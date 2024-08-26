«Севилья» о Тикнизяне: «Наира в клубе не будет. Мы уже подписали Барко из «Брайтона»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Севилья Ла Лига возможные трансферы Наир Тикнизян Футбол

В «Севилье» опровергли интерес к Наиру Тикнизяну.

Ранее появлялась информация, что испанский клуб хотел арендовать защитника у «Локомотива» с выкупом за 5 млн евро.

– «Севилья» еще хочет подписать Тикнизяна?

– Мы уже подписали левого защитника Валентина Барко из «Брайтона». Тикнизяна в «Севилье» не будет, – сказал директор «Севильи» по связям с общественностью Альваро Рамирес.

Тикнизян – журналистам после 3:2 с «Ростовом»: «Новости совсем не читаете? Думал, про «Севилью» спросите»

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12 комментариев
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Ответ S<>M
Барко в Аргентине столько, как Педро в Бразилии
Но всех вместе не хватит даже на половину всех Траоре
+39
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+39
Барко в Аргентине столько, как Педро в Бразилии
+30
-4
+26
Мужик, ты новости совсем не читал??
+16
0
+16
Ответ ChecoPerezzz
Комментарий удален пользователем
Мало ли в Аргентине Барко!
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+3
Наир, проведи один сезон на высоком уровне и всякие севильи в очередь выстроятся)
+2
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+1
Комментарий удален пользователем
Мне одному кажется, что «слухи» и «инсайды» по поводу перехода в очередной «великий клуб» только вредят и игре, и репутации игрока? Странно, что агенты этого не понимают и продолжают это унизительное сватовство и игру в слухи. Удачи Наиру в сезоне и дальнейшей карьере, но читать про его очередные успехи на мировом футбольном рынке уже становится неловко. Даже Титов «переходил в Баварию» менее громко.
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Наир, кстати, малость сдал, в качестве игры по сравнению с прошлым сезоном. Будто бы против собственной воли вынужден играть в обороне.
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Ответ Penarol
Мне одному кажется, что «слухи» и «инсайды» по поводу перехода в очередной «великий клуб» только вредят и игре, и репутации игрока? Странно, что агенты этого не понимают и продолжают это унизительное сватовство и игру в слухи. Удачи Наиру в сезоне и дальнейшей карьере, но читать про его очередные успехи на мировом футбольном рынке уже становится неловко. Даже Титов «переходил в Баварию» менее громко.
Во времена "перехода" Титова в Баварию не было такого повсеместного доступа в интернет просто)
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