Флик о 2:1 с «Райо»: «Первые минуты прошли не так, как мы хотели, во 2-м тайме «Барса» играла намного лучше. Мы справедливо набрали 3 очка»

Теги Барселона Ла Лига Райо Вальекано Ханс-Дитер Флик Марк Берналь Футбол

Ханс-Дитер Флик высказался о победе «Барселоны» над «Райо Вальекано».

Каталонский клуб выиграл матч 3-го тура Ла Лиги со счетом 2:1. 

«Первые минуты матча прошли не так, как мы хотели. Мы недостаточно хорошо прессинговали и действовали не очень хорошо с мячом. Во втором тайме мы играли намного лучше. Я думаю, что мы справедливо набрали 3 очка. 

Марк Берналь получил травму. Она выглядит не очень хорошо. Мы победили, это хорошо, но когда заходишь в раздевалку, видно, что никто не доволен», – сказал главный тренер «Барселоны».

31 комментарий
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Лишь бы Бернала пронесло, любимый игрок академии, я это второй раз не переживу уже
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17 лет пацану, главный талант академии на позиции и кресты
Я ненавижу этот футбол
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Черт с этим матчем, там Бернал похоже с крестами…
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Если у Берналя кресты, то это не просто невезение, это просто какое-то проклятие…
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Последний раз Барселона победила в Кампо-де-Вальекас ( стадион Райо Вальекано, в Ла лиге) 6 лет назад. Суарес сделал дубль в 90 минуте. Из этих составах только остался Тер Штеган. Проклятие разбита!
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Уже третий матч смотрю Барселону. Так, чисто для интереса. Хотел посмотреть что сделал Флик с командой после Хави. И вместо "владение ради владения"(при всем уважении к Хави) Барса стала играть в вертикальный футбол.
Видимо гонка за чемпионство будет гораздо интереснее, да к тому же Атлетико усилился неплохо!
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Правильные слова, так начинать нельзя, надеюсь учтётся в будущем. А Берналю здоровья, очень мне нравится, просто умничка.
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Если бы не эти проблемы с финансами, Барса бы забрала уже давно себе Ла Лигу и не отдавала, но у нас постоянные травмы а мы даже себе замену игрокам взять не можем
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Капец, у Барсы все будут с крестами страдать?
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Ответ Bazilic
17 лет пацану, главный талант академии на позиции и кресты Я ненавижу этот футбол
Да подождите вы, до МРТ ничего непонятно пока, может и пронесёт.
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Ответ kvn9
Да подождите вы, до МРТ ничего непонятно пока, может и пронесёт.
Все похоже, такое редко опровергают
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Ответ BurBon
Если с найк переподпишут контракт до закрытия ТО, надо срочно брать опорника.
а кого, просто к примеру?
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Ответ Bazilic
17 лет пацану, главный талант академии на позиции и кресты Я ненавижу этот футбол
Не слежу за Берналем, но здесь скорее всего не повезло парню. По моему это не из-за нагрузки.
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Ответ kvn9
А что, сообщили уже? Не видел.
Почти все авторитетные источники по Барсе про кресты написали
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Ответ Bazilic
Лишь бы Бернала пронесло, любимый игрок академии, я это второй раз не переживу уже
порвал кресты( сезон точно мимо(лишь бы не карьера
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Ответ Bazilic
Лишь бы Бернала пронесло, любимый игрок академии, я это второй раз не переживу уже
не пронесло
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в Барсе постоянно ломаются полузащитники. То Педри вылетит, то Гави с Френки. Какой-то кошмар.
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Жалко Марка Берналя, так хорошо начиналось, 6 месяцев на полное восстановление, каждый сезон нелепые травмы😟
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Если с найк переподпишут контракт до закрытия ТО, надо срочно брать опорника.
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Вам не кажется что должны были быть еще два тайма по 15 минут?
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Ответ Давид Агамян
не пронесло
Да, не пронесло….
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Ответ Bazilic
Лишь бы Бернала пронесло, любимый игрок академии, я это второй раз не переживу уже
Говорят кресты
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Ответ Bazilic
Лишь бы Бернала пронесло, любимый игрок академии, я это второй раз не переживу уже
Прогноз который дают, это минус сезон для парня
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Ответ Bazilic
Все похоже, такое редко опровергают
А что, сообщили уже? Не видел.
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Вообще другой футбол у Барселоны стал, раньше как-то все плавно что ли было в 60 ФПС, а сейчас как будто 30, нет, я не говорю что это плохо, просто как-то все разрывисто стало, очень быстрые перемещения мяча. Ну здесь хотя бы у каждого футболиста есть своя роль, в отличие от футбола Хави где они не знали что вообще делать, да и вообще я считаю для такого футбола как раньше показывала барса нужны действительно топ игроки подходящие под этот стиль, типа Хави, Иньеста, бускетса и тд
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Ответ игрочишка всея руси
Начало флика похож на первый год хави.дальше больше посмотрим
Пока игроки в составе не закончатся
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Ответ TIMUROVICH
Вам не кажется что должны были быть еще два тайма по 15 минут?
Просто Сото Градо так тащил Барсу, что аж свисток на пол часа раньше дал
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Нужна уже крупная победа,надоели эти 2:1)Надеюсь в субботу Вальядолид укатают в газон
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