (5), на третьей – «Ахмат» (3), на четвертой – нижегородцы (1).

18 сентября «Краснодар» встретится в Кубке с армейцами.

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8 комментариев
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Мне понравилась игра, но надо что то делать с реализацией. Опять забили всего 1 мяч, при XG >2
+7
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+7
походу в этой группе уже все было решено после жеребьевки что

краснодар и ЦСКА выйдут в путь рпл
ахмат в путь регионов

а пари сойдет с дистанции и переключиться в рпл
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Ивич бы уже выиграл кубок.
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Ответ Владислав Сабельников
Мне понравилась игра, но надо что то делать с реализацией. Опять забили всего 1 мяч, при XG >2
Ну вроде как это в пределах допустимого от нормы. 1 XG не равно 1 гол
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Ответ Дмитрий Иванов
Ну вроде как это в пределах допустимого от нормы. 1 XG не равно 1 гол
Тут проблема тянется весь сезон.
23/24 - голы 45, xg - 45,1
24/25 - голы 6, xg - 9,16 (худшее отклонение в лиге)
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Ответ Алексей Колесников
походу в этой группе уже все было решено после жеребьевки что краснодар и ЦСКА выйдут в путь рпл ахмат в путь регионов а пари сойдет с дистанции и переключиться в рпл
Ну ахмат без бериши и богосаваца больше кандидат на вылет
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