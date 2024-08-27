Николич о 2:0 с «Ахматом»: «ЦСКА набрал очень важные 3 очка в день рождения клуба. В Грозном всегда неприятно играть»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич подвел итоги игры с «Ахматом».

Армейцы одержали победу со счетом 2:0 в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

– Тяжелая игра, тяжелое поле и погода. В Грозном всегда неприятно играть. У ЦСКА была уже четвертая игра на Юге России в августе.

Надо поздравить ЦСКА с победой, команда набрала очень важные три очка в день рождения клуба. Наши замены сработали, было видно, что нам удалось сразу изменить игру и начать создавать моменты. Двигаемся дальше, впереди игра с «Химками».

– Вы уже до игры планировали эти замены? Или идея пришла во время матча?

– Легко сейчас быть умным. Конечно, план на игру есть всегда, но и он может меняться по ходу игры по разным причинам. У нас было несколько различных сценариев перед матчем, но это футбол. Бывает так, что замены работают, а иногда – нет. Когда они работают, то ты самый умный и хороший тренер, когда не сработают – плохой. Но это все часть футбола.

– Удивила ли вас агрессивная игра «Ахмата» в первом тайме?

– Нет, не удивила. В этом не было чего‑то особенного, просто были тяжелые условия, а у «Ахмата» была высокая мотивация. « » очень силен на своем поле, и мы знали, что нужно удерживать счет. Рады, что не пропустили и забили два мяча. Нам надо продолжать работать над качеством игры, – сказал .