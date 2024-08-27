Гладилин о «Спартаке»: «Два равных состава – нужно ставить задачу выиграть Кубок России, бороться за чемпионство»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Чемпионат.com Динамо Махачкала Валерий Гладилин Футбол

Валерий Гладилин считает, что «Спартак» должен бороться за два трофея.

Команда под руководством Деяна Станковича сыграет с махачкалинским «Динамо» в 3-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра состоится сегодня, начало – в 19:30 по московскому времени. Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартак» имеет два равных состава, и все футболисты в матче с «Динамо» Махачкала будут выкладываться по полной. Поэтому махачкалинцам будет очень сложно.

«Спартак» должен ставить задачу выиграть Кубок России, а также бороться за чемпионство. Имея два равноценных состава, можно варьировать игроками и не бояться нагрузок.

Никакого преимущества у махачкалинцев в характере не будет. У них не стоит задача выиграть Кубок. Они приедут в Москву, чтобы просто поиграть в футбол и попробовать добиться хорошего результата. А главная задача – уцелеть в РПЛ», – сказал бывший игрок красно-белых. 

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12 комментариев
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Опа, и тут уже 2 равных состава) а всего лишь ничья с 30 минутами в большинстве
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Ну, вот, бесят такие ярлыки. Какие два состава равноценных у Спартака? То же самое пишут про Зенит, нету такого понятия, как 2 равноценных состава. Такого даже у реала нет.
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В Спартаке есть костяк: Максименко, Бабич, Литвинов, Пруцев, Барко, Угальде (даже если кто-то из них не играет в конкретном матче).
Есть обойма: Селихов, Чернов, Рябчук, Умяров, Бонгонда и потенциально Маркиньос с Жозе.
И есть все остальные, среди которых надо разбираться, что они делают, для чего они клубу, кого из них растить и тянуть к обойме, а кого заменить и усилиться.
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Не вижу в Спартаке равных и настолько же сильных дублеров Угальде, Барко, Умярову, Бабичу и Максименко.
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У Зенита 3 состава, у Спартака - 2. У кого ещё сколько?
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Вот такие вот "советчики" опять наговорят пурги всякой, а потом прилипает, мол, болельщики или руководство Спартака кому-то что-то говорили/обещали...
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Я бы смог, добавил про себя Гладилин
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каких два состава??? первый тайм с Махачкалой показал, что дарить, надо менять почти всех: хлуся, Зина, игнатов, пруцев не впечатляет, бразилы не о чем, а вот Суринама пока не плох
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Где Николсон!? Не пойму, где???
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Вот и второй состав себя показал во всю красу
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Ответ Vadimkabkbk
Опа, и тут уже 2 равных состава) а всего лишь ничья с 30 минутами в большинстве
и молодеж!
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