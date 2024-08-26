«Севилья» о Тикнизяне: «Наира в клубе не будет. Мы уже подписали Барко из «Брайтона»
В «Севилье» опровергли интерес к Наиру Тикнизяну.
Ранее появлялась информация, что испанский клуб хотел арендовать защитника у «Локомотива» с выкупом за 5 млн евро.
– «Севилья» еще хочет подписать Тикнизяна?
– Мы уже подписали левого защитника Валентина Барко из «Брайтона». Тикнизяна в «Севилье» не будет, – сказал директор «Севильи» по связям с общественностью Альваро Рамирес.
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