Флик о 2:1 с «Райо»: «Первые минуты прошли не так, как мы хотели, во 2-м тайме «Барса» играла намного лучше. Мы справедливо набрали 3 очка»

Ханс-Дитер Флик высказался о победе «Барселоны» над «Райо Вальекано».

Каталонский клуб выиграл матч 3-го тура со счетом 2:1.

«Первые минуты матча прошли не так, как мы хотели. Мы недостаточно хорошо прессинговали и действовали не очень хорошо с мячом. Во втором тайме мы играли намного лучше. Я думаю, что мы справедливо набрали 3 очка.

получил травму. Она выглядит не очень хорошо. Мы победили, это хорошо, но когда заходишь в раздевалку, видно, что никто не доволен», – сказал главный тренер «Барселоны».