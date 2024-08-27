Сергеев не сыграет с «Акроном» из-за болезни. Форвард «Зенита» не поехал с командой в Самару

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России травмы Матч ТВ Иван Сергеев Юрий Горшков Страхиня Эракович Акрон Здоровье Футбол

Сергей Семак заявил, что Иван Сергеев не сыграет с «Акроном» из-за болезни.

Петербургский клуб сыграет с «Акроном» в 3-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:15 по московскому времени. 

– Почему в Самару не приехал Иван Сергеев?

– Иван заболел. Вчера мы его потеряли на эту игру. То же самое произошло с Юрой Горшковым уже сегодня утром. Оба в игре не участвуют.

– С другой стороны, в составе Эракович.

– Это результат того, что он не сыграл полный матч со «Спартаком». Во‑вторых, он пропускает следующую игру. И, наконец, мы должны думать обо всех игроках в обойме, чтобы все получали игровую практику в нужном объеме, – сказал главный тренер «Зенита»

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Все-равно Сергеева сдавать в аренду в КС, могли привезти в Самару и оставить там.
+5
-1
+4
От Сергеева в последнее время никакой пользы, увы. Думаю, что сегодня играл бы в старте и имел бы хорошую возможность перезагрузиться против смешанного состава Акрона, а вылетел и теперь снова будет ждать шанса или получать по 10 минут, хотя с приходом нового трансфера и то вряд ли.
+3
-1
+2
Похоже он нашёл методички Фернандеша.
+1
0
+1
Сергеев итак в среднем играл по четыре минуты, а с приходом аргентинца пожалуй совсем сник. Пора в аренду.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий