Ямаль забивает или ассистирует в 7 матчах подряд – с 1/8 финала Евро-2024. Сегодня – пас Ольмо в матче с «Райо»

Ламин Ямаль совершил результативное действие в 7-м матче подряд.

В последний раз вингер покидал поле без гола или ассиста 24 июня – тогда ему не удалось отличиться в игре за сборную Испании против Албании на групповом этапе .

В дальнейшем футболист отдал по голевому пасу в матчах против Грузии, Германии и Англии, а также забил Франции. Вернувшись в «Барселону», сделал результативную передачу в игре с «Валенсией» и забил «Атлетику». Сегодня же он ассистировал в матче Ла Лиги против « ».

Подробно со статистикой 17-летнего игрока можно ознакомиться здесь.