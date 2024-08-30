Спортс’’ организует благотворительный джерси-забег 14 сентября в Лужниках

Теги Лужники любительский спорт Благотворительность Бег Забег Календарь стартов Футбол

14 сентября Спортс’’ совместно с беговым сообществом Уралхим Run Factory, благотворительным фондом «Спорт для Жизни» и спорткомплексом «Лужники» проведет в Москве первый благотворительный джерси-забег, направленный на поддержку и развитие спорта для людей с инвалидностью.

Мероприятие пройдет в формате community run. Это забег, организованный сообществом, где главная цель – не спортивные достижения, а объединение людей ради активного отдыха и поддержки здорового образа жизни.

Забег соберет болельщиков самых разных клубов. Центральным элементом станет джерси – символ приверженности любимой команде, важнейший атрибут фанатской культуры и способ выразить свою поддержку. 

Участники смогут выбрать дистанцию 1,5 км или 5 км, выступая в форме футбольной, баскетбольной, хоккейной, бейсбольной или другой спортивной команды. Сбор – в субботу, 14 сентября, в 13:00 на базе Уралхим Run Factory (Лужнецкая набережная, д. 24, метро Воробьевы горы), старт в 14:00 на базе, а финал – у кромки поля Большой Спортивный Арены Лужники, важнейшего места в истории российского и зарубежного спорта.

Участие в забеге доступно только для лиц старше 18 лет, необходимо пройти регистрацию на сайте или в приложении Run Factory и оплатить слот. Стоимость – 1000 рублей.

Собранные средства будут направлены на организацию бесплатных тренировок для подопечных фонда «Спорт для Жизни» в рамках «Марафона в Темноте». Эта флагманский проект, который помогает людям с инвалидностью по зрению заниматься спортом. Уже более десяти лет фонд активно способствует развитию инклюзии и доступности любительского спорта в России.

Следить за новостями забега можно в телеграм-каналах Уралхим Run Factory и Гуляш | Забег в джерси от Спортса’‘.

Опубликовал Sports

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    5 комментариев
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    Буду, однозначно.

    Такой старый дед в джерси Айлендерс. Если не сложно, не обгоняйте, пожалуйста!
    +15
    0
    +15
    Предварительно мэр Москвы будет в Москва-реке заплыв делать?
    +2
    0
    +2
    Ответ Gord Lane
    Буду, однозначно. Такой старый дед в джерси Айлендерс. Если не сложно, не обгоняйте, пожалуйста!
    Cрочное дополнение !
    Жена тоже побежит. Особые приметы : джерси Айлендерс, с номером 10 и фамилией Park. На спине, автограф Скотти Боумана ( получен мной, лично)
    Огромная просьба, во избежание конфликтных ситуаций, пропускать ее вперед.
    +1
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    Комментарий удален пользователем
    Ответ superbro
    Комментарий удален пользователем
    А где желтизна?
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