«Ман Сити» отреагировал на воссоединение Oasis, опубликовав видео с победным голом Гюндогана «Вилле» в 2022-м: «Мы любим великие камбэки!😍»
«Манчестер Сити» поздравил с воссоединением группу Oasis.
Сегодня британская рок-группа объявила о воссоединении спустя 15 лет после распада и анонсировала гастрольный тур по Великобритании и Ирландии следующим летом. Отметим, что лидеры Oasis Ноэль и Лиам Галлахеры являются болельщиками «Манчестер Сити».
Аккаунт «горожан» в твиттере сделал репост анонса тура Oasis и опубликовал видео гола Илкая Гюндогана на 81-й минуте матча с «Астон Виллой» в последнем туре АПЛ-2021/22, благодаря которому «Манчестер Сити» одержал победу и стал чемпионом Англии, опередив «Ливерпуль» на одно очко.
«Нам нравятся великие камбэки!» – говорится в сообщении клуба.
- Ай сэйд мэйбиииииии
Whatever you say
Yeah I know it’s alright
Вотэва ай чуз энд синг зе блюз
Иф ай вонт