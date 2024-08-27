Гладилин о «Спартаке»: «Два равных состава – нужно ставить задачу выиграть Кубок России, бороться за чемпионство»

Валерий Гладилин считает, что «Спартак» должен бороться за два трофея.

Команда под руководством Деяна Станковича сыграет с махачкалинским «Динамо» в 3-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра состоится сегодня, начало – в 19:30 по московскому времени. Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартак» имеет два равных состава, и все футболисты в матче с « » Махачкала будут выкладываться по полной. Поэтому махачкалинцам будет очень сложно.

« » должен ставить задачу выиграть Кубок России, а также бороться за чемпионство. Имея два равноценных состава, можно варьировать игроками и не бояться нагрузок.

Никакого преимущества у махачкалинцев в характере не будет. У них не стоит задача выиграть Кубок. Они приедут в Москву, чтобы просто поиграть в футбол и попробовать добиться хорошего результата. А главная задача – уцелеть в », – сказал бывший игрок красно-белых.