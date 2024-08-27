Райт о заменах тен Хага: «Если кто-то может выиграть матч для «МЮ», это Бруну, почему ты снимаешь его? Уходя с поля, он как бы говорил: «Что за черт? Не могу в это поверить»

Иан Райт раскритиковал Эрик тен Хага за замену Бруну Фернандеша.

« » проиграл « » (1:2) на выезде в матче 2-го тура .

Главный тренер «МЮ» тен Хаг заменил полузащитника Бруну Фернандеша на 79-й минуте матча при счете 1:1.

«В этом матче произошло много вещей, которые я просто не мог понять или предсказать. Например, я не понимаю, почему он убрал Бруну и перешел на такую оборонительную тактику. Почему ты снимаешь его с игры?

Когда он уходил с поля, он на самом деле улыбался и смеялся. Он как бы говорил: «Что за черт? Я не могу в это поверить». Такое впечатление у меня сложилось. Если кто-то и может выиграть для тебя матч, так это », – заявил экс-форвард сборной Англии.