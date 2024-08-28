Флик о 2:1 с «Райо»: «Первые минуты прошли не так, как мы хотели, во 2-м тайме «Барса» играла намного лучше. Мы справедливо набрали 3 очка»
Ханс-Дитер Флик высказался о победе «Барселоны» над «Райо Вальекано».
Каталонский клуб выиграл матч 3-го тура Ла Лиги со счетом 2:1.
«Первые минуты матча прошли не так, как мы хотели. Мы недостаточно хорошо прессинговали и действовали не очень хорошо с мячом. Во втором тайме мы играли намного лучше. Я думаю, что мы справедливо набрали 3 очка.
Марк Берналь получил травму. Она выглядит не очень хорошо. Мы победили, это хорошо, но когда заходишь в раздевалку, видно, что никто не доволен», – сказал главный тренер «Барселоны».
Я ненавижу этот футбол
Видимо гонка за чемпионство будет гораздо интереснее, да к тому же Атлетико усилился неплохо!