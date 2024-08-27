Райт о заменах тен Хага: «Если кто-то может выиграть матч для «МЮ», это Бруну, почему ты снимаешь его? Уходя с поля, он как бы говорил: «Что за черт? Не могу в это поверить»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Иан Райт Брайтон Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг Футбол

Иан Райт раскритиковал Эрик тен Хага за замену Бруну Фернандеша.

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» (1:2) на выезде в матче 2-го тура АПЛ

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг заменил полузащитника Бруну Фернандеша на 79-й минуте матча при счете 1:1. 

«В этом матче произошло много вещей, которые я просто не мог понять или предсказать. Например, я не понимаю, почему он убрал Бруну и перешел на такую оборонительную тактику. Почему ты снимаешь его с игры?

Когда он уходил с поля, он на самом деле улыбался и смеялся. Он как бы говорил: «Что за черт? Я не могу в это поверить». Такое впечатление у меня сложилось. Если кто-то и может выиграть для тебя матч, так это Бруну Фернандеш», – заявил экс-форвард сборной Англии.

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27 комментариев
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Ответ Lavinka
Бруну не меняют - Хаг плохой загоняет игроков и они получают травмы. Бруну меняют - Хаг плохой снимает важного игрока.
В данном конкретном матче чего именно добился ТХ поменяв его на Мактома?
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Соглашусь, менять Бруно нельзя, даже если тот проводит неудачный матч. По сути единственный кто может создать момент
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Ответ Тумбочка Тевеса
Попробовал Зиркзе на позиции Бруно и показал почему продать Мактома правильное решение
Бруно же распасовщик, кстати единственный на тот момент, ибо Каз уже с трудом дышал.
Насчёт замены на Мактома.
Тренер выпустил игрока, которого практически закрыли с Наполи что было критически важно для осуществления трансфера Угарте.
А если бы Мактом травму получил?
Нелепый и глупый Тенхаговский ход, который еще и поражением обернулся.
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+4
Ответ Lavinka
Бруну не меняют - Хаг плохой загоняет игроков и они получают травмы. Бруну меняют - Хаг плохой снимает важного игрока.
Причем тот же Райт осенью говорил, что Бруну подает плохой пример своим партнерам, а теперь вещает, что он «выигрывает игры» (а партнеры типа так, рядом стоят).
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+3
Ответ Dred
Бруно же распасовщик, кстати единственный на тот момент, ибо Каз уже с трудом дышал. Насчёт замены на Мактома. Тренер выпустил игрока, которого практически закрыли с Наполи что было критически важно для осуществления трансфера Угарте. А если бы Мактом травму получил? Нелепый и глупый Тенхаговский ход, который еще и поражением обернулся.
Ну тогда Бруно вообще нельзя менять - он же распасовщик!
Зиркзе был на поле - вполне может взять на себя эту роль при необходимости
Трансфер с Наполи на тот момент вообще и близко не был согласован и даже до сих пор Мактом еще официально игрок МЮ
Как бы МЮ проиграл потому что пропустил, а не потому не забил. Очень сомневаюсь что будь Бруно на поле, то углового с которого забили не было бы
А если бы Бруно травмировался? Что тогда? Он же распасовщик, как тогда без него? А по Бруно видно что форму он еще не набрал - смысл его держать?
К тому же Мактом может заковырять что-нибудь как он уже это делал
И если честно я не понимаю к чему это нытье - 2 игры сыграли, а такое ощущение что проиграли все что можно и смысла дальше играть нет
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Ответ drfrimen
Английские "эксперты" исполняют Мостового не хуже оригинала, что Невил, что Райт. Это дело тренера кого и когда снимать и кого выпускать, а то что Бруну недоволен это только его проблема, время на поле есть, доказывай...
Ты футбол начни смотреть,прежде чем писать ))🤡
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Тен Хаг лучше знает что делать. раз команда побеждает, то он делает все правильно
+3
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Тоже не понял этого хода в моём понимании на поле должен быть Фернандеш или Маунт а Тен Хаг убрал обоих и выпустил без фантазийного разрушителя Мактоминея
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Бруну не меняют - Хаг плохой загоняет игроков и они получают травмы.
Бруну меняют - Хаг плохой снимает важного игрока.
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И выпускает тех, кто голы отнимает) Но это стечение обстоятельств, и посмотрев только второй тайм с Брайтоном, закралось предположение, что может Тен Хаг перестанет таки действовать как заклятый авантюрист.
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Бруну фактически пропустил всю предсезонку. По первому матчу с Шити было видно, что он совсем еще "сырой" и часто действует невпопад.
В данном случае спаситель из него так себе, а вот вредитель, учитывая его авантюризм и постоянные обрезки в попытке обострить, может принести одни убытки.
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Бруну просто незаменим. Тем более менять его на Мактоминея?
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Ответ Dred
Ну здрасте. Трансфер Мактома уже неделю назад был согласован, закрывали последние детали. Романо же писал про это. Плохо следим за новостями, товарищ ) Зиркзе нап а не распасовщик. Его дело забивать а не креативить. На тот момент кроме Бруно, распасовывать было просто некому. Поменяв именно его, ТХ расписался в ничье, но в добавленное залетел дурак, оставив лысого гения с носом. Плохо следим за играми, товарищ! )
