«Севилья» о Тикнизяне: «Наира в клубе не будет. Мы уже подписали Барко из «Брайтона»

В «Севилье» опровергли интерес к Наиру Тикнизяну.

Ранее появлялась информация, что испанский клуб хотел арендовать защитника у « » с выкупом за 5 млн евро.

– « » еще хочет подписать ?

– Мы уже подписали левого защитника Валентина Барко из «Брайтона». Тикнизяна в «Севилье» не будет, – сказал директор «Севильи» по связям с общественностью Альваро Рамирес.

Тикнизян – журналистам после 3:2 с «Ростовом»: «Новости совсем не читаете? Думал, про «Севилью» спросите»