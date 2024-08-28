«Барсе» интересен Симакан. «РБ Лейпциг» просит за защитника 50 млн евро, каталонцы не могут позволить себе трансфер этим летом (Foot Mercato)

Теги бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы РБ Лейпциг Мохамед Симакан Футбол

«Барселона» проявляет интерес к Мохамеду Симакану.

По информации Foot Mercato, каталонский клуб запрашивал информацию о защитнике «РБ Лейпциг», способном играть как на фланге, так и в центре обороны.

Отмечается, что «Барселоне» будет сложно осуществить трансфер Симакана, поскольку «РБ Лейпциг» запрашивает за француза не менее 50 миллионов евро. На данный момент каталонцы не готовы выплатить эту сумму.

Ранее также сообщалось об интересе к Симакану со стороны «Ливерпуля» и «Ювентуса».

Контракт 24-летнего защитника с «Лейпцигом» действует до 2027 года. Со статистикой игрока можно ознакомится здесь.

27 комментариев
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Сергей Богданович Симакан
+66
-3
+63
Придётся ломать полсостава, чтобы его потом зарегистрировать)
+33
-8
+25
Ответ Денис Домецкий
А барса вообще что нибудь может себе позволить ?
Может позволить себе интересоваться игроками, на этом полномочия как бы все.
+21
-3
+18
Симакан есть?
Да!
Красивая…
За 50 отдам, новый! брать будете?!
Ну мы сейчас тут походим по рынку, посмотрим и …точно точно к вам вернёмся
+11
-1
+10
А барса вообще что нибудь может себе позволить ?
+9
-2
+7
Ответ Nogoi89
Сергей Богданович Симакан
АХАХАХХАХАХА, топ,
это как я понимаю следующий тренер зенита
+10
-3
+7
Ответ Barsenoga
Каждый игрок хочет играть в великой барсе поэтому игроки готовы разрывать контракты и через три страны на такси ехать в мою котолонию пусть этот симонян делает тоже самое.
Или наоборот как это сделал Гюндоган
+8
-2
+6
а кредитку Альфа банка (365 дней без процентов) они себе уже оформляли?
+4
0
+4
Ответ войд
Комментарий скрыт
🤡
+8
-4
+4
Классика: интересуется - не хватает денег. Так не интересуйтесь, если не хватает денег, блин!
+4
-1
+3
Выкинут Ольмо через год и возьмут Симакана
+7
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+2
Точно Симакан,а не Севикян?)
+2
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Да не нужен - Барса Б и так выиграет чемпионат . Конечно это не смешно , но походу - в этом сезоне на скамейке в каждом матче будут одни пацаны !
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Ответ Пинающий Достоинства
Симакан есть? Да! Красивая… За 50 отдам, новый! брать будете?! Ну мы сейчас тут походим по рынку, посмотрим и …точно точно к вам вернёмся
И Севикян есть.
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Ответ Денис Домецкий
А барса вообще что нибудь может себе позволить ?
Может, купить одного игрока продав/отпустив для этого пять других. И когда это закончится, не понятно.
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А севикян им не интересен ?
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Больше чем клуб
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Каталонцы не могут позволить себе трансфер примерно до никогда
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Поступили новые рычаги ?
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Почему?
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