Ямаль забивает или ассистирует в 7 матчах подряд – с 1/8 финала Евро-2024. Сегодня – пас Ольмо в матче с «Райо»

Теги Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу Райо Вальекано Евро-2024 Дани Ольмо Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль совершил результативное действие в 7-м матче подряд.

В последний раз вингер покидал поле без гола или ассиста 24 июня – тогда ему не удалось отличиться в игре за сборную Испании против Албании на групповом этапе Евро-2024.

В дальнейшем футболист отдал по голевому пасу в матчах против Грузии, Германии и Англии, а также забил Франции. Вернувшись в «Барселону», Ямаль сделал результативную передачу в игре с «Валенсией» и забил «Атлетику». Сегодня же он ассистировал Дани Ольмо в матче Ла Лиги против «Райо Вальекано».

Подробно со статистикой 17-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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28 комментариев
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До сих пор в голосину ору, что у 17 летнего пацана в ПО сборных больше результативных действий, чем у Роналду за 11 турниров:))🤣🤣🤣🤣🤣
+103
-14
+89
Ответ rigobersong
До сих пор в голосину ору, что у 17 летнего пацана в ПО сборных больше результативных действий, чем у Роналду за 11 турниров:))🤣🤣🤣🤣🤣
Ламина стоит сравнивать с лучшими, сравнение с Роналду тут ни к чему
+77
-12
+65
Только бы Ламина травмы обошли стороной !
Играет не как 17-летний игрок, а как уже давным-давно опытный игрок.
+35
-2
+33
Игрок одного сезона, максимум 15-ти
+13
-1
+12
ГЕНИЙ!
+10
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+10
Надеюсь станет будующим Месси. В 17лет играет лучше чем Роналду и Месси в его же возрасте)
+10
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+8
как же он играет… это не Фати вам даже, ток бы не сглазить
+5
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+4
Ответ купи-продай
распиаренный брусок ;)
Буду единственным, кто выкупил сарказм
+5
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+4
Ямаль несомненно лучший молодой игрок!
+5
-2
+3
Ответ Budabuda
Месси не станет, а вот достичь уровня Анри вполне реально.
Всякое может быть. Думаю, что мало кто ожидал, что Месси превзойдет Марадону, когда ему было 17. Надо просто не ждать от Ямаля уровня Месси, а так начало конечно мега обещающее. Главное без травм
+3
0
+3
Ответ Алексей Прядко
Надеюсь станет будующим Месси. В 17лет играет лучше чем Роналду и Месси в его же возрасте)
Месси не станет, а вот достичь уровня Анри вполне реально.
+4
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+3
Ответ поколение пепси
Комментарий удален пользователем
Что значит станет топом?
Он уже готовый топ игрок
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Ответ Bazilic
Ламина стоит сравнивать с лучшими, сравнение с Роналду тут ни к чему
Ты абсолютно прав!
+3
-2
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Ответ Демид Маркович
Типичный диванный критик и хейтер Роналду! Очнись дурачок! Криштиану - один из лучших футболистов в истории! Его рекорды не сосчитать!!
Для начала сосчитай его голы и голевые в плей-офф ЧМ
+1
0
+1
Ответ Bazilic
Ламина стоит сравнивать с лучшими, сравнение с Роналду тут ни к чему
Это было не просто смело, это было ###### как смело!
+7
-6
+1
Ответ купи-продай
распиаренный брусок ;)
Который делает результат)
+1
0
+1
Комментарий удален пользователем
Ответ Салесар
Всякое может быть. Думаю, что мало кто ожидал, что Месси превзойдет Марадону, когда ему было 17. Надо просто не ждать от Ямаля уровня Месси, а так начало конечно мега обещающее. Главное без травм
Сколько их было ? Новых Марадон и новых Пеле?)
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Рождение гения
+1
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Впечатляет. Главное не перенагружать парня, как никак в его возрасте организм ещё хрупкий.
Но судя по всему Лапорта и Флик собираются его весь сезон гонять по полю. Ничем хорошим это не закончится.
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