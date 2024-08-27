Роналду о будущем: «Не знаю, когда завершу карьеру – через 2 или 3 года... Это будет в «Аль-Насре», вероятно. Я счастлив в Саудовской Аравии»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду не планирует уходить из «Аль-Насра» до завершения карьеры.

«Не знаю, когда завершу карьеру – через два или три года... Но, вероятно, это случится здесь, в «Аль-Насре».

Я очень счастлив в этом клубе, чувствую себя хорошо в этой стране. Я счастлив играть в Саудовской Аравии и хочу продолжать», – сказал 39-летний форвард в интервью каналу NOW.

Роналду перешел в клуб из Эр-Рияда по ходу сезона-2022/23. В прошлом сезоне португалец забил 35 голов в 31 матче чемпионата Саудовской Аравии и стал его лучшим бомбардиром. 

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28 комментариев
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Человеку почти 40, играет в свое удовольствие. Выиграл почти трофеи в карьере, а его до сих пор тут поливают с ног до головы. Что же вы будете делать когда он закончит)
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Ответ Barsenoga
Позорное завершение карьеры 4 года без трофеев и ведь находились школьники которые сравнивали его с моим великим мессе который продалжает брать титул за титулом подтверждая статус самово титулованого игрока в истории фубтола.
не понимаю ни одних глоров, ни лругих. и Месси, и Роналду лучшие игроки своего поколения, все всём доказали. смысл их щас сравнивать, дайте отдохнуть ребятам в Америке и Аравии.
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Кришти, играй в СА хоть до 50! но сборную оставь в покое 🙏
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Ответ Barsenoga
Еще пару лет и стечет гель с волос затем вытечет ботокс с лица и члена и станет португалец среднестатестическим пользователем спортса которово забудут как бекхема зидана гути и прочих распиареных за пару сезонов футболеров и только моего месси запомнят в истории как лучшего бомбардира ла лиги эль класики лиги чемпионов и чемпионатов мира где он давил пенальтиста в каждом очном матче виска барса.
Скорую, срочно скорую! Тут тяжелый случай!
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Не трогайте блогера.
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Ответ Barsenoga
Позорное завершение карьеры 4 года без трофеев и ведь находились школьники которые сравнивали его с моим великим мессе который продалжает брать титул за титулом подтверждая статус самово титулованого игрока в истории фубтола.
Забавно. Но толстовато. Тренируйтесь ещё.
+9
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+3
Ответ Микель Венгер
не понимаю ни одних глоров, ни лругих. и Месси, и Роналду лучшие игроки своего поколения, все всём доказали. смысл их щас сравнивать, дайте отдохнуть ребятам в Америке и Аравии.
для некоторых -иэто смысл жизни, заниматься такой ерундой
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Ответ Barsenoga
Еще пару лет и стечет гель с волос затем вытечет ботокс с лица и члена и станет португалец среднестатестическим пользователем спортса которово забудут как бекхема зидана гути и прочих распиареных за пару сезонов футболеров и только моего месси запомнят в истории как лучшего бомбардира ла лиги эль класики лиги чемпионов и чемпионатов мира где он давил пенальтиста в каждом очном матче виска барса.
Так он не лучший бомбардир ЛЧ и даже не лучший ассистент))
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Ответ Угараю_с_вас
Человеку почти 40, играет в свое удовольствие. Выиграл почти трофеи в карьере, а его до сих пор тут поливают с ног до головы. Что же вы будете делать когда он закончит)
"почти трофеи" это правильно сказано 😁а так, хороший игрок был в свое время
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Налетели защитники и свидетели тысячи одной симуляции роналды на поле уношу лучи величия моего месси на другую ветку.
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Великий. Мопси никогда не сравниться с настоящим королём футбола.
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Да уж понятно, что в Аль Насрулле какой-нибудь завершишь
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Великая лига. Туда идут все топ футболисты. Не то что бургер лига с чмопси и скамейчуком
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Ответ Barsenoga
Позорное завершение карьеры 4 года без трофеев и ведь находились школьники которые сравнивали его с моим великим мессе который продалжает брать титул за титулом подтверждая статус самово титулованого игрока в истории фубтола.
Роналду в своей жизни выиграл всё. И за разные клубы. Позорно - это когда сбегаешь из Барселоны к шейхам в ПСЖ и не можешь выиграть ЛЧ. А потом в составе топовой сборной выигрываешь ЧМ, а тебе ещё левые ЗМ дают просто так. При этом твоя любимая Барселона еле концы с концами сводит, не может кого-то зарегистрировать вовремя в очередной раз. А Роналду триумфально везде сыграл, всего добился. И является лучшим игроком в истории. А не игроком системы Барселоны. Без Хави и Иньесты даже ЛЧ не смог выиграть.
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Ответ rigobersong
Лицо к осмотру:)) Месси🤴🇦🇷🥇 😎😎😎 Величайший 😎😎😎 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🥇🥇🥇🥇🥇🥇💪💪💪💪💪💪 8 ЗМ✅ 6 раз МВП турнира сборных✅ 4 раза МВП финала сборных✅ МЧМ, Олимпиада, Финалиссима, 2КА и ЧМ - флеш-рояль со сборной✅ 2 раза лучший игрок ЧМ✅ Самый результативный игрок гол+пас ЧМ✅ Самый результативный игрок гол+пас Копа✅ Лучший бомбардир топ-5 лиг в истории✅ Лучший ассистент в истории✅ Самый титулованный игрок в истории✅ 6 Золотых бутс✅ Самый результативный игрок Эль-Классико✅ Самый результативный игрок против топ-50 сборных мира✅ 2 требла✅ Единственный игрок в истории делавший пента-трик голов и голевых передач✅ Лучший в истории футбола✅ Кринжтиану - рональду🍓🐬🇵🇹🐓 0 голов в ПО ЧМ 0 голевых в ПО ЧМ 0 медалей на ЧМ 1 из 11 выигранных крупных турниров, и то не принес никакой пользы в финале, на что уже открыто говорят игроки вроде Фонте:)) 7 титулов из 7ми проиграл в пустыне:)) CR7🐓, Siuuuuuu🐬
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