«Краснодар» лидирует в группе C Кубка России с 9 очками в 3 матчах. У ЦСКА 5 баллов и 2-е место
«Краснодар» выиграл все три матча в Фонбет Кубке России.
Команда Мурада Мусаева сегодня одолела «Пари НН» в гостях – 1:0.
После трех туров «быки» лидируют в группе С, набрав 9 очков. На второй строчке – ЦСКА (5), на третьей – «Ахмат» (3), на четвертой – нижегородцы (1).
18 сентября «Краснодар» встретится в Кубке с армейцами.
краснодар и ЦСКА выйдут в путь рпл
ахмат в путь регионов
а пари сойдет с дистанции и переключиться в рпл
23/24 - голы 45, xg - 45,1
24/25 - голы 6, xg - 9,16 (худшее отклонение в лиге)