Эм, как бы только 25 появилась инфа о Мактоме, при этом личные условия с ним не были согласованы, только клубы договорились, игра была 24
Каким образом вдруг 25 раньше 24 или игрок по которому клубы договорились попал в заявку - непонятно
Зиркзе это ложная девятка, а не чистый форвард и вполне может играть распасовщиком
Если внимательно смотреть матч с Брайтон, то можно увидеть что Зиркзе после замены Бруно занял его позицию, а Мактом играл либо на одной линии с ним либо вообще выше
Но это если внимательно смотреть)
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Ответ Тумбочка Тевеса
Эм, как бы только 25 появилась инфа о Мактоме, при этом личные условия с ним не были согласованы, только клубы договорились, игра была 24 Каким образом вдруг 25 раньше 24 или игрок по которому клубы договорились попал в заявку - непонятно Зиркзе это ложная девятка, а не чистый форвард и вполне может играть распасовщиком Если внимательно смотреть матч с Брайтон, то можно увидеть что Зиркзе после замены Бруно занял его позицию, а Мактом играл либо на одной линии с ним либо вообще выше Но это если внимательно смотреть)
Как распасовщик, Бруно на порядок его выше, даже в плохой форме.
Я ещё как бы понял замену Каза, но только не Бруно.
А по Мактому достаточно было следить за дайжестом новостей от Романо и ДМ.
За два-три дня до этого матча италы уже писали что договорились, кроме финальных деталей.
Другими словами, травма Мактома наверняка убила бы трансфер Угартэ.
Такими вещами рискуют только идиоты.
Именно поэтому ПСЖ не рисковали даже на замену, и не заявляли Угартэ на первые 2 тура.
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Ответ Тумбочка Тевеса
Я отлично знаю когда, что и о ком писал Романо, но сообщение и том что Наполи ведет переговоры по Мактому не равно сообщению о том что они договорились, а такое сообщение появилось только 25 августа То что Угарте не заявил ПСЖ исключительно дело ПСЖ. Отчасти это показывает что этот игрок им не нужен Если бы действительно читал Романо, то знал бы что Мактома не планировали продавать вообще и решение о продаже принял он сам, потому что хотел больше игрового времени То что Бруну лучше кого-либо как распаковщик не делает его не заменимым Бруно сломается, а потом начнется истерика что кроме него некому Попробовали Зиркзе - что-то получилось, что-то нет Предлагаю закончить нытье
Плохо знаешь, предлагаю еще раз тебе глянуть хронологию от Романо.
Скотти принял решение уйти достаточно давно, просто не всякий клуб его устраивал. От Фулхэма он например отказался.
Или ты думаешь что сразу после последнего матча он созрел уйти? ))
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Ответ Dred
Плохо знаешь, предлагаю еще раз тебе глянуть хронологию от Романо. Скотти принял решение уйти достаточно давно, просто не всякий клуб его устраивал. От Фулхэма он например отказался. Или ты думаешь что сразу после последнего матча он созрел уйти? ))
А ты думаешь только от Скотти это зависит?)
Молодец что он решил уйти, но контракт никто не отменял)
Ты можешь хоть 100 раз решить уходить, но если ты никому не нужен, то никуда ты не уйдешь)
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Ответ Тумбочка Тевеса
А ты думаешь только от Скотти это зависит?) Молодец что он решил уйти, но контракт никто не отменял) Ты можешь хоть 100 раз решить уходить, но если ты никому не нужен, то никуда ты не уйдешь)
Кстати не помешает добавить нытьё по тактическим глупостям ТХ в этом матче.
Почему распасовщика не поменяли на того, кто тоже отменно умеет распасовывать. Эриксен же на скамейке сидел.
Вот из за подобных глупостей Эрика практически на регулярной основе, временами в конце сезона мечтаешь о 4 месте.
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Ответ Lavinka
Бруну не меняют - Хаг плохой загоняет игроков и они получают травмы. Бруну меняют - Хаг плохой снимает важного игрока.
Менять надо, когда счет за тебя. А не менять лишь бы менять.
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Ответ Vezdexodof
Бруну подаёт плохой пример своим поведением или своей игрой? ты не путай,мальчик ))
В прошлом году, по мнению экспертов типа Райти, он мешал партнерам выигрывать своим поведением (а по мнению Кина, у Бруну вообще нет психологии победителя, потому что он ничего не выигрывал). В этом году Райт говорит, что не стоило его менять в принципе, потому что он способен выигрывать матчи (видимо, в одиночку). Так что, мальчик, у экспертов семь пятниц на неделе, и если в воскресенье тот же Зиркзее, заменив Бруну (или кого-то еще из основы), выдаст результат, допускаю что Райти будет среди первых кто похвалит ЭТХ за замену или подбор стартового состава. Такова уж доля пандитов:)
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Ответ Stadjer
В прошлом году, по мнению экспертов типа Райти, он мешал партнерам выигрывать своим поведением (а по мнению Кина, у Бруну вообще нет психологии победителя, потому что он ничего не выигрывал). В этом году Райт говорит, что не стоило его менять в принципе, потому что он способен выигрывать матчи (видимо, в одиночку). Так что, мальчик, у экспертов семь пятниц на неделе, и если в воскресенье тот же Зиркзее, заменив Бруну (или кого-то еще из основы), выдаст результат, допускаю что Райти будет среди первых кто похвалит ЭТХ за замену или подбор стартового состава. Такова уж доля пандитов:)
В этом матче с брайтоном в чем смысл замены бруну? ты смотрел этот матч? или читаешь мнения экспертов?)
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