Гладилин о «Спартаке»: «Два равных состава – нужно ставить задачу выиграть Кубок России, бороться за чемпионство»
Валерий Гладилин считает, что «Спартак» должен бороться за два трофея.
Команда под руководством Деяна Станковича сыграет с махачкалинским «Динамо» в 3-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра состоится сегодня, начало – в 19:30 по московскому времени. Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Спартак» имеет два равных состава, и все футболисты в матче с «Динамо» Махачкала будут выкладываться по полной. Поэтому махачкалинцам будет очень сложно.
«Спартак» должен ставить задачу выиграть Кубок России, а также бороться за чемпионство. Имея два равноценных состава, можно варьировать игроками и не бояться нагрузок.
Никакого преимущества у махачкалинцев в характере не будет. У них не стоит задача выиграть Кубок. Они приедут в Москву, чтобы просто поиграть в футбол и попробовать добиться хорошего результата. А главная задача – уцелеть в РПЛ», – сказал бывший игрок красно-белых.
Есть обойма: Селихов, Чернов, Рябчук, Умяров, Бонгонда и потенциально Маркиньос с Жозе.
И есть все остальные, среди которых надо разбираться, что они делают, для чего они клубу, кого из них растить и тянуть к обойме, а кого заменить и усилиться.