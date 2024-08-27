Райт о заменах тен Хага: «Если кто-то может выиграть матч для «МЮ», это Бруну, почему ты снимаешь его? Уходя с поля, он как бы говорил: «Что за черт? Не могу в это поверить»
Иан Райт раскритиковал Эрик тен Хага за замену Бруну Фернандеша.
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» (1:2) на выезде в матче 2-го тура АПЛ.
Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг заменил полузащитника Бруну Фернандеша на 79-й минуте матча при счете 1:1.
«В этом матче произошло много вещей, которые я просто не мог понять или предсказать. Например, я не понимаю, почему он убрал Бруну и перешел на такую оборонительную тактику. Почему ты снимаешь его с игры?
Когда он уходил с поля, он на самом деле улыбался и смеялся. Он как бы говорил: «Что за черт? Я не могу в это поверить». Такое впечатление у меня сложилось. Если кто-то и может выиграть для тебя матч, так это Бруну Фернандеш», – заявил экс-форвард сборной Англии.
Насчёт замены на Мактома.
Тренер выпустил игрока, которого практически закрыли с Наполи что было критически важно для осуществления трансфера Угарте.
А если бы Мактом травму получил?
Нелепый и глупый Тенхаговский ход, который еще и поражением обернулся.
Зиркзе был на поле - вполне может взять на себя эту роль при необходимости
Трансфер с Наполи на тот момент вообще и близко не был согласован и даже до сих пор Мактом еще официально игрок МЮ
Как бы МЮ проиграл потому что пропустил, а не потому не забил. Очень сомневаюсь что будь Бруно на поле, то углового с которого забили не было бы
А если бы Бруно травмировался? Что тогда? Он же распасовщик, как тогда без него? А по Бруно видно что форму он еще не набрал - смысл его держать?
К тому же Мактом может заковырять что-нибудь как он уже это делал
И если честно я не понимаю к чему это нытье - 2 игры сыграли, а такое ощущение что проиграли все что можно и смысла дальше играть нет
Бруну меняют - Хаг плохой снимает важного игрока.
В данном случае спаситель из него так себе, а вот вредитель, учитывая его авантюризм и постоянные обрезки в попытке обострить, может принести одни убытки.
Каким образом вдруг 25 раньше 24 или игрок по которому клубы договорились попал в заявку - непонятно
Зиркзе это ложная девятка, а не чистый форвард и вполне может играть распасовщиком
Если внимательно смотреть матч с Брайтон, то можно увидеть что Зиркзе после замены Бруно занял его позицию, а Мактом играл либо на одной линии с ним либо вообще выше
Но это если внимательно смотреть)
Я ещё как бы понял замену Каза, но только не Бруно.
А по Мактому достаточно было следить за дайжестом новостей от Романо и ДМ.
За два-три дня до этого матча италы уже писали что договорились, кроме финальных деталей.
Другими словами, травма Мактома наверняка убила бы трансфер Угартэ.
Такими вещами рискуют только идиоты.
Именно поэтому ПСЖ не рисковали даже на замену, и не заявляли Угартэ на первые 2 тура.
Скотти принял решение уйти достаточно давно, просто не всякий клуб его устраивал. От Фулхэма он например отказался.
Или ты думаешь что сразу после последнего матча он созрел уйти? ))
Молодец что он решил уйти, но контракт никто не отменял)
Ты можешь хоть 100 раз решить уходить, но если ты никому не нужен, то никуда ты не уйдешь)
Почему распасовщика не поменяли на того, кто тоже отменно умеет распасовывать. Эриксен же на скамейке сидел.
Вот из за подобных глупостей Эрика практически на регулярной основе, временами в конце сезона мечтаешь о 4 месте.