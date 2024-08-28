«Краснодар» лидирует в группе C Кубка России с 9 очками в 3 матчах. У ЦСКА 5 баллов и 2-е место

«Краснодар» выиграл все три матча в Фонбет Кубке России.

Команда Мурада Мусаева сегодня одолела « » в гостях – 1:0.

После трех туров «быки» лидируют в группе С, набрав 9 очков. На второй строчке – (5), на третьей – « » (3), на четвертой – нижегородцы (1).

18 сентября « » встретится в Кубке с армейцами.