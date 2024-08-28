«Барсе» интересен Симакан. «РБ Лейпциг» просит за защитника 50 млн евро, каталонцы не могут позволить себе трансфер этим летом (Foot Mercato)
«Барселона» проявляет интерес к Мохамеду Симакану.
По информации Foot Mercato, каталонский клуб запрашивал информацию о защитнике «РБ Лейпциг», способном играть как на фланге, так и в центре обороны.
Отмечается, что «Барселоне» будет сложно осуществить трансфер Симакана, поскольку «РБ Лейпциг» запрашивает за француза не менее 50 миллионов евро. На данный момент каталонцы не готовы выплатить эту сумму.
Ранее также сообщалось об интересе к Симакану со стороны «Ливерпуля» и «Ювентуса».
Контракт 24-летнего защитника с «Лейпцигом» действует до 2027 года. Со статистикой игрока можно ознакомится здесь.
Да!
Красивая…
За 50 отдам, новый! брать будете?!
Ну мы сейчас тут походим по рынку, посмотрим и …точно точно к вам вернёмся
это как я понимаю следующий тренер зенита