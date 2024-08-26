Тикнизян – журналистам после 3:2 с «Ростовом»: «Новости совсем не читаете? Думал, про «Севилью» спросите»

Теги Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия Севилья возможные трансферы Матч ТВ Наир Тикнизян Футбол

Наир Тикнизян пошутил над журналистами после матча с «Ростовом» (3:2) в Мир РПЛ.

– Новости совсем не читаете? Думал, про «Севилью» спросите.

– Команда на первом месте. Есть мысли о чемпионстве?

– Нет, вы знаете, как все устроено. Только первые шесть туров прошли. Мы идем плотно в таблице, не смысла говорить об этом.

– С «Зенитом» можно играть?

– Несмотря на то что «Зенит» – лучшая команда России, мы уже второй год подряд видим, что ему составляют конкуренцию. «Зенит» дает играть, с ним можно играть на равных, – сказал защитник московского клуба. 

«Севилья» готовит новое предложение по Тикнизяну – это может быть платная аренда или покупка за 6 млн евро максимум. «Локомотив» хочет 8 млн (Иван Карпов)

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9 комментариев
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Глупый что ли, из Севильи жену на работу в Останкино возить далеко
+39
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Ответ Чебурашка от Гены
Не понял я. Тикнизял начал вью со своего вопроса?
Это называется игра на опережение. )
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Сдаётся мне, что его супруга инструктирует, как разговаривать с журналистами.
+17
-5
+12
Не понял я. Тикнизял начал вью со своего вопроса?
+11
-4
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Хорош)
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Кажется было в составе 8 воспитанников академии Локо.Было б интересно узнать об работе академий всех клубов где есть,их финансировании и эффективности....Вот она:новая нефть!
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Севильский цирюльник
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