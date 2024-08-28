«Локо» хочет продлить Тикнизяна до 2028-го на улучшенных условиях (Metaratings)

Теги Локомотив премьер-лига Россия Наир Тикнизян Футбол

«Локомотив» намерен подписать новый контракт с Наиром Тикнизяном.

По данным Metaratings.ru, новое соглашение будет рассчитано до конца 2028 года и предполагает улучшенные условия. Тикнизян желает продлить соглашение с железнодорожниками, если до конца трансферного окна у него не появятся варианты из европейских лиг.

25-летний футболист выступает за «Локомотив» с августа 2021 года. На счету защитника 16 голов и 14 результативных передач в 96 матчах. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Действующий контракт Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан до конца сезона 2026 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6,5 млн евро.

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7 комментариев
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Ну хуже никому от этого не будет. Тем более если нет конкретики в плане предложений из зарубежных клубов. А в другой российский клуб идти смысла нет.
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таки и продлит.
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Такси с первого сентября дорожает, где-то в новостях видел
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Да, и что касается заграницы. Вот такие варианты как Венгрия, Кипр, Сербия это для наших игроков либо совсем молодых либо "сбитых лётчиков". Как Севикян сделал делать не стоит - смысла вообще никакого, разве что выдать на голову более высокие показатели чем все там присутствующие и уехать, если повезёт, в условные Базель или Ред Булл Зальцбург, а вот из них уже можно в топ-лигу шагнуть.
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Тикнизян условия слишком хорошими и требует понижения зарплаты.
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Думаю Тики продлится,он перед переходом в Локо,продлился с ЦСКА на 5 лет. Думаю и тут тоже продлится.
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