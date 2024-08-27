«Ман Сити» отреагировал на воссоединение Oasis, опубликовав видео с победным голом Гюндогана «Вилле» в 2022-м: «Мы любим великие камбэки!😍»

Теги Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Илкай Гюндоган Ноэль Галлахер соцсети музыка Футбол

«Манчестер Сити» поздравил с воссоединением группу Oasis.

Сегодня британская рок-группа объявила о воссоединении спустя 15 лет после распада и анонсировала гастрольный тур по Великобритании и Ирландии следующим летом. Отметим, что лидеры Oasis Ноэль и Лиам Галлахеры являются болельщиками «Манчестер Сити».

Аккаунт «горожан» в твиттере сделал репост анонса тура Oasis и опубликовал видео гола Илкая Гюндогана на 81-й минуте матча с «Астон Виллой» в последнем туре АПЛ-2021/22, благодаря которому «Манчестер Сити» одержал победу и стал чемпионом Англии, опередив «Ливерпуль» на одно очко.

«Нам нравятся великие камбэки!» – говорится в сообщении клуба.

34 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
- А что ты сказал насчет воссоединения Оазиса?
- Ай сэйд мэйбиииииии
+89
-4
+85
Событие года пока что! Раз эти парни помирились, значит и кто угодно тоже может - верим!
+61
-4
+57
еще бы Kasabian вернули Тома Мейгана, в Лестере бы оценили
+41
-2
+39
Ответ bombadil
- А что ты сказал насчет воссоединения Оазиса? - Ай сэйд мэйбиииииии
Ю Ганна би зэ уан ху сэйвз мэ...
+31
-2
+29
Ответ Непристойное предложение
Ю Ганна би зэ уан ху сэйвз мэ...
Энд афтээээ оооолллл…
+28
-2
+26
Ответ 4adikovski007
Событие года пока что! Раз эти парни помирились, значит и кто угодно тоже может - верим!
тонкое замечание.
+24
-1
+23
Ответ bombadil
Эн афтэ оооооооооооооол...
ё май вандервооол!
+23
-2
+21
Ответ rusik krasav4ik
еще бы Kasabian вернули Тома Мейгана, в Лестере бы оценили
Касабиан без мейхана превратились в кавер группу. А сольно мейхан живьем звучит офигенно. Прям 2004 год вернул
+12
-1
+11
Ответ 4adikovski007
Событие года пока что! Раз эти парни помирились, значит и кто угодно тоже может - верим!
Было бы славно, действительно сильное событие
+6
-1
+5
Ответ Непристойное предложение
Ю Ганна би зэ уан ху сэйвз мэ...
Эн афтэ оооооооооооооол...
+6
-2
+4
Помню, был на гиге Лиама на фесте в Бельгии, так он выходил на сценупод запись с трибун болел МС и орал "Бельгия, спасибо за Кевина де Брюйне")
+4
0
+4
Моя любимая бритпоп группа.
+3
0
+3
Донт лук бак ин энгер ай хёрд ю сэй...) Пусть даже в качестве(возможно!) коммерческого "чёса" это выглядит ожившей в реальности ностальгией) когда мы но воссоединении этих двух любимо-ненавидимых антагонистов-братьёфф узнали не из тематических пабликов вконтактных, но на Спортсе)
+5
-2
+3
По такому случаю было бы неплохо снова оформить требл
+5
-3
+2
Ответ rusik krasav4ik
еще бы Kasabian вернули Тома Мейгана, в Лестере бы оценили
Там судя по всему уже с концами, но Том и в сольном творчестве себя неплохо чувствует
+3
-1
+2
Как бы братья Галлахеры до следующего лета и соответственно намечающегося тура снова вдрызг на 15 лет не разругались, для них это, как чихнуть.
+1
0
+1
Ответ фанат спартака с 1967
Комментарий скрыт
Шикарная группа и музыка. И сольные работы Лиама отличные. "Позорище" это другое, оно иначе называется.
+3
-2
+1
Ответ Westmoreland
You’re my wondervall...
Whatever you do

Whatever you say

Yeah I know it’s alright
+2
-1
+1
You’re my wondervall...
+3
-2
+1
Ответ Vatikan
первый раз слышу про эту группу
Соболезную
+2
-1
+1
Еще они честь этого должны презентовать новую игровую форму.
0
0
0
Ай эм фриииии, ту би вотэвэ ай
Вотэва ай чуз энд синг зе блюз
Иф ай вонт
0
0
0
Ответ bombadil
- А что ты сказал насчет воссоединения Оазиса? - Ай сэйд мэйбиииииии
Красавцы))))
0
0
0
Ответ Непристойное предложение
Касабиан без мейхана превратились в кавер группу. А сольно мейхан живьем звучит офигенно. Прям 2004 год вернул
в Алмату приезжает в сентябре, надеюсь тоже вернуться в 2000-е))
+1
-1
0
Ответ Vatikan
первый раз слышу про эту группу
Видимо, вы не особо интересуетесь рок-музыкой. Oasis – одна из главных британских рок-групп последних 30 лет.
0
0
0
Ответ Андрей Меньшиков
Видимо, вы не особо интересуетесь рок-музыкой. Oasis – одна из главных британских рок-групп последних 30 лет.
"не особо" мягко сказано. вообще не интересуюсь. поэтому, наверное, первый раз слышу
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий