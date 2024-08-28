«Локо» хочет продлить Тикнизяна до 2028-го на улучшенных условиях (Metaratings)

«Локомотив» намерен подписать новый контракт с Наиром Тикнизяном.

По данным Metaratings.ru, новое соглашение будет рассчитано до конца 2028 года и предполагает улучшенные условия. Тикнизян желает продлить соглашение с железнодорожниками, если до конца трансферного окна у него не появятся варианты из европейских лиг.

25-летний футболист выступает за «Локомотив» с августа 2021 года. На счету защитника 16 голов и 14 результативных передач в 96 матчах. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Действующий контракт с « » рассчитан до конца сезона 2026 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6,5 млн евро.