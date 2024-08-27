Роналду о будущем: «Не знаю, когда завершу карьеру – через 2 или 3 года... Это будет в «Аль-Насре», вероятно. Я счастлив в Саудовской Аравии»

Криштиану Роналду не планирует уходить из «Аль-Насра» до завершения карьеры.

«Не знаю, когда завершу карьеру – через два или три года... Но, вероятно, это случится здесь, в « ».

Я очень счастлив в этом клубе, чувствую себя хорошо в этой стране. Я счастлив играть в Саудовской Аравии и хочу продолжать», – сказал 39-летний форвард в интервью каналу NOW.

перешел в клуб из Эр-Рияда по ходу сезона-2022/23. В прошлом сезоне португалец забил 35 голов в 31 матче чемпионата Саудовской Аравии и стал его лучшим бомбардиром.