Ямаль забивает или ассистирует в 7 матчах подряд – с 1/8 финала Евро-2024. Сегодня – пас Ольмо в матче с «Райо»
Ламин Ямаль совершил результативное действие в 7-м матче подряд.
В последний раз вингер покидал поле без гола или ассиста 24 июня – тогда ему не удалось отличиться в игре за сборную Испании против Албании на групповом этапе Евро-2024.
В дальнейшем футболист отдал по голевому пасу в матчах против Грузии, Германии и Англии, а также забил Франции. Вернувшись в «Барселону», Ямаль сделал результативную передачу в игре с «Валенсией» и забил «Атлетику». Сегодня же он ассистировал Дани Ольмо в матче Ла Лиги против «Райо Вальекано».
Подробно со статистикой 17-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Играет не как 17-летний игрок, а как уже давным-давно опытный игрок.
Он уже готовый топ игрок
Но судя по всему Лапорта и Флик собираются его весь сезон гонять по полю. Ничем хорошим это не закончится.