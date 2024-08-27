Сергеев не сыграет с «Акроном» из-за болезни. Форвард «Зенита» не поехал с командой в Самару

Сергей Семак заявил, что Иван Сергеев не сыграет с «Акроном» из-за болезни.

Петербургский клуб сыграет с « » в 3-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:15 по московскому времени.

– Почему в Самару не приехал ?

– Иван заболел. Вчера мы его потеряли на эту игру. То же самое произошло с Юрой Горшковым уже сегодня утром. Оба в игре не участвуют.

– С другой стороны, в составе Эракович.

– Это результат того, что он не сыграл полный матч со «Спартаком». Во‑вторых, он пропускает следующую игру. И, наконец, мы должны думать обо всех игроках в обойме, чтобы все получали игровую практику в нужном объеме, – сказал главный тренер « »