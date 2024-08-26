Тикнизян – журналистам после 3:2 с «Ростовом»: «Новости совсем не читаете? Думал, про «Севилью» спросите»

Наир Тикнизян пошутил над журналистами после матча с «Ростовом» (3:2) в Мир РПЛ.

– Новости совсем не читаете? Думал, про «Севилью» спросите.

– Команда на первом месте. Есть мысли о чемпионстве?

– Нет, вы знаете, как все устроено. Только первые шесть туров прошли. Мы идем плотно в таблице, не смысла говорить об этом.

– С « » можно играть?

– Несмотря на то что «Зенит» – лучшая команда России, мы уже второй год подряд видим, что ему составляют конкуренцию. «Зенит» дает играть, с ним можно играть на равных, – сказал защитник московского клуба.

«Севилья» готовит новое предложение по Тикнизяну – это может быть платная аренда или покупка за 6 млн евро максимум. «Локомотив» хочет 8 млн (Иван Карпов)