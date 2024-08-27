«Ман Сити» отреагировал на воссоединение Oasis, опубликовав видео с победным голом Гюндогана «Вилле» в 2022-м: «Мы любим великие камбэки!😍»

«Манчестер Сити» поздравил с воссоединением группу Oasis.

Сегодня британская рок-группа объявила о воссоединении спустя 15 лет после распада и анонсировала гастрольный тур по Великобритании и Ирландии следующим летом. Отметим, что лидеры Oasis и Лиам Галлахеры являются болельщиками «Манчестер Сити».

Аккаунт «горожан» в твиттере сделал репост анонса тура Oasis и опубликовал видео гола на 81-й минуте матча с « » в последнем туре АПЛ-2021/22, благодаря которому « » одержал победу и стал чемпионом Англии, опередив «Ливерпуль» на одно очко.

«Нам нравятся великие камбэки!» – говорится в сообщении клуба.