«Барсе» интересен Симакан. «РБ Лейпциг» просит за защитника 50 млн евро, каталонцы не могут позволить себе трансфер этим летом (Foot Mercato)

«Барселона» проявляет интерес к Мохамеду Симакану.

По информации Foot Mercato, каталонский клуб запрашивал информацию о защитнике « », способном играть как на фланге, так и в центре обороны.

Отмечается, что «Барселоне» будет сложно осуществить трансфер , поскольку «РБ Лейпциг» запрашивает за француза не менее 50 миллионов евро. На данный момент каталонцы не готовы выплатить эту сумму.

Ранее также сообщалось об интересе к Симакану со стороны «Ливерпуля» и «Ювентуса».

Контракт 24-летнего защитника с «Лейпцигом» действует до 2027 года. Со статистикой игрока можно ознакомится здесь.