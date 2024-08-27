Николич о 2:0 с «Ахматом»: «ЦСКА набрал очень важные 3 очка в день рождения клуба. В Грозном всегда неприятно играть»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Ахмат Марко Николич Матч ТВ Футбол

Главный тренер ЦСКА Марко Николич подвел итоги игры с «Ахматом».

Армейцы одержали победу со счетом 2:0 в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. 

– Тяжелая игра, тяжелое поле и погода. В Грозном всегда неприятно играть. У ЦСКА была уже четвертая игра на Юге России в августе.

Надо поздравить ЦСКА с победой, команда набрала очень важные три очка в день рождения клуба. Наши замены сработали, было видно, что нам удалось сразу изменить игру и начать создавать моменты. Двигаемся дальше, впереди игра с «Химками».

– Вы уже до игры планировали эти замены? Или идея пришла во время матча?

– Легко сейчас быть умным. Конечно, план на игру есть всегда, но и он может меняться по ходу игры по разным причинам. У нас было несколько различных сценариев перед матчем, но это футбол. Бывает так, что замены работают, а иногда – нет. Когда они работают, то ты самый умный и хороший тренер, когда не сработают – плохой. Но это все часть футбола.

– Удивила ли вас агрессивная игра «Ахмата» в первом тайме?

– Нет, не удивила. В этом не было чего‑то особенного, просто были тяжелые условия, а у «Ахмата» была высокая мотивация. «Ахмат» очень силен на своем поле, и мы знали, что нужно удерживать счет. Рады, что не пропустили и забили два мяча. Нам надо продолжать работать над качеством игры, – сказал Николич.

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Следующий тур с Химками мы ждём. Вот где будет проверка. Кроме шуток.
+17
-1
+16
Армейцы с победой! Ураааа!!!)))
+11
0
+11
1 гол прям как из ЛЧ)
+11
0
+11
Ответ jqzn88xn6n
Следующий тур с Химками мы ждём. Вот где будет проверка. Кроме шуток.
это да... там Зе, а бывшие армейцы почти всегда забивают ЦСКА... сколько случаев: Фернандес, Медина, Гогниев, Мамаев, Жирков, Семак...
+5
0
+5
Товарищ Адиев, может скажешь что нибудь, может вы знаете, что обороняясь весь матч вдесятером с любой командой вам не выиграть. С такой игрой вам и в первой линии делать нечего.
+1
0
+1
этот матч показал, что ЦСКА некем усиливать основной состав, Глебов сырой, Жемалетдинов и Койта, неизвестно, когда наберут форму.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